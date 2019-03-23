Украинцы все еще ждут обещанного парада в Севастополе

Юрий Касьянов

Блогер

23 марта 2019, 11:23

Война на Донбассе - прямое следствие нашей трусости в Крыму.

Крым Севастополь флаг
Украинцы так и не дождались парада в Крыму / GettyImages

За этими чёртовыми выборами без выбора как-то незамеченной прошла пятая (пятая уже, пятая!) годовщина аннексии Крыма. До сих пор ждём обещанного главой Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем парада украинских войск в Севастополе, но никто из нынешних кандидатов теперь ничего определённого про Крым не говорит. Ну, санкции. Ну, международное давление. Ну, Будапештский меморандум... А украинский Крым и ныне там - в России.

И ничего, облака на землю не упали, и Владимир Путин от грома небесного не загнулся... Хотя, казалось бы, уже сколько всякого разного международного права растоптал, начиная с Ялтинско-потсдамской системы послевоенного устройства Европы, потом ещё заключительные акты Хельсинского соглашения похерил, потом плюнул в Будапештский меморандум, и, наконец, подтёрся Договором о дружбе между Украиной и Российской Федерацией. Ничего. Как с гуся вода...

Читайте такжеРоссия спустила на Крым много денег, но все впустуюИ знаете почему? Потому что кто везёт - на том и едут. А ещё за одного битого трёх небитых дают. Мир устроен практично и цинично. Мир жесток, на самом деле. Американцы, немцы, французы, японцы живут хорошо не только потому, что хорошо работают, уважают законы, и вообще молодцы, а ещё и потому, что кто-то живёт плохо...

Не будут немецкие бюргеры ссориться с Россией, которая поставляет им газ. Не станут бить горшки с Путиным французы и японцы, потому что Россия - это гигантский рынок сбыта для товаров. Не станут американские солдаты воевать за Украину, и не будут западные санкции смертельными для путинского режима, потому что побитая, разбитая, раздробленная, униженная и неуправляемая Россия с ядерными бомбами - это страшный сон всей Западной цивилизации.

Крым мы потеряли закономерно. Аннексия Крыма - это логичный итог многолетней фактической оккупации полуострова российской армией и засилья имперской пропаганды.

Ведь практически все годы независимости, кроме, пожалуй, 1994-го, когда Украина силой остановила ползучий захват Крыма, киевская власть относилась к полуострову как к чемодану с оторванной ручкой - и нести тяжело, и бросить жалко. Так же, как относилась к Донбассу, к Одессе, к Тернополю, к Закарпатью. Как относилась ко всей Украине - как к территории, из которой выкачивают бабки.

Читайте также2019-й станет для Путина годом без КрымаМы потеряли Крым, потому что не дрались за него. Были ли у нас шансы в Крыму пять лет назад? Были. Мизерные, но были. Операция по захвату Крыма готовилась Кремлём заранее, тщательно, серьёзно. И момент был выбран удачно, когда Украина на перепутье. Мы бы вряд ли тогда победили. Но точно бы не проиграли. Показав свою готовность драться за Крым, проявив стойкость и пролив кровь врагов, мы бы защитили Донбасс. Путин не рискнул бы сунуться в континентальную Украину, получив по зубам на полуострове.

Таким образом, последующая война на Донбассе - прямое следствие нашей трусости в Крыму. И нерешительность наших западных союзников - тоже следствие нашей трусости в Крыму. Потому что слабаков никто не любит. Мир жесток.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Крым аннексия Юрий Касьянов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:00
Пончики донатс и берлинеры: как просто приготовить пончики в духовке или сжарить
11:52
"Экстремизм и насилие": послы стран G7 предупредили Авакова об угрозе срыва выборов Видео
11:23
Украинцы все еще ждут обещанного парада в Севастополе мнение
11:21
"Полиция власти не поможет": в центр Киева стянули силовиков из-за новой акции Нацкорпуса Фото Видео
10:58
"Преемник Путина Крым вернет": журналист рассказал, чем мешает полуостров Кремлю Видео
10:35
Экс-нардеп объяснил, почему Саакашвили могут вернуть гражданство Украины
10:21
Магнитные бури апреля 2019: когда ждать и как подготовиться Видео
09:55
"Мечта любого": Надя Дорофеева похвасталась грудью
09:47
Порошенко зажег факел и ради власти готов сжечь всю страну мнение
09:40
Подделка и контрафакт: эксперт рассказал, сколько в Украине "левых" продуктов Видео
09:25
Поваленные деревья, поврежденные крыши: в Украине серьезно "нашкодил" ветер
08:55
Зеленский о Коломойском: он мне не хозяин Видео
08:30
Трамп готовится похоронить возвращение Крыма мнение
08:25
Доллар и евро упали ниже психологических отметок: назван курс валют в Украине на понедельник
08:02
Не пропустить: когда отмечают День отца и День матери в году 2019 Видео
07:55
Зеленский назвал единственное условие возвращения Крыма Видео
07:42
Ученые выяснили, какая связь между тягой к BDSM и удовольствием от секса
07:25
Португалия — Украина: Шевченко назвал "промахи" украинской команды Фото
07:16
Украина переживает самую грязную предвыборную кампанию в истории – Bloomberg
06:57
Скандал с послом США: почему Порошенко пошел ва-банк мнение
06:35
"Захотите выйти из ЕС – все, вам пипец": астролог спрогнозировал, чем закончится Brexit
06:08
Диетолог рассказала, стоит ли есть сало Видео
05:40
Ситуация внутри России становится страшной – Washington Times
05:11
Экс-нардеп объяснил, почему в Украине не стоит говорить о возвращении Кубани
04:36
Ученые раскрыли тайну внезапной смерти во сне
03:22
Саакашвили рассказал, как победить Путина
02:59
Microsoft назвала точную дату "смерти" Windows 7
02:05
Выборы президента Украины-2019 досье
01:13
Гриневич назвала основну проблему з ЗНО 2019: як здати на максимальний бал без зайвих зусиль Видео
00:29
День Галины 2019: поздравления с Днем ангела Галины – тексты и открытки Фото
00:11
Родительская суббота: что нужно нести в церковь и как провести Видео
00:07
"Украина – это Россия": Чичерина сделала скандальное заявление о Донбассе и Крыме Видео
22 марта, пятница
23:45
И Роналду не помог: сборная Украины вырвала ничью в тяжелом матче с Португалией Видео
23:17
YUNA-2019: названы победители музыкальной премии Видео
22:48
"Буду частью системы": танцовщик Полунин получил должность педагога в Крыму
22:21
Обмелевший Днепр и степи вместо лесов: ученые предупредили о грозящей Украине экологической катастрофе Видео
22:03
"Сс*т в глаза всей стране с телеэкрана": соцсети взорвались после визита Бойко и Медведчука в Москву Видео
21:25
Португалия - Украина: где смотреть стартовый матч отбора на Евро-2020
21:06
В ЕС открыли кейсы по отмыванию средств Порошенко – журналист Фото Видео
20:51
Разбитый инсультом певец Носков впервые появился на публике Фото Видео
20:29
Аналитик объяснил, почему Порошенко после выборов "светит" скамья подсудимых Видео
20:18
"Возможна связь с предупрежденным терактом": в СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Москву Видео
19:53
Киев предпочел дешевым львовским трамваям дорогие польские
19:50
"Хоть бы демпинговали по-человечески": в Нафтогазе ответили на газовое предложение Медведчука
19:21
"Мы умоляли депутатов": Омелян пояснил причины отказа Skoda работать в Украине
19:16
"Хамство России": Шендерович объяснил, за что украинцы должны благодарить Путина Видео
18:47
"Если Киев учтет рекомендации": Венгрия озвучила условие снятия блокады комиссии Украина-НАТО
18:30
В Нацполиции назвали самые популярные схемы подкупа избирателей Видео
18:19
Макаревич отказался комментировать нарисованную в Госдуме свинью
18:00
Обморок за кулисами: Лолите понадобилась срочная помощь медиков
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться