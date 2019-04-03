"С этого надо было начинать": россияне искренне обрадовались "полезным" санкциям против олигархов РФ

Россияне обрадовались полезным санкциям США против олигархов РФ / GettyImages

США готовят новые санкции против "высокопоставленных политиков и олигархов" России: им намерены блокировать активы, а также запретить въезд в Штаты.

Соответствующий законопроект представили американские сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен.

Согласно документу, президент Дональд Трамп сможет "блокировать и запрещать транзакции с собственностью и долями в собственности на территории США или во владении лиц на территории США", пишет РИА Новости.

При этом отмечается, что под новые санкции могут попасть также активы "двух или более" крупнейших банков России.

Российские пользователи с соцсетях в основном восприняли новость позитивно.

"Так это только хорошо будет. За такие санкции можно спасибо сказать, чтобы те наши политики, кто помешан на Западе, наконец-то на Россию переключились и работали действительно на благо России либо увольнялись и уезжали в свой запуд", "Деньжищ-то вернется – Газпром не нужен. Может в российское производство и сельское хозяйство вложат", "Очередные полезные санкции!!! Я за!!!", "Это я поддерживаю, с этого надо было начинать", – пишут люди.

Ранее Bloomberg сообщило, что у США готовы новые санкции против России. По данным агентства, пакет новых санкций уже рассмотрел Госдеп и Минфин США.

Также американский госсекретарь Майк Помпео анонсировал новые меры давления на Россию со стороны США и НАТО. Таким образом Штаты и их союзники намерены сдерживать агрессивную политику РФ в отношении Украины.

Напомним, 15 марта США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др.

Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.