Почему Путин - уже не жилец

Путин в профиль / Reuters

Россия вступает в самый тяжелый период позднего путинизма, когда исход понятен, но не понятна цена. Владимир Путин – не жилец: ни в политическом, ни в физическом смысле, а его решение заменить "вертикаль" на штык – использование последнего сильнодействующего средства во имя удержания власти. Пусть это будет три месяца или полгода, или даже год. Если год – жертв будет очень много. Если до августа – кровь прольется обязательно, но это могут быть и не реки крови, а ручейки.

Путину все равно. Он весь мир сжечь готов, ему никого не жалко. Именно сейчас он способен начать крупномасштабную войну, ибо карты вскрыты: президент США Дональд Трамп больше не играет с ним в политическую любовь, Конгресс принимает Закон о поддержке стран восточной и центральной Европы во имя снижения их зависимости от энергоресурсов российского агрессора, и даже поговаривает об эмбарго – сначала в отношении "Роснефти", а потом и на энергоресурсы из России вообще. И вот уже Алекперов в обнимку со своим "Лукойлишкой" отползает в другие страны, закрывая свой офис в США. Этот старый чёрт хвостом чует: будут бить в самую пятачину.

Читайте такжеПлохая новость для ПутинаПутин готов играть на опережение. Его увлекает схватка с США, как неосуществленная коммунистическая мечта престарелых предшественников. Те не решились. Довели мир до Карибского кризиса и отползли, облобызав ботинки Кеннеди. Путин так не поступит. Он – "чисто конкретный пацан", и похрен, что – "Окурок". Он готов загаситься, но с условием – чтобы это была ядерная бомба, после чего захорошело бы всем. Сказано – "в рай" - значит, в рай!..

Времени мало. Начало протестной активности в Ингушетии может перерасти в войну на Северном Кавказе. Ингуши – не хипстеры, они не делают протестных селфи. Если их бьют – они вооружаются: сначала – палками, а потом кое-чем поубедительней. Коктейль старого бармена Молотова бодрит Росгвардию гораздо сильнее скандирований "Фа-ши-сты!" Потому что и так понятно, что – фашисты. И какой смысл орать? Их стрелять надо. В противном случае, они расстреляют вас. Они и так это делают, просто им удобнее отстреливать вас поодиночке, а если вы соберетесь в большую толпу – вас начнут давить танками. А танки у Путина куда современнее тех, что были в арсенале Вермахта. Но ингуши уже вряд ли отступят. И если прольется кровь – полыхнет серьезно, и огонь с Северного Кавказа быстро перекинется на соседние регионы, а там и до Москвы рукой подать. Никакой армии Путину не хватит, и, главное – деньгами этот пожар не зальешь, потому что двигать массами будет ненависть и жажда мести, а отнюдь не корыстный интерес.

Читайте такжеКак Запад "вручил" Путину победу в Азовском мореСиловики, конечно, могут многое, включая полный паралич страны от животного страха. Но сам факт, что Путин окончательно отказался даже от имитации "системы сдержек и противовесов" говорит о главном: он больше не рассчитывает на поддержку "низов". Он ненавидит их, боится и готов давить. Уже в ближайшее время из каждого утюга понесется главный тезис диктатора: "Я услышал тебя, мой народ. Я был недостаточно Путин. Демократия – это зло, вот вы и распустились. Одни ударились в коррупцию, другие – в экстремизм. Но я занес над страной свою железную руку. Поиграли в демократию? – хватит! Отныне – только кнут и никаких пряников! Мой гнев – это гнев народа. Чубайсу приготовиться!.." Главная ошибка Путина – в переоценке длительности действия "силового лекарства". Но ошибок у него так много, что все они давно слились в одно сплошное преступление.

Так что надо готовиться к резкому "закручиванию гаек" внутри России. Карательная операция против крымских татар – это показательное начало. Карать будут всех: по приказу и команде, по отмашке и кивку головы. Путин начинает войну в открытую, на два главных фронта: внешний и внутренний. Вовне – столкновение с США на территории "третьей страны"; внутри – "мочение в сортире" собственного населения, включая даже "едросов", которые отработали свое и теперь только мешают. Кто не уехал – тот в игре. Кто уехал – не факт, что не будет настигнут молнией путинского гнева. Как Абызов – "профессиональным" задержанием.

Последнюю главу путинизма можно было бы предварить эпиграфом "После меня хоть потоп", но правдивее будет иная формулировка: "От меня не спрячешься. А кто не спрятался – я не виноват…" Путин сел на штыки. И они пронзят его насквозь.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист