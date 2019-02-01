Повторит ли Порошенко судьбу Януковича

Михаил Подоляк

политтехнолог

1 февраля 2019, 06:37

Петр Алексеевич прекрасно понимает, что нельзя сильно провоцировать активную часть Украины, но можно пренебречь теми частями, на которые делал ставку Янукович.

Порошенко, Янукович
К Порошенко нет такой ненависти, которая была к Януковичу / Канал 24

Не секрет, что уровень доверия украинцев к такому государственному институту как президент стабильно низкий - "доверяют 16%, не доверяют - 70%, а показатели не меняются уже на протяжении 2-2,5 лет". Более того, стабильный личный рейтинг Петра Порошенко держится в пределах 6,3 - 8,9%, тогда как в почти пылающем ноябре-декабре 2013 рейтинг Виктора Януковича стабильно держался в районе 16,7 - 19,3%.

Но, тем не менее, Петр Алексеевич точно не повторит судьбу беглеца, несмотря на их схожее раздражающее влияние на общественные настроения. Оба оказались в итоге чрезвычайно нелюбимыми политическими персонажами и оказывали на общество выраженный "раскалывающий" (а не объединительный) эффект.

Читайте такжеПорошенко заканчивает свое президентство очень скверноОба так и не стали модернизаторами государственности. Однако, общая схожесть в базовой ненависти все равно не мешает им категорически отличаться друг от друга. Янукович очень быстро стал объединяющим фактором ненависти для всей пассионарной Украины. Той самой, которая географически сосредоточена в западной и центральной части и которая определяет ключевые ментальные метки. А потому совсем не имели значения его управленческие шаги, стратегические инициативы и повестка на начальном этапе президентства (дерегуляция и дебюрократизация). Имела значение только ментальная ненависть. Кстати, по этой же причине нет перспектив у Бойко, Вилкула и Мураева - их просто не существует для пассионарной Украины.

Петр Алексеевич же абсолютно нормально воспринимается этой самой пассионарной частью Украины. А потому кристаллизации ненависти как в случае с Януковичем быть не может. Можно сказать иначе. Порошенко все ещё пытаются критиковать рационально. С точки зрения неэффективного менеджмента в его исполнении. Но в этом и близко нет сакральный ненависти. Неэффективен и голословен? Да. Но ведь Януковича-то беззаветно не переваривали именно как субъекта, которой органически чужд Украине.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоЕщё одно отличие. Янукович совершенно не понимал, что такое современный макиавеллизм. А потому наивно и упорно шёл по пути агрессивной мобилизации с одной стороны своих сторонников, с другой - оппонентов, предполагая в итоге переломить вторых за счёт первых именно в прямом противостоянии. Что немыслимо.

Янукович был обречён изначально, имея куда больше врагов, чем друзей. Нынешний президент куда изощреннее в политических науках и потому играет в классику - "разделяй и властвуй". Сейчас практически во всех пассионарных группах созданы пропрезидентские ячейки, которые расслаивают и забалтывают прочих. Задача проста: постоянно ссорить ту часть пассионариев, которые, объединившись, могли бы его сломать. Делает ли это он осмысленно? Да. Петр Алексеевич прекрасно понимает, что нельзя сильно провоцировать активную часть Украины, но можно пренебречь теми частями, на которые делал ставку Янукович. Отсюда - показной патриотизм. Но продает Порошенко совсем не романтический патриотизм, а исключительно прагматичное "разделяй и властвуй".

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Петр Порошенко Виктор Янукович выборы-2019 Михаил Подоляк
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