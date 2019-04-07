Россия может устроить "заварушку" в Беларуси

Путин и Лукашенко / Reuters

С середины 2018 года Кремль заметно перешел к более активному взаимодействию с Беларусью, страной с 10-миллионным населением, управляемой в течение последней четверти века Александром Лукашенко, которого неофициально называют последним диктатором Европы. В 1999 году Беларусь и Россия подписали союзный договор, призванный способствовать политической и экономической интеграции двух стран, но этот процесс оказался очень медленным.

Читайте такжеБеларусь может стать для России вторым АфганистаномВ декабре 2018 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул Лукашенко фактический ультиматум, требуя ускоренной интеграции между Россией и Беларусью посредством создания единой валюты, суда и других органов. С тех пор российские официальные лица настойчиво подчеркивали ту же мысль. Есть и другие признаки усиления давления Кремля на Беларусь. В середине 2018 года Москва назначила нового посла в Беларуси Михаила Бабича, бывшего сотрудника КГБ и Федеральной службы безопасности, который в прошлом исполнял обязанности Путина в Чечне. По прибытии Бабич неоднократно поднимал одни и те же финансовые проблемы, что привело к серьезному дипломатическому скандалу между двумя странами в конце марта. Российские федеральные телеканалы недавно начали сравнивать белорусов с украинцами и подчеркнули, что Беларусь не будет существовать без дальнейшей интеграции с Россией.

В западных СМИ часто звучит теория о том, что Путин хочет обойти запрет на пребывание в должности президента России более двух сроков (его так называемая проблема 2024 года) путем создания нового политического образования, состоящего из России и Беларуси, которым он сможет позже править. Что еще более важно, время возникновения российско-белорусской напряженности говорит о том, что интерес Москвы к Беларуси на самом деле обусловлен внешнеполитической мотивацией.

Читайте такжеПочему у Путина не получится поглотить БеларусьПосле вмешательства России во внутренние дела Украины, интересы Минска и Москвы разошлись. С точки зрения Кремля, рост напряженности в отношениях с Западом и усиление присутствия НАТО в Восточной Европе сделали Беларусь ключевой для защиты западных границ России. Белорусский эксперт Павел Усов утверждает, что Москва нуждается в Беларуси в качестве западной стратегической базы в свете растущей напряженности в отношениях с Западом и недавно объявленной Россией военной "стратегии активной обороны", которая включает меры по упреждающей нейтрализации угроз национальной безопасности. В отличие от Калининграда, небольшого военизированного российского пространства, застрявшего между Польшей и Литвой, Беларусь имеет прямую границу с Россией, что позволяет размещать на ее территории не только ракеты, но и тяжелую военную технику и оружие (соответствующее соглашение вступило в силу в 2017 году.)

В то время как Беларусь стала более стратегически важной для Кремля, Лукашенко все больше сопротивляется попыткам Кремля усилить военное присутствие России и демонстрирует признаки непослушания. В 2015 году Лукашенко прямо отказался разместить российскую авиабазу в Беларуси и продать Москве ключевой военно-промышленный комплекс, расположенный в Беларуси. Вместо этого он начал сближение с Западом. В ответ на нелояльность Лукашенко, Москва усилила давление на Беларусь. С 2016 года Москва постепенно уменьшает поддержку Беларуси, сокращая поставки нефти, поднимая цены на газ, сокращая закупки белорусских промышленных товаров. Российская налоговая реформа, в соответствии с которой Россия отменила пошлины на экспорт нефти и подняла налог на добычу полезных ископаемых, также нанесла ущерб Беларуси. Лукашенко покупал российскую нефть на льготных условиях, а затем экспортировал ее по более высокой цене (сохраняя разницу в доходах). В соответствии с новой российской налоговой политикой, Беларусь может потерять этот источник дохода в размере 8-12 млрд долларов до 2024 года.

Читайте такжеДля Беларуси наступают черные дниЭскалация российско-белорусских отношений также носит геополитический характер. Когда в октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда предложил разместить военную базу США в Польше, российский посол в Беларуси резко заявил, что Москва будет интерпретировать любое нападение на Беларусь как нападение на Россию "со всеми вытекающими отсюда последствиями". И все же в ноябре 2018 года Лукашенко вновь отверг идею российской военной базы в Беларуси в рамках новой военной доктрины Союзного государства. По словам российского военного эксперта Александра Гольца, Лукашенко знает, что участие Беларуси в наращивании военной мощи России больше не означает приток денег из России, а риск быть вовлеченным в прямой военный конфликт с Западом. А по мнению военного обозревателя Александра Алесина, в Беларуси проходят подготовку российские специальные подразделения для ведения регулярных и партизанских войн на ее территории.

Стремясь уравновесить Москву и ограничить ее влияние на Беларусь, Лукашенко активно развивает сотрудничество с Европой и Китаем. С 2014 года Беларусь сократила свою экономическую и инвестиционную зависимость от России и увеличила товарооборот с Китаем. Лукашенко также заменил в своем правительстве министров, опирающихся на Россию, наряду со священниками, военными и сотрудниками службы безопасности. Белорусская ракетная система "Полонез", изготовленная совместно с Китаем, развернута в восточной части Беларуси и имеет на своем радаре военные объекты России в Смоленской и Брянской областях.

Читайте такжеЛукашенко обречен "сидеть на шпагате" между Западом и РоссиейТем не менее степень проникновения России в Беларусь остается очень высокой. Беларусь особенно уязвима для давления России в 2019 и 2020 годах. В 2019-20 годах Беларусь должна рефинансировать большую часть своих российских долгов, что дает России определенный рычаг давления. Более того, Беларусь и Россия скоро начнут обсуждать новый газовый контракт, поскольку срок действия действующего истекает в 2019 году. В конечном итоге в этот период в Беларуси будут проведены как парламентские, так и президентские избирательные кампании. Политическая интуиция Лукашенко в прошлом оказалась очень хорошей. Если он снова поверит своим инстинктам, то самые трудные времена в белорусско-российских отношениях еще впереди.

Мария Снеговая, сотрудник Центра анализа европейской политики, доктор политологии Колумбийского университета, для Newsweek