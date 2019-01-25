Одиночество в Давосе, или Как Украина стала всем безразлична

Порошенко выступил в Давосе с речью о других кандидатах в президенты / Официальный сайт президента Украины

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской "точкой роста". Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.

Потому что мы убедительно показали пример фантастического несоответствия того, что говорим о себе тому, что мы из себя представляем. А потому для них мы страна с крайне неэффективным государством, чья номенклатура не умеет зарабатывать.

Читайте такжеКандидата в президенты Украины словили за воровством шапок в ДавосеСтрана с низкими карьерными возможностями для любых социальных групп.

Страна с наиболее высокой составляющей теневой экономики и сильно устаревшим сырьевым производством.

Страна, где коррупция стала синонимом слова "Украина".

Страна, куда практически не идут инвестиции, потому что несмотря на некоторую привлекательность, слишком высоки риски админ/силового отъема прибыли, акций и собственности.

Страна, которая только говорит и говорит о своих "великих планах", вся суть которых сводится к стандартному - дайте нам кредитов и запретите русским не транзитировать газ через нашу территорию.

Партнёры отлично знают, что слова любого нашего топа, включая президента и премьера, это только слова, за которыми нет реального наполнения. И никогда не будет. И что слова эти говорятся только ради личного бахвальства и для цитирования собственными pr-ботами. А все, что на самом деле мы собой представляем, вызывает теперь дикое удивление - "ну как эти ребята могли про*бать такой супершанс?"

Отсутсвие уличной безопасности и резкий рост влияния банального криминала. Массовая трудовая миграция. Отсутствие перспективных рабочих мест. Отсутствие инновационных производств. Управляемые суды и прокуроры. Короче, все то, что присуще малоразвитым странам.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоУкраина дважды так и не изменила своё внутреннее устройство и не отказалась от коррупционной модели управления, несмотря на максимальную поддержку внешних партнёров. Особенно раздражает постоянное фанфаронство с рассказами о "нашем неслыханном величии", при том что сухие цифры статистики говорят о глубоком кризисе.

Давос - сплошная печаль в глазах немногих наших партнёров. Потому что ничего не будет. Никаких крутых прорывных идей и никаких нацпроектов. Мы ведь только, чтобы потрепаться.

Что такое Украина в Давосе? Ярмарка тщеславия исключительно для внутреннего пользования. Все мероприятия только для своих и только, чтобы походить павлином друг перед другом. И надо ли в таком случае удивляться тому, что "украинский завтрак" в Давосе - это исключительно раздражающий спич действующего президента о никчемности прочих кандидатов, там присутствующих. Нарушены сразу все писанные и неписаные правила глобального политического этикета. Но и это уже всем безразлично. Потому что мы такие провинциальные и опять бесполезные...