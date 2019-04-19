Пять главных выводов из президентской кампании в Украине

Выборы 2019 / УНИАН

Украина находится на полпути к финалу президентских выборов: первый тур состоялся 31 марта, а второй тур назначен на 21 апреля. На ежегодном Киевском форуме по безопасности на прошлой неделе у меня была возможность узнать о последних событиях в Украине и cделать пять ключевых выводов президентской кампании.

1. Украина провела демократические выборы

Украина провела первый тур выборов 31 марта без особых затруднений. Голосование и подсчет голосов прошли гладко. Подсчет голосов в Центральной избирательной комиссии соответствовал результатам экзит-полла и подсчету неправительственных организаций. Международная миссия по наблюдению за выборами отметила, что выборы были конкурентными, кандидаты проводили избирательную кампанию свободно, а у электората был широкий выбор. К сожалению, демократический опыт Украины остается уникальным на постсоветском пространстве. Выборы в Украине заметно контрастировали с президентскими выборами в России в 2018 году. В начале марта немногие украинцы могли с уверенностью сказать, какие два кандидата выйдут во второй тур, в то время, как большинство россиян могли бы с уверенностью предсказать победителя выборов в своей стране.

2. Если не произойдет чудо, то президентом станет Зеленский

Читайте такжеПринесут ли президентские выборы в Украине перемены?В первом туре победили телевизионный комик Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов избирателей и действующий президент Петр Порошенко (15,95% голосов). Предвыборные опросы прогнозировали победу Зеленского (вопрос был в том, кто встретится с ним во втором туре). Его рост с момента выдвижения своей кандидатуры в конце декабря, просто поразителен. Шесть или восемь месяцев назад эксперты прогнозировали второй тур между Порошенко и бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. Сейчас, по данным соцопросов, во втором туре победит Зеленский с большим отрывом. Избиратели считают, что Порошенко сделал недостаточно для эффективной борьбы с коррупцией, а также не смог бросить вызов огромному политическому и экономическому влиянию олигархов в стране.

3. Кто такой Зеленский

Украинцы и западные дипломаты пытаются выяснить, что будет означать президентство Зеленского. Комментарий одного высокопоставленного украинского чиновника - комик "талантлив и умен, но как он будет управлять, если победит?" - отражает взгляды многих. Во время предвыборной кампании Зеленский давал всего несколько интервью, не проводил никаких предвыборных митингов и не раскрывал позиции по многим вопросам, а вместо этого позволил своей телевизионной персоне определять имидж реального политика. Зеленский в общих чертах описал готовность вести переговоры с Путиным, но с целью восстановления всех оккупированных Россией территорий; поддержал вступления в Европейский Союз и НАТО; пообещал положить конец коррупции и полностью либерализовать экономику. Некоторые предполагают, что Зеленский будет жестко придерживаться программы сотрудничества с МВФ. Многие украинцы придерживаются более мрачного мнения о президентстве Зеленского. Они выражают беспокойство по поводу его связи с олигархом Игорем Коломойским. Критики также ставят под сомнение отсутствие политического опыта у Зеленского, его способность общаться с Путиным и его приверженность прозападному курсу. Зеленский на этой неделе назовет ключевых членов своей команды, в том числе министров иностранных дел и обороны, начальника генерального штаба, главы Службы безопасности Украины и генерального прокурора.

4. Русские - это "собака", которая не лаяла?

Читайте такжеВыборы 2019: что изменилось в Украине за 15 летМногие ожидали, что россияне, которые аннексировали Крым в 2014 году, а затем способствовали нарастающему конфликту на Донбассе, будут вмешаться в украинские выборы. Кремль много раз намекал, что не желает переизбрания Порошенко на второй срок и неофициально поддерживал лидера пророссийской оппозиции Юрия Бойко. Тот факт, что часть Донбасса по-прежнему оккупирована российскими войсками, серьезно подорвало перспективы для таких кандидатов, как Бойко.

5. Еще не вечер

Украинцы узнают имя своего следующего президента 21 апреля, а 27 октября пройдет еще одно общенациональное голосование: выборы в Верховную Раду. Если Зеленский станет президентом, он должен будет создать свою политическую партию. Это важно, поскольку премьер-министр формирует большую часть своего кабинета. Некоторые прогнозируют, что Зеленский может попытаться форсировать досрочные выборы, чтобы превратить большую победу 21 апреля в быструю победу для его партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Однако это не представляется юридически возможным. Рада не может быть распущена за шесть месяцев до официального истечения ее полномочий. После победы, от Зеленского будет зависеть способность Украины продолжать путь реформ, углублять интеграцию с Европой, обеспечивать мир и возвращать оккупированные территории.

Стивен Пайфер, экс-посол США в Украине, научный сотрудник в Стэнфордском Центре международной безопасности и сотрудничества, старший научный сотрудник Института Брукингса для Brookings