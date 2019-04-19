У Порошенко остался только один аргумент перед вторым туром

Юрий Касьянов

Блогер

19 апреля 2019, 08:23

Театр абсурда и информационный кошмар от президента надо остановить.

если не порошенко то кот

Страх - основной аргумент команды Порошенко накануне второго тура президентских выборов. Страх перед реваншем пророссийских сил, страх перед будущим, страх перед неизвестностью. Расчёт делается на то, что запуганный обыватель/избиратель выберет того черта, которого он уже знает, нежели кота в мешке.

Эти господа очень не хотят уходить из власти. Накануне первого тура они пугали нас страшными образами Тимошенко, Гриценко, Зеленского... Теперь всю силу пропагандистской машины, весь чёрный пиар бросили на Зе. Он и наркоман, и марионетка, и непатриот, и пособник Кремля, и мальчиков распинает и снегирей жарит. Невиданная по размаху кампания по огульной дискредитации оппонента.

Между тем, российский реванш уже давно состоялся. Он в пророссийских мэрах, пророссийских политиках в Раде, в росте товарооборота с Россией, в покупке российского газа и топлива под видом европейского, в военных поражениях, откровенном предательстве, и бесконечном вранье.

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Собственно говоря, вот это тотальное враньё, вся эта чернуха, помноженная на бесконечное воровство - и есть пресловутый "русский мир". Именно так правит Кремль - пугает население Западом, Америкой, антикоррупционерами и демократами, заполняет все эфиры чернухой, опускает население до уровня быдла, и отправляет его умирать в Сирию и на Донбасс.

Сегодня Порошенко напоминает опостылевшего мужа, который постоянно врал, крал деньги из семейного бюджета, поселил в квартире всех своих родственников и друзей, пойманный с поличным ходил в церковь, обещал исправиться, и снова врал, крал, ходил налево... А когда у жены появился другой, и она мужу указала на дверь, стал обзывать соперника наркоманом, подонком, вором, импотентом. И лезть в драку.

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Я не фанат Зе. И не любитель олигархов вообще, а Коломойского в частности. Но этот театр абсурда, этот информационный кошмар надо остановить. Петя должен уйти. Украина должна получить шанс на новую жизнь. А будет российский реванш или не будет - зависит от нас с вами.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Юрий Касьянов выборы-2019 второй тур выборов президента 2019
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