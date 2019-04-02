Старые политики как "дрянные заплесневелые галушки": в чем кроется причина успеха Зеленского

Олег Соскин объяснил, почему украинцы поддержали Владимира Зеленского в первом туре выборов / Reuters

Выход во второй тур президентских выборов и высокий уровень поддержки Владимира Зеленского не стал неожиданностью. Это было предсказуемо.

А вот в то, что Петр Порошенко честно вышел во второй тур и преодолел Юлию Тимошенко, верится с трудом.

В лбом случае во втором туре у него не будет практически никаких шансов победить Зеленского. Тот электорат, который голосовал за Гриценко, Смешко, Бойко и даже Ляшко – все это антипорошенковский электорат. Поэтому у него нет ресурса, как увеличить свое электоральное поле. И это, на мой взгляд, скрывает в себе наибольшую опасность.

Если за эти три недели ничего не случится, то у Зеленского есть все шансы стать следующим президентом.

Столь высокий уровень поддержки Зеленского объясняется тем, что произошел мировоззренческий выбор украинцев.

Народ Украины уже так устал от этих дрянных заплесневелых галушек, что решил разбить макитру вместе с галушками. Все эти "порошенки", "тимошенки", "гриценки", "смешки" – это засаленная колода карт. Все это уже сто раз было. Все это – уже отработанный материал.

Поэтому люди и голосуют за человека вне системы, который, в любом случае, имеет команду, работает в совершенно новой модели – в социальных сетях, открыто. Зеленский пробил прослойку между верхушкой и народом, и вошел в поле людей, которые сложились после обретения независимости Украиной. Они всегда были молчаливы и никогда не имели шансов провести своего человека. Зеленский стал их выбором, они решили рискнуть. Уже три революции сделали, а никак не можем поменять полностью коррумпированную власть. Зеленский – это новый подход народа к выводу новых людей в правящий слой.

Читайте такжеКак Порошенко выставил украинцев идиотами, или Главная ошибка Петра Алексеевича на выборах-2019Может быть, он будет успешным, а, может, и нет. Но все равно это мирный путь.

Плюс – люди устали от войны. Все эти милитарные вопли Порошенко и его окружения, в частности, Турчинова, с параллельным воровством и ложью достали всех. В век информационной революции люди, которые хотели, во всем уже давно разобрались. Порошенко и его группе не удалось установить информационную диктатуру, к счастью.

Это – главные источники победы Зеленского.

Однако главный источник провала Порошенко – очень высокий уровень ненависти к нему. Но это еще не конец борьбы Порошенко...

Он легко может затеять войну. Уже писали о Горловке, мол, готовы ее захватить. Порошенко может дать команду взять Горловку. Если Порошенко это сделает, то кремлевскому карлику снесет крышу, и он ударит с Беларуси ракетами по Киеву, Львову и Днепру.

Это – самое опасное, на что может пойти Порошенко. А он может – он ведь был уверен, что не проиграет, он считает, что непобедимый. Потому в любой момент он может развязать войну.

Олег Соскин, политолог и социолог, директор Института трансформации общества, специально для "Главреда"