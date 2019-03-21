Кабмин проиграл Коболеву: что ждет украинскую газовую отрасль в 2019 году

Андрей Коболев / УНИАН

Правительство Гройсмана сдалось и проиграло Коболеву. Гройсман оказался не способным отстоять государственную позицию, а снова прогнулся под "партнеров". Надувание щек и топанье ногами оказались игрой Гройсмана в политической песочнице.

С другой стороны, такой шаг - продолжение контракта - станет подарком следующему президенту и правительству, которые смогут после выборов красиво и с помпой уволить Коболева. При этом заслуженно и объективно "повесить на него всех собак" - от провала переговоров по транзитному контракту, фактическому проигрышу в Стокгольме и убыткам бюджета от завышенной цены на газ для населения.

А пока еще один год Коболев будет дальше наносить вред Украине. И будет ежегодно приносить украинцам ущерб на сумму $3,3 млрд, плюс небольшая добавка в виде 34 млн. грн.

1. Конечно, сама зарплата Коболева, которая даже в своей урезанной "скромной" форме (якобы без премий и различных выплат) позволит Коболеву заработать за 1 год работы как минимум 34 млн гривен.

2. Ежегодные убытки от реверсной покупки газа в объеме 10 млрд кубометров - 400 млн долл.

Читайте также"Зачем продлили контракт с ворюгой?": Ляшко поднял хай на заседании Кабмина3. Поддержка плана по провалу добычи газа. В 2019 году добыча тоже не возрастет и останется на уровне 15,6 млрд кубов. По плану Нафтогаза Коболева "20/20" добыча газа в 2019 году должна составить 18,1 млрд кубометров. Соответственно нефтедобыча составит 2,5 млрд кубов. Таким образом, компания Нафтогаз недополучит как минимум 14 млрд грн ($500 млн).

4. Главный ущерб государства - от субсидий для населения и ТКЭ, который ежегодно составляет 65 млрд гривен ($2,4 млрд). Эти расходы несет бюджет страны, а не Нафтогаз, который заинтересован и лоббировал так называемую рыночную цену на газ.

Вот такая "эффективность" менеджеров Нафтогаза, которые с гордостью носят название "реформаторов". Ее измерение - потери объемом 3,3 млрд долларов ежегодно.

Но главные потери впереди - это снижение транзита газа и необходимость модернизации ГТС под новые параметры работы.