"С этого надо было начинать": россияне искренне обрадовались "полезным" санкциям против олигархов РФ

3 апреля 2019, 18:23

Под новые санкции могут попасть также активы "двух или более" крупнейших российских банков.

кремль санкции
Россияне обрадовались полезным санкциям США против олигархов РФ / GettyImages

США готовят новые санкции против "высокопоставленных политиков и олигархов" России: им намерены блокировать активы, а также запретить въезд в Штаты.

Соответствующий законопроект представили американские сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен.

Согласно документу, президент Дональд Трамп сможет "блокировать и запрещать транзакции с собственностью и долями в собственности на территории США или во владении лиц на территории США", пишет РИА Новости.

При этом отмечается, что под новые санкции могут попасть также активы "двух или более" крупнейших банков России.

Российские пользователи с соцсетях в основном восприняли новость позитивно.

"Так это только хорошо будет. За такие санкции можно спасибо сказать, чтобы те наши политики, кто помешан на Западе, наконец-то на Россию переключились и работали действительно на благо России либо увольнялись и уезжали в свой запуд", "Деньжищ-то вернется – Газпром не нужен. Может в российское производство и сельское хозяйство вложат", "Очередные полезные санкции!!! Я за!!!", "Это я поддерживаю, с этого надо было начинать", – пишут люди.

Ранее Bloomberg сообщило, что у США готовы новые санкции против России. По данным агентства, пакет новых санкций уже рассмотрел Госдеп и Минфин США.

Также американский госсекретарь Майк Помпео анонсировал новые меры давления на Россию со стороны США и НАТО. Таким образом Штаты и их союзники намерены сдерживать агрессивную политику РФ в отношении Украины.

Напомним, 15 марта США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др.

Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия санкции США санкции против России антироссийские санкции
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:42
У Зеленского уже пообещали первые "посадки"
18:23
"С этого надо было начинать": россияне искренне обрадовались "полезным" санкциям против олигархов РФ Видео
18:22
Сыгравший Дукалиса актер прокомментировал смерть Алексея Булдакова
17:42
"Идиоты и шалуны": Охлобыстин продолжил "собачиться" с Зеленским
17:39
В ответ на запрет Киева по авиасообщению Россия предложила его возобновить Видео
17:31
Дефицит госбюджета превысил 25 млрд гривен
17:17
Нигерийские пираты захватили в заложники украинских моряков Видео
16:40
Богдан Терзи, продюсер национальных рейтингов ТОП 100 "Гордость и Красота Украины" наградил победителей в Одессе новости компании
16:33
В Минсоцполитики рассказали, кому из украинцев придется переоформлять субсидии
16:17
В сети появился первый тизер-трейлер Джокера Видео
16:06
"Ноги сухие и старческие": Алла Пугачева посветила формами в платье с высоким разрезом
15:44
В Кремле "отморозились" от выдачи паспортов РФ жителям "Л/ДНР "
15:42
"Убедить агентов Сатаны паяльником": Корчинский призвал к "переубеждению" сторонников Зеленского Видео
15:30
Названа возможная дата прощания с Алексеем Булдаковым
15:25
Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского
15:23
Алексей Булдаков умер: яркие роли и интересные факты биографии артиста Видео досье
15:11
Стала известна причина смерти Алексея Булдакова Видео
14:55
В Нафтогазе заявили, что уже снизили цены на газ для населения
14:54
В течение межотопительного периода город заменит 130 км теплосетей - КГГА
14:50
Настроение весна: как выбрать правильную обувь для теплого сезона новости компании
14:40
В Киеве нашли мертвой девушку-диджея
14:32
Умер звезда Особенностей национальной охоты Алексей Булдаков Видео
14:25
В Кремле сообщили, как отреагируют на проход кораблей НАТО в Азовском море
14:15
"Явный призыв к волнениям": у Зеленского ответили на "наезд" Фарион из-за языка Видео
14:05
"Есть что скрывать": Олег Винник ответил на вопрос о детях Видео
13:48
Гройсман примазался к понижению цены на газ для населения Видео
13:44
"Просто куколка!": любовница Петросяна неожиданно сменила имидж
13:22
Грядет чудо: синоптик порадовала украинцев прогнозом Видео
13:13
Суд закрыл уголовное дело против Омеляна и снял арест с его имущества
13:06
"Чтоб служил народу, а не собаке и жене": Ріаnобой песней обратился к Зеленскому Видео
12:59
"Твоя жена - полотенце": между Конором и Хабибом разгорелся скандал на почве религии
12:45
Киев запретил все прямые авиаперелеты с Россией Видео
12:34
"Предал народ России": в Питере появилось "надгробие" Путину, опубликовано фото
12:01
"Без трусиков?": Настя Каменских взволновала фанатов фото в полупрозрачном белье
11:59
Команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко
11:35
"Это абсолютное зло": Тарута призвал украинцев не голосовать за Порошенко Видео
11:25
С голым торсом и на каблуках: Кончита Вурст шокировала публику эпатажным нарядом Фото
11:10
Результаты голосования: стало известно, из каких областей в ЦИК не передали протоколы Видео
11:05
Девушка дня Instagram: спортивная красотка Алена Звягинцева Фото
10:59
Зарубежные аналитики прогнозируют стремительную девальвацию гривны
10:28
Фарион призвала немедленно бросить Зеленского "за решетку" Видео
10:14
Названа дата завершения в Киеве отопительного сезона Видео
10:00
Как похудеть: Анита Луценко раскрыла, как достичь wow-эффекта Видео
09:45
Почему Зеленский уже заслужил уважение мнение
09:45
Эксперт: Украинские выборы – это сигнал для Индии
09:30
Погода на Вербную неделю и Пасху: эксперт предупредил о похолодании в Украине Видео
09:05
Эксперт спрогнозировала вероятность признания Россией "ДНР" и "ЛНР" Видео
08:58
Главарь "ДНР" назвал "единственный путь" Донбасса
08:57
Звезда американских боевиков согласился на съемки в оккупированном Крыму
08:37
Пять стадий принятия неизбежной победы Зеленского мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться