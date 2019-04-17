Тройные щипцы, или Как Порошенко обложили уголовными делами

Петра Порошенко обложили уголовными делами / Reuters

Петра Порошенко обкладывают уголовными делами. Парадокс в том, что делает это Генеральная прокуратура, которая находится в вертикали президента.

Дело Курченко плюс дело Трампа, а теперь и дело Крючкова образуют прекрасные тройные щипцы, из которых обычному смертному крайне сложно вырваться. Но счастье Порошенко в том, что он не обычный смертный. Он опытный политик, который умеет изворачиваться из самых тесных объятий.

Это что-то генетическое. Именную Библию Петра Алексеевича пришлось бы делать из асбеста. Обычные бумажные сгорали бы под ладонью президента, так часто и искренне он врет. Но, опять же к его счастью, Порошенко не клянется на Библии. Он выступает по радио и на телевидении с выражением лица, которое свойственно невинным младенцам, только-только пробующим лимон.

Читайте такжеПетр Алексеевич, касса на выходе уже ждетВот, например, выступление Порошенко на ток-шоу "1+1". Оказалось, что заместителя генпрокурора Константина Кулика он не узнал, когда встретил в студии телеканала. Зато президент в деталях знал, что Кулик слетал к Коломойскому, а потом к Фирташу, а потом был отстранен от работы в следственной группе.

Как это часто бывает с Порошенко, я почти поверил. Но всего одна вещь помешала мне бежать голосовать за Порошенко. Минимум два года назад мне рассказали интересную историю. Согласно ней, уже после назначения Порошенко президентом Украину дважды (!) посетил опальный олигарх Сергей Курченко. Он прилетал через военный аэропорт Гостомель, а затем с сопровождением ехал на улицу Банковую, чтобы встретиться с Порошенко.

Все даже "наряднее". Как рассказывали мне примерно в то же время, до этого в Москву много раз летал Борис Ложкин, тогда еще глава Администрации президента. В Москве он тоже встречался с Курченко, и речь шла о будущем "Украинского медиа холдинга" (УМХ). Напомню, это холдинг, в который входят интернет-сайт "Корреспондент", газета "Теленеделя", несколько крупных радиостанций и еще много чего.

Зачем же Курченко прилетал на встречу к Порошенко? Если слухи не врут, то у президента и беглого казначея семьи Януковича могли быть более интересные темы, чем "Украинский медиа холдинг". Например, рынок сжиженного газа или нефть. Но, тем не менее, речь шла об УМХ.

Я вспоминаю УМХ не просто так. Это именно то уголовное дело, о котором на прошлой неделе говорил прокурор Константин Кулик. Это именно то дело, по которому подозрения выписаны (но не вручены) 98-ми людям, среди которых многие входят в ближайшее окружение Петра Порошенко. Но самое главное, в этом деле фигурирует лично Петр Алексеевич.

Этот факт особенно невыгоден президенту потому, что он проигрывает выборы. К власти, скорее всего, придут другие люди. Они могут воспользоваться делом Курченко, чтобы как можно скорее продемонстрировать населению Украины, что при новой власти закон торжествует. Сам факт суда над экс-президентом и бывшими топ-чиновниками – слишком "сладкий" маневр, чтобы за него не ухватиться.

Ниже я сложу в одно целое все, что известно по делу Курченко – как со слов Кулика, так и из других источников. Вы наверняка оцените масштаб.

ОБВИНЯЕМЫХ СЛИШКОМ МНОГО

По моей информации, Порошенко не просто вмешивался в ход дела Курченко. Он злился, орал и метал пепельницы в живых людей.

Злиться было из-за чего. По делу Курченко подозрения выписаны 98 человек. Из них:

- 12 высших должностных лиц министерств, ведомств и Нацбанка;

- 6 губернаторов

- 14 руководителей государственных компаний.

Читайте такжеПорошенко уже списали: как украинская элита готовится к поражению президентаВсем этим людям предстоит прийти в Генеральную прокуратуру и пройти допрос. После допросов многие из них могут направиться в сторону мест не столь отдаленных.

В частности, из этих 98-ми человек:

- по 42-м уже направлены в суд обвинительные уголовные материалы

- по 27-ми из них суд уже вынес обвинительный приговор.

Есть народная прокурорская примета. Если заговорил хоть один фигурант дела, есть шанс, что сядут все. А если посыпалась уже половина, то впереди маячит ж@па. Вот что такое дело Курченко.

ПОЧЕМУ ДЕЛО КУРЧЕНКО – ЭТО УГРОЗА ВСЕМ

Это не вся печалька для фигурантов дела. Оцените масштабы.

По делу арестовано имущество на 30 миллиардов гривен. А общая сумма убытков, которые предстоит возместить государству, составляет $1,5 миллиарда! Вы наверняка удивились таким цифрам – это овердочерта. Все потому, что в деле Курченко смешались НЕСКОЛЬКО дел:

- торговля сжиженным газом, с участием НАК "Нафтогаз Украины". Сумма: 2,1 млрд грн.

- купля-продажа Херсонской нефтеперевалки. Сумма: $36 млн. Среди фигурантов: владелец компании "Burisma" Николай Злочевский, бизнес-партнер Игоря Кононенко;

- сделка по продаже "Украинского медиа-холдинга". Сумма: $440 млн. Среди фигурантов: Борис Ложкин и Алексей Филатов;

- завладение деньгами Аграрного фонда Украины. Сумма: 2,1 млрд грн. Среди фигурантов: Виктория Гонтарева (ICU), Константин Стеценко (ICU), Борис Приходько (экс-НБУ);

- завладение имуществом НАК "Нафтогаз Украины". Сумма: 4,97 млрд грн.

- операции по отмыванию денег через операции купли-продажи государственных облигаций Украины. Сумма: $1,5 миллиарда.

- действия по захвату власти в Украине. Среди фигурантов: Михо Саакашвили.

Читайте такжеУ Порошенко есть один шанс остаться в политической жизни УкраиныДля чего прокуроры укрупнили дело, я примерно догадываюсь – фишка в отягчающей добавке – "в особо крупных масштабах". Это означает особо жесткий приговор для всех фигурантов. А большое дело всегда лучше маленького. Вот почему в дело Курченко пытались вмешаться и руководители Генпрокуратуры, и даже лично президент.

Лично для действующего президента важно, что в составе дела есть эпизод о продаже УМХ. До продажи этот холдинг принадлежал трем людям: Борису Ложкину, Григорию Шверку и... Петру Порошенко. Небольшую долю в этом бизнесе также имел Геннадий Боголюбов. В частности, он контролировал украинский журнал Forbes, открытый по американской франшизе.

Так вот, в 2013 году УМХ был продан младоолигарху Сергею Курченко. Сумма сделки составила порядка $400 миллионов. По одной из версий, деньги на сделку взяли из "общака" Виктора Януковича. Чтобы уговорить экс-президента дать $400 миллионов – явно завышенную сумму – в СМИ была запущена легенда о том, что реальная стоимость УМХ составляет едва ли не миллиард долларов! Конечно же, это неправда. Реальную стоимость медиаэксперты оценивали от силы в $100 миллионов. Остальное, как можно предположить из версии, – чистый "навар".

Деньги получили все четверо фигурантов. В том числе много миллионов долларов – Петр Порошенко. Деньги прошли по счетам фигурантов. Юридическое оформление сделки делал сегодняшний главный юрист Администрации президента Алексей Филатов.

Позже Курченко получил в государственном Укрэксимбанке кредит на $166 миллионов. Этот кредит он, по всеобщему убеждению, гасить не собирался – но поначалу платил исправно, чтобы потом тихо подменить залоги и "повесить" долг на государство. Но некстати началась революция, и в "Укрэксиме" остались в блокаде ценные активы, под которые выдан кредит. Что с ними будет дальше? По идее, эти деньги должны уйти в пользу государства. Если дело не развалят, конечно. А развалить пытаются.

КАК ПЫТАЮТСЯ ЗАМЯТЬ ДЕЛО

Следствие и сбор доказательств по делу продолжались до 31 марта 2019 года. Согласен, что это очень долго и само по себе наводит на предположение, что скандал возник накануне выборов президента не случайно.

С другой стороны, много лет подряд сотрудники ГПУ знали о том, что дело ведется и пытались дело затормозить.

В частности, развалить дело Курченко пытались:

- президент Украины Петр Порошенко

- экс-глава Администрации президента Борис Ложкин

- экс-глава НБУ Валерия Гонтарева

- народные депутаты Игорь Кононенко, Александр Грановский и Валерий Давиденко

- действующий замглавы Администрации президента Алексей Филатов

- бывшие и действующие замы Генерального прокурора Евгений Енин, Николай Герасимюк и Анжела Стрижевская, а также другие сотрудники ГПУ. В частности, некоторым из них заинтересованные лица платили деньги.

Материалы дела много раз передавались представителям Бориса Ложкина, Алексея Филатова, Валерии Гонтаревой и Николая Злочевского. Хотя по закону это считается разглашением тайны следствия и даже наказывается.

Следователям и прокурорам приказывали не делать по делу Курченко ничего, в том числе разглашать информацию.

Читайте такжеФинальная дорожка Петра АлексеевичаЧто сделал Петр Порошенко? Он несколько раз собирал у себя совещания с участием сотрудников ГПУ. На этих совещаниях президент поручал проводить информационную кампанию по развалу дела. Один из тезисов кампании предусматривал рассказ о том, что прокурор Константин Кулик выполнил заказ одного из кандидатов в президенты (имеется в виду Владимир Зеленский).

А вот заместитель Генпрокурора Евгений Енин вмешивался совсем недавно. Когда всем 98-ми фигурантам разослали письменные повестки, он удалил из единого электронного реестра (ЕРДР) данные о повестках. Само по себе это действие не отмечает бумажные повестки. С другой стороны, за этот факт могут ухватиться адвокаты обвиняемых, чтобы развалить дело.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ПО ИТОГУ?

В начале апреля 2019 года сразу несколько фигурантов дела Курченко остались за границей Украины и начали переоформлять свое имущество. В частности, это были Борис Ложкин, Валерия Гонтарева и Николай Злочевский. А вот замглавы Администрации президента Алексей Филатов, по которому (как говорят) уже есть приказ президента на увольнение, быстро уехал из страны.

Еще одно из последствий – это показательный факт. "Украинский медиа холдинг" все эти годы принадлежит и подчиняется... Сергею Курченко. По доступной мне информации, беглый младоолигарх давит на украинские власти, шантажируя их какой-то информацией. Что это за информация, мне не известно, но топ-чиновники Украины, как видим, активно пытаются похоронить дело.