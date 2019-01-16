Махровая уголовщина на выборах выгодна и власти, и оппозиции

Андрей Головачев

политический эксперт

16 января 2019, 09:49

Почему все участники выборов согласны подкупать избирателей.

выборы 2019

То, что команда Порошенко по всей стране запустила масштабную компанию по скупке голосов - это бесспорно. Это махровая уголовщина: и потому что это подкуп избирателей, и потому что этим занимается высшая власть в стране, и потому что источники денег - коррупционные.

Но как реагировать оппозиции на подобные действия команды Порошенко? Казалось бы, ответ очевидный: надо немедленно подавать в суд, раскручивать скандал, привлекать Запад, ЦИК и побеждать, используя благородный гнев общества.

Но никто из оппозиционных сил так не поступает. Почему?

Ответ крайне неприятный: потому что народ деньги... охотно берет и никакого благородного гнева не будет.

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Для бедных украинцев, которые составляют абсолютное большинство избирателей, подкуп - это важный источник дохода. Он позволят временно свести концы с концами. Поэтому, если оппозиция сможет заблокировать схемы подкупа, то тем самым она лишит сирых и убогих крайне важных для них денег и весь гнев охлоса обрушиться на голову оппозиции. Добрый гетьман, даровавший нам Томос, хотел по случаю торжества раздать народу по чарке горилки, а зажравшаяся старшина хочет лишить нас законной пайки. Не позволим нарушать наши обычаи!

Оппозиция отлично понимает, что обращение в суд не только не добавит ей голосов, а, напротив, серьезно навредит.

Поэтому в таких условиях оппозиция занимает аморальную, комическую, парадоксальную, но с практической точки зрения... верную позицию. Она объявляет:

"Люди, берите деньги у Порошенко. Деньги эти украдены у вас! Это ваши деньги! Но голосуйте по совести! Вам за это ничего не будет, потому что все равно никто не может узнать, за кого именно вы проголосовали".

Вдумаемся в то, что происходит. Власть почти официально за бюджетные деньги покупает голоса, а оппозиция говорит: "Берите деньги, христиане, и... обманывайте дающих. Бог простит". По сути, и власть и оппозиция легализовали подкуп избирателей.

"Театр абсурда" -, воскликнете вы. "Пародия на демократию! Тотальная уголовщина и аморальщина! Страна дураков!". И будете не правы.

Читайте такжеВыборы-2019: Украина или проводит реформы, или исчезаетДело в том, и власть и оппозиция впервые решились признать очевидное. А именно, в Украине нет и никогда не было никакой демократии. А есть и всегда была охлократия. Это режим, где большинство общества составляет охлос. А охлос беден, забит, абсолютно аполитичен и поэтому готов продавать свой голос на выборах кому угодно. Точнее, тому кто больше даст. И что характерно, охлос "держит данное слово", когда взял деньги, потому что соблюдает христианскую норму "Не укради." Это часть традиционной православной культуры.

Поэтому при охлократии побеждает тот, кто удачнее купит охлос. Для покупки охлоса необходим доступ к бюджетным средствам, а для этого нужна власть. Круг замкнулся. Коррупция forever!

Когда Запад пытается встроить в украинскую охлократию свои западные институты, я всегда улыбаюсь. Это напрасная трата средств. Институты нельзя внедрить силой или законами. Институты формируются стихийно, спонтанно, под действием тысяч сил, и они всегда соответствуют культурным традициям народа. МВФ, конечно, может силой принудить украинские власти создать НАБУ, САП, АКС, НБР, но работать они будут не так, как на Западе, а с украинской спецификой. То есть немедленно станут главными инкубаторами коррупции. Точнее уже стали!

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Украина президентские выборы в Украине подкуп избирателей Андрей Головачев выборы-2019
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