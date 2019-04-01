"Кот в мешке": от чего будет зависеть победа Зеленского во втором туре выборов

Политический аналитик Тарас Загородний рассказал, сможет ли выиграть Зеленский выборы у Порошенко и Тимошенко

Несмотря на то, что предварительные результаты выборов президента говорят о том, что во второй тур выходят Петр Порошенко и Владимир Зеленский, стоит дождаться официальных результатов выборов от Центризбиркома.

Вполне ожидаемый результат показал Зеленский. Такой высокий уровень поддержки ему и прогнозировался. Потому тут ничего удивительного нет.

А дальше все будет зависеть от пары, которая выйдет во второй тур. Если выйдет во второй тур Тимошенко, то, скорее всего, она победит Зеленского, потому что она – оппозиционная, за нее юго-восток будет голосовать охотнее. У Зеленского нет таких структур, которые есть у Тимошенко.

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй турЕсли во второй тур выйдет Порошенко, то, скорее всего, он проиграет Зеленскому, потому что у него огромный антирейтинг на юго-востоке, это видно из портрета избирателя Порошенко. Если посмотреть на тех, за кого избиратели отдали больше всего голосов, то это все-таки оппозиционно настроенные по отношению к Порошенко люди.

А дальше нужно будет смотреть, как будет разворачиваться ситуация вокруг возможного президентства Зеленского, потому что пока он – "кот в мешке". Никто не знает, чего от него ждать. Ему придется отвечать на сложные вопросы "не по приколу". Поэтому еще многое может измениться.

Я не думаю, что сейчас Зеленский способен вести какие-то переговоры с другими кандидатами о сотрудничестве или объединении, поскольку он-то думает, что он – царь и бог. Он еще не представляет себе, что такое украинская политика, да и политика вообще. Он сейчас думает, что ему не надо ни с кем ни о чем договариваться, потому что он – президент и все будет решать сам. По этой причине никаких объединений с Тимошенко или кем-либо еще я бы не прогнозировал.

Тарас Загородний, политический аналитик, специально для "Главреда"