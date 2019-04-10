Зеленский vs Порошенко: почему кот в мешке лучше нашего сукиного сына

Порошенко и Зеленский сойдуться во втором туре/ Главред

Многие удивляются, что Запад не поддерживает Владимира Зеленского. А ничего удивительного: вы бы стали поддерживать непонятную смену власти в какой-то далёкой латиноамериканской или африканской стране, в которую вы вложили немного своих денег? Особенно, если это грозит (по словам нынешнего царька) всевозможными бедствиями, засухами, болезнями и войной. Оно им надо? Как сказал когда-то Рузвельт про никарагуанского диктатора Сомосу: "Он, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын".

Никто нам не поможет, кроме нас самих. И, в первую очередь, не надо обольщаться, влюбляться и делать из Владимира Александровича нового мессию и доброго царя. Этим вы окажете медвежью услугу самому Зеленскому, себе и всей Украине. Власть - любая - должна быть под колпаком и жёстким прессингом гражданского общества. Обожание правителей народом делает из них законченных мерзавцев.

Читайте такжеДва сценария: что ждет Украину в случае победы Зеленского и ПорошенкоПонятно, что сейчас, сегодня просто так сложились звёзды, что совпали протестные настроения широких масс и желание оппозиционной части сильных мира сего покончить с Петром Порошенко, который слишком много на себя взял. Обычная история в нашей стране. В четвёртый раз уже. Такой себе виртуальный Майдан на фоне избирательной кампании. Зеленский здесь не только пользуется симпатиями значительной части населения как молодой и несистемный, но он и фигура компромиссная для панской оппозиции, которая надеется получить нового Ющенко, или что-то вроде того...

Я не питаю никаких иллюзий, отдавая себе отчёт, что обе силы - и соратники Порошенко, и его противники пытаются нами играть. Вообще эта "революция" совершенно неолигархическая, как и предыдущие две. И уже поэтому заведомо обречена на провал, потому что никакого гражданского общества и никакой настоящей демократии мы не получим до тех пор, пока не отстраним олигархов от власти.

Читайте такжеПорошенко будет мстить украинцам за выбор ЗеленскогоВо-вторых, озвученное Зеленским желание "договариваться с Путиным" вызывает только разочарование. Потому что с агрессором договариваться можно только о капитуляции - его или нашей. Непонимание таких простых вещей говорит о недальновидности, отсутствии какой-либо цельной идеологии и стратегии возвращения захваченных территорий. Порошенко, кстати, здесь ничем не лучше. Если стряхнуть с него всю его псевдопатриотическую шелуху, то станет очевидно, что он давно договорился с Путиным. И война для Петра Алексеевича лишь инструмент укрепления личной власти. И к этому его кремлёвский визави относится с пониманием. Потому что сам такой.

Зеленский, конечно, не агент Кремля, не сепар и не наркоман. Но и не бог, и не царь. Сегодня он просто кот в мешке. Никто не может знать, что будет, когда он станет во главе Украины. Но это хоть и маленький, но шанс на перемены.