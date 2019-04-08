Легче представить воссоединение двух Корей, чем возврат Крыма под контроль Украины

Российская пропаганда в Крыму / Reuters

Спустя пять лет после того, как Россия аннексировала Крым, нет никаких оснований полагать, что статус полуострова изменится в ближайшее время. Сегодня легче представить воссоединение Северной и Южной Кореи, что немыслимо было несколько лет назад, чем возвращение Крыма под контроль Украины. Хотя Государственный департамент США по-прежнему называет ситуацию на полуострове "попыткой аннексии", эта попытка увенчалась успехом. И Запад ничего не может с этим поделать.

Читайте такжеТрамп готовится похоронить возвращение КрымаДействия России в Крыму в 2014 году вызвали международные санкции и попытки Запада изолировать Кремль. А отношения между Россией и Западом остаются на самом низком уровне после окончания холодной войны. Но реакция Запада никак не повлияла на позицию России. Несмотря на международные протесты, Кремль полностью контролирует полуостров и близлежащие районы. Он продолжает развертывание вооруженных сил и строительство там инфраструктуры, включая автомобильный и железнодорожный мост через Керченский пролив, который соединит Крым с Краснодарским краем в России. Украина и Запад, а также правозащитные организации не смогли помешать российским властям репрессировать крымских татар.

Западные санкции затронули десятки российских чиновников и бизнесменов, но не нанесли серьезного ущерба Кремлю. И последующие санкции, которые действительно нанесли ущерб экономике России, были введены в ответ на российскую поддержку сепаратистов на Донбассе, а не за аннексию Крыма. Россия может покинуть Донбасс в любое время и тогда отменят самые болезненные санкции. И, судя по спору между Европой и Соединенными Штатами по поводу газопровода Северный поток-2, Запад, похоже, более разделен в отношении дальнейших санкций, чем это было в 2014 году. Попытки изолировать Кремль дипломатически были неэффективны. Сразу после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины президент России Владимир Путин был изгоем на международных форумах. Но сегодня все выглядит иначе.

Читайте такжеКрым как символ бессилия и капитуляции Запада перед ПутинымХотя Россию больше не приглашают на встречи G-7, Путин является полноправным участником саммитов G-20. Он принял канцлера Германии Ангелу Меркель в Сочи, президента Франции Эммануила Макрона в Санкт-Петербурге и руководителей азиатских стран во Владивостоке. В июле 2018 года в Хельсинки он провел, казалось бы, сердечную встречу с президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что хочет "ладить" с Путиным. И ни одна страна не бойкотировала чемпионат мира по футболу 2018 года в России, что резко контрастировало с бойкотом летних Олимпийских игр 1980 года в Москве после вторжения Советского Союза в Афганистан.

С другой стороны, аннексия Крыма дорого обошлась РФ. По словам известного российского экономиста Сергея Алексашенко, Путин выделил за последние пять лет 23 млрд долларов на развитие Крыма, что эквивалентно трем годам государственных расходов на здравоохранение для всей России. Неудивительно, что 92% жителей полуострова поддержали Путина на президентских выборах в России в 2018 году.

Тем не менее, санкции оказали влияние не на Кремль, а на граждан России. За последние 5 лет уровень жизни в России снизился на 11%, а экономический рост замедлился до 2%. Кроме того, российские власти приняли непопулярную пенсионную реформу и подняли налоги, чтобы поддержать государственные финансы. В результате рейтинг одобрения Путина находится на самом низком уровне с 2013 года, и страна переживает самые большие протесты за последние годы. Однако демонстранты не считают плачевное состояние экономики следствием аннексии Крыма. Более того, согласно опросу Левада-центра, почти половина всех россиян считают аннексию предметом гордости.

Читайте такжеЗапад не волнует судьба аннексированного КрымаПостсоветское пространство непредсказуемо. Вряд ли кто-то мог представить революцию в Украине, например, за несколько дней до ее начала в феврале 2014 года. Но низкие рейтинги и массовые протесты вряд ли пока что представляют серьезную угрозу для Путина. И даже если в России произойдет смена власти, новое руководство не обязательно будет придерживаться иной политики в отношении Крыма. Ведущий критик Путина Алексей Навальный, которому Кремль запретил баллотироваться на пост президента, заявил, что в случае победы он проведет еще один референдум, чтобы определить, к какой стране принадлежит полуостров. Он не рассматривал вариант простой передачи Крыма Украине.

Патовая ситуация в Крыму, скорее всего, сохранится. Для Путина, который в 2005 году назвал распад Советского Союза "крупной геополитической катастрофой ХХ века", провозглашение Крыма российским регионом стало крупным переворотом. Он еще больше приблизит Крым к России, а международное сообщество продолжит оспаривать аннексию и не признает нынешний фактический статус полуострова. Не имея под рукой решения, Западу, возможно, придется набраться терпения и утешиться историческими аналогиями. США не признавали Прибалтику частью Советского Союза в течение 50 лет. Затем распался Советский Союз, и проблема решилась сама собой.

Тихон Дзядко, российский журналист и телеведущий для The Jordan Times