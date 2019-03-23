Украинцы все еще ждут обещанного парада в Севастополе

Украинцы так и не дождались парада в Крыму / GettyImages

За этими чёртовыми выборами без выбора как-то незамеченной прошла пятая (пятая уже, пятая!) годовщина аннексии Крыма. До сих пор ждём обещанного главой Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем парада украинских войск в Севастополе, но никто из нынешних кандидатов теперь ничего определённого про Крым не говорит. Ну, санкции. Ну, международное давление. Ну, Будапештский меморандум... А украинский Крым и ныне там - в России.

И ничего, облака на землю не упали, и Владимир Путин от грома небесного не загнулся... Хотя, казалось бы, уже сколько всякого разного международного права растоптал, начиная с Ялтинско-потсдамской системы послевоенного устройства Европы, потом ещё заключительные акты Хельсинского соглашения похерил, потом плюнул в Будапештский меморандум, и, наконец, подтёрся Договором о дружбе между Украиной и Российской Федерацией. Ничего. Как с гуся вода...

Читайте такжеРоссия спустила на Крым много денег, но все впустуюИ знаете почему? Потому что кто везёт - на том и едут. А ещё за одного битого трёх небитых дают. Мир устроен практично и цинично. Мир жесток, на самом деле. Американцы, немцы, французы, японцы живут хорошо не только потому, что хорошо работают, уважают законы, и вообще молодцы, а ещё и потому, что кто-то живёт плохо...

Не будут немецкие бюргеры ссориться с Россией, которая поставляет им газ. Не станут бить горшки с Путиным французы и японцы, потому что Россия - это гигантский рынок сбыта для товаров. Не станут американские солдаты воевать за Украину, и не будут западные санкции смертельными для путинского режима, потому что побитая, разбитая, раздробленная, униженная и неуправляемая Россия с ядерными бомбами - это страшный сон всей Западной цивилизации.

Крым мы потеряли закономерно. Аннексия Крыма - это логичный итог многолетней фактической оккупации полуострова российской армией и засилья имперской пропаганды.

Ведь практически все годы независимости, кроме, пожалуй, 1994-го, когда Украина силой остановила ползучий захват Крыма, киевская власть относилась к полуострову как к чемодану с оторванной ручкой - и нести тяжело, и бросить жалко. Так же, как относилась к Донбассу, к Одессе, к Тернополю, к Закарпатью. Как относилась ко всей Украине - как к территории, из которой выкачивают бабки.

Читайте также2019-й станет для Путина годом без КрымаМы потеряли Крым, потому что не дрались за него. Были ли у нас шансы в Крыму пять лет назад? Были. Мизерные, но были. Операция по захвату Крыма готовилась Кремлём заранее, тщательно, серьёзно. И момент был выбран удачно, когда Украина на перепутье. Мы бы вряд ли тогда победили. Но точно бы не проиграли. Показав свою готовность драться за Крым, проявив стойкость и пролив кровь врагов, мы бы защитили Донбасс. Путин не рискнул бы сунуться в континентальную Украину, получив по зубам на полуострове.

Таким образом, последующая война на Донбассе - прямое следствие нашей трусости в Крыму. И нерешительность наших западных союзников - тоже следствие нашей трусости в Крыму. Потому что слабаков никто не любит. Мир жесток.