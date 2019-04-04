Как Порошенко победить во втором туре

Вячеслав Чечило

Журналист

4 апреля 2019, 08:22

Слишком далеко оторвался Зеленский и слишком всех достала команда президента.

Порошенко, Зеленский
Порошенко обречен во втором туре проиграть Зеленскому / Главред

Как Порошенко победить во втором туре?

1. Тотальная мобилизация своего электората

2. Дезорганизация протестного электората

3. Фальсификации

С первым пунктом все понятно – тут годится все – от "путин нападет" до кровавых провокаций.

Со вторым тоже просто. Убедить противников Порошенко проголосовать за Порошенко невозможно. Но их легко убедить не голосовать за Зеленского. Если озадачить этой целью всех "ватных" блогеров и лидеров мнений, ангажировать Шария и всех остальных, договориться с олигархами и подключить телеканалы, то вполне реально очень сильно сбить явку в базовых для Зеленского регионах. 

Читайте такжеПочему проигрыш Порошенко во втором туре неизбеженСложнее всего с третьим пунктом – тяжело уговорить людей даже за деньги фальсифицировать выборы в пользу проигрывающего кандидата. Но, это решаемо за… очень большие деньги, и подключив где нужно лояльный криминал.

В общем, если они не пожлобятся и это все сделают, то… все равно проиграют. Слишком большой отрыв, слишком они всех достали.

Но частично запустить подобный план они могут – в конце концов штабу Порошенко нужно же на чем-то три недели пилить бабло.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Вячеслав Чечило выборы-2019 второй тур выборов президента 2019
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