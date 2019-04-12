Перепалка Зеленского с Порошенко: невиданная грубость или заслуженный бумеранг?

Порошенко в Эфире программы Право на владу на 1+1

Президент Петр Порошенко – боец. Та решимость, с которой он продолжает цепляться за проигранную кампанию, действительно завораживает. И… раздражает. Потому что эту бы решимость да в мирное русло – мы бы тут уже за пять лет половину Сингапура построили.

У Порошенко есть сильные качества, никто не спорит. Но все они перечеркиваются одним – неадекватностью. Петр Алексеевич живет в мире, который существует только в его голове. Что еще хуже, он и действует, исходя из своего собственного извращенного понимания реальности.

Читайте также"Карточный домик" по-украински, или Главный вывод из перепалки на "плюсах"Порошенко как тот опытный, классный водитель автобуса, который уверенно мчится по встречке, воображая, что едет по шестиполосному хайвею. В такой ситуации глупо упрекать пассажиров автобуса в том, что они готовы поменять свихнувшегося водителя на кого угодно, даже на клоуна без всякого опыта.

Сторонники Петра Алексеевича так же прекрасны, как и их кандидат. Значит полгода "мочить" Анатолия Гриценко – это ок. Глумиться над возрастом Юлии Тимошенко и ковыряться в каждом ее явном и выдуманном грехе – нормально. Называть Владимира Зеленского наркоманом, клоуном, марионеткой, а его избирателей - тупым быдлом и прислужниками Владимира Путина – эффективная победная стратегия. Даже ролик можно снять про фуру и кокаин – не, ну а чего, смешно же.

Но невежливо поговорить по телефону с Петром Алексеевичем – невиданная грубость, хамство, конец политической карьеры. Нет прощения никогда! Вы ж мои буси…