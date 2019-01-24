Порошенко: популисты могут превратить Украину в Венесуэлу

Петр Порошенко / РИА-Новости

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в Украине существует большая опасность популизма, который может привести к повторению событий, происходящих сейчас в Венесуэле.

"У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимает, что это означает и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже чем рыночная, на определенные продукты для людей… Это Николас Мадуро делал в Венесуэле. Граждане страны вышли с протестами на улицы своих городов, поскольку лопнуло их терпение и они сказали нет популизму", – заявил президент в ходе организованного Фондом Виктора Пинчука "Украинского завтрака" на форуме в Давосе, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеДвоевластие в Венесуэле: что известно о новом президенте и устранении МадуроНапомним, оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Мадуро из-за разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи.

Венесуэла находится в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно Мадуро вступил во второй президентский срок, хотя выборы президента многие страны признали нелегитимными.