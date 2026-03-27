Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

Умирающие люди часто рассказывают, что видят необычные видения, рассказала медсестра.

Стало известно, что происходит с умирающими людьми

Умирающие часто рассказывают, что видят умерших родственников или домашних животных

Переживания часто выглядят для пациентов утешительными

Многих интересует, что происходит с человеком после смерти, и одна медсестра, работающая в хосписе, поделилась своим взглядом на этот вопрос, опираясь на профессиональный опыт.

Во время общения с пользователями она рассказала, что трудится в хосписе в Новой Англии, часто дежурит по ночам и неоднократно наблюдала последние часы жизни пациентов, пишет Mirror.

Отвечая на вопрос о необычных явлениях, она призналась, что в такие моменты нередко ощущает странные, труднообъяснимые чувства и не исключает, что некоторые из них выходят за рамки привычного понимания.

По её словам, умирающие люди часто рассказывают, что видят умерших родственников или домашних животных. Эти образы, как правило, не пугают, а наоборот — приносят им спокойствие. Она вспомнила случай, когда пациентка пыталась прогнать с колен воображаемую кошку, и позже выяснилось, что в её детстве действительно был такой питомец.

Говоря о собственных взглядах, медсестра отметила, что не считает возможным точно объяснить, что происходит после смерти. По её мнению, это нечто, что выходит за пределы человеческого понимания. Хотя медицина склонна объяснять подобные видения галлюцинациями, она допускает, что всё может быть сложнее и зависит от личных убеждений.

Она также подчеркнула, что такие переживания часто выглядят для пациентов утешительными, и предположила, что окончательный ответ на этот вопрос человек может узнать только в конце своего жизненного пути.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

Ранее Главред писал о пророчестве насчет конца света после смерти Папы. Есть свидетельства, которые считают Франциска последним Папой.

Больше новостей:

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года.

