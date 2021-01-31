1 февраля в Украине стартует регистрация на ВНО 2021 - полное расписание и все сроки

1 февраля начнется регистрация на ВНО 2021 / @zno.ukr.center

В понедельник, 1 февраля, в Украине начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО).

Регистрация продлится до 5 марта включительно. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.

До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашение-пропуск, в котором будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия ВНО 2021 - график:

21 мая – химия;

24 мая – испанский, немецкий, французский языки;

25 мая – английский язык;

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарт);

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня – история Украины;

7 июня – физика;

10 июня – биология;

15 июня – география.

Дополнительный период регистрации на ВНО продлится с 6 по 18 мая. Дополнительная сессия ВНО для отдельных категорий участников состоится с 29 июня по 16 июля.

Когда объявят результаты ЗНО 2021:

химия – до 4 июня;

иностранные языки – до 18 июня;

математика и физика – до 22 июня;

украинский язык и литература, история Украины и биология – до 25 июня;

география – до 30 июня.

Результаты дополнительной сессии ВНО объявят до 23 июля.

Участие в основной сессии ВНО бесплатное. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем по пяти предметам.

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