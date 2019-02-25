Порошенко относится к украинцам, как к скоту на базаре

Петр Порошенко и Владимир Гройсман в пенсионном фонде / Кабмин

У Порошенко реальная истерика. Ведь удалось полностью вскрыть его "схему" с подкупом украинцев материальной помощью на уровне областных администраций и "волонтерской работы".

Поэтому Порошенко пошел "по беспределу". Теперь пенсионеров решили купить по-другому - в марте-апреле тупо выдать 2400 грн под видом некой "переиндексации за 2015-2016 года".

Паника на Банковой продолжается. И это подтверждает фейковость всей той "социологии", которой пичкают украинцев. И четко подтверждает, что реально Порошенко не проходит во второй тур без фальсификаций и подкупа избирателей.

Читайте также"Однозначно будут": эксперт оценил фальсификации на выборах президентаКстати, в итоге может вдруг оказаться, что "единоразовая помощь" - это и есть субсидии в наличной форме. То есть те деньги, которые итак положены пенсионерам. А не предвыборная "кость" с порошенковского барского стола. Впрочем, даже если нет - то подкуп нищего народа "подачкой" из денег, которые у народа и украли перед этим, это омерзительно. Но вполне в стиле Порошенко и его отношения к украинцам, как к скоту на базаре. Который можно купить и продать...

Когда Порошенко сидит с важным видом на заседании Пенсионного фонда и рассказывает, что подбросит деньги нищим пенсионерам, то это опровергает его же вранье о непричастности ко всем экономическим процессам в стране.А значит ИМЕННО Порошенко несет ответственность за:

повышение цены на газ в 14 раз;

за обвал в три раза курса гривны;

за лишение миллионов украинцев субсидий;

за многократный рост цен на продукты питания, бензин, одежду, лекарства;

за введение неподьемной на пенсионеров платной медицины.

Порошенко, в своем предвыборном желании бросить старикам "подачку" в 2400 грн, официально признал: именно он автор и реализатор экономического геноцида украинцев с 2014 года.