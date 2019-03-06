Путин теряет власть над россиянами

Владимир Путин / Интерфакс

Кремль по-прежнему полон решимости утвердиться в качестве великой державы-гегемона и следовать внутренним, а также международным приоритетам, которые легли в основу этой цели после возвращения Владимира Путина на пост президента в 2012 году. Но широкая общественность России стала менее приверженной кремлевской повестке дня.

Неизвестность относительно того, что произойдет, когда второй срок полномочий Владимира Путина на посту президента в 2024 году закончится, оказывает давление на общественное мнение. Уже одно это привлекает внимание к внутренним, а не международным проблемам. Вопрос о переходе власти от Путина к преемнику, когда бы это ни случилось, — вопрос не только о том, кто может стать этим преемником, но и о том, что этот человек или люди могут или должны сделать, чтобы определять будущее России.

Читайте такжеПутин - принадлежащий прошлому паразит без будущегоНет никаких признаков того, что нынешний сужающийся круг лиц, принимающих решения в России, готов вернуться к вопросам структурных экономических и, следовательно, политических реформ, которые необходимы для процветания страны. Репрессии, лежащие в основе правления Путина, продолжают расти.

Реальные доходы на душу населения упали на 11–14% за четыре года, прошедшие после захвата Крыма и и произошедшего тогда всплеска гордости у народа за Россию как "великую державу". Опросы общественного мнения показывают, что уровень доверия к правительству и российским институтам в целом достиг минимума за период с 2002 года. По данным опроса, проведенного "Левада-центром" в декабре 2018 года, 53% россиян выступали за отставку кабинета Медведева.

Не менее актуальным является и размывание прежнего "удобного" мнения общественности, согласно которому правительство России — это одно, а Путин — другое. Уровень доверия лично к нему упал за год примерно с 60% до 39%. Опросы Левада также показали, что в течение 2018 года число тех, кто считал Путина лично ответственным за решение всего спектра проблем России, выросло с примерно с 40% в 2015-17 годах до 61% в настоящее время.

Последствия очевидны: Путин и его правительство должны заботиться об интересах русского народа, но это не так. Решение Путина в июне 2018 года повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин кристаллизовало недовольство состоянием экономики и социальными проблемами. И хотя протесты не приняли таких широких масштабов, каких опасался Кремль, люди не забыли того, какой удар был нанесен по их благосостоянию, и не простили того, что многим показалось предательством, попранием их должным образом заслуженных прав.

Ежегодное послание Путина Федеральному Собранию, обнародованное 20 февраля, охватывало много тем: от повышения рождаемости до снижения уровня бедности и повышения производительности труда. Расходы на оборону оставались приоритетными. Но у президента не было существенных структурных изменений, которые можно было бы предложить для оживления и диверсификации экономики. Похоже, он все еще полагает, что рост ВВП со временем вернется к 4–5%.

Мало кто ожидает, что это произойдет. Запланированное в этом году увеличение НДС, которое, помимо прочего, должно помочь в финансировании ряда "национальных проектов", вместо этого приведет к снижению уровня жизни простых россиян — они уже чувствуют, что не в состоянии жить, по их мнению, нормальной жизнью.

Читайте такжеПутину нужно смириться - одну игру в Украине он уже проигралОбщий эффект состоял в том, чтобы создать широко распространенное чувство разочарования и потери уверенности в экономическом и политическом будущем, а не предлагать скорейшее возвращение к уличным протестам 2011/12 года.

Эти протесты, правда, выражались в форме демонстраций, спровоцированных фальсификацией выборов, которые проводили в основном представители "креативного класса". В настоящее время недовольство выше в провинциях и среди рабочих, которые когда-то были пассивными а теперь готовы участвовать в организованных протестах против конкретных нарушений и случаев несправедливости — например, свалок вывезенного из городов мусора в районах, где они живут. Результаты выборов в сентябре прошлого года показали неприязнь к "Единой России", парламентской партии администрации президента.

То, что многим на Западе представляется успешной политикой Путина, обеспечившей России впечатляющее международное положение, теперь имеет меньший вес для российской общественности. Силы, которые будут продолжать бить в барабаны патриотизма, конфронтации, особого пути России, традиций и ценностей, не пользуются уже огромной поддержкой.

Опросы "Левада" в настоящее время фиксируют, что 79% россиян надеются, что напряженность в отношениях с Западом как-то начнет уменьшаться и Россия приложит усилия, чтобы добиться этого. Это желание особенно распространено среди молодых граждан. Похоже, что оно также подпитывается официальной милитаристской пропагандой, спровоцированной Кремлем, которая породила реальный страх перед крупной войной с Западом и его серьезно ощущают около 57% населения.

Предположение о том, что конфронтация с Западом после Майдана продолжит вдохновлять россиян на сплочение вокруг Путина, сейчас под огромным вопросом. Сейчас было бы опрометчиво делать какие-либо слишком твердые выводы из изменений в восприятии в России за последний год. Например, знающие и ответственные россияне на форуме Гайдара в середине января 2019 года с некоторым трепетом согласились с тем, что изменения должны произойти, но что, когда и как они не знают.

Читайте такжеСамая большая проблема после ухода ПутинаВ России нет автономного институционального механизма, кроме администрации президента, который мог бы погасить общественные опасения относительно того, куда сейчас может направиться Россия. Путин и его окружение чувствительны к изменениям в своих рейтингах, но также скованы прошлой политикой. Они справились с финансовыми кризисами, но устойчивые усилия по возрождению экономического, социального или политического состояния России, похоже, остаются за их пределами возможностей.

Возникшая в результате безвыходная ситуация окажется "изнурительной" для России и обескураживающей для Запада — чем дольше она будет сохраняться. Сам Путин вряд ли изменит свою политику независимо от того, останется ли он на своем посту после 2024 года. Явных преемников, которые могли бы появиться в его окружении и оказаться не такими, не наблюдается. Но если российские правители не продемонстрируют то, что они пересматривают свою повестку, существует опасность того, что пропасть между ними и людьми, которыми они стремятся управлять, будет только увеличиваться.

Эндрю Вуд, ассоциированный сотрудник программы "Россия и Евразия" в Королевском Институте Международных Отношений Chatham House