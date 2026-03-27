Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

Алексей Тесля
27 марта 2026, 16:25
Умирающие люди часто рассказывают, что видят необычные видения, рассказала медсестра.
душа
Стало известно, что происходит с умирающими людьми / Коллаж Главред, фото Pexels/Jan van der Wolf, Pexels/Mikhail Nilov

Вы узнаете:

  • Умирающие часто рассказывают, что видят умерших родственников или домашних животных
  • Переживания часто выглядят для пациентов утешительными

Многих интересует, что происходит с человеком после смерти, и одна медсестра, работающая в хосписе, поделилась своим взглядом на этот вопрос, опираясь на профессиональный опыт.

Во время общения с пользователями она рассказала, что трудится в хосписе в Новой Англии, часто дежурит по ночам и неоднократно наблюдала последние часы жизни пациентов, пишет Mirror.

видео дня

Отвечая на вопрос о необычных явлениях, она призналась, что в такие моменты нередко ощущает странные, труднообъяснимые чувства и не исключает, что некоторые из них выходят за рамки привычного понимания.

По её словам, умирающие люди часто рассказывают, что видят умерших родственников или домашних животных. Эти образы, как правило, не пугают, а наоборот — приносят им спокойствие. Она вспомнила случай, когда пациентка пыталась прогнать с колен воображаемую кошку, и позже выяснилось, что в её детстве действительно был такой питомец.

Говоря о собственных взглядах, медсестра отметила, что не считает возможным точно объяснить, что происходит после смерти. По её мнению, это нечто, что выходит за пределы человеческого понимания. Хотя медицина склонна объяснять подобные видения галлюцинациями, она допускает, что всё может быть сложнее и зависит от личных убеждений.

Она также подчеркнула, что такие переживания часто выглядят для пациентов утешительными, и предположила, что окончательный ответ на этот вопрос человек может узнать только в конце своего жизненного пути.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

17:00Экономика
Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

16:27Синоптик
Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

16:12Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять