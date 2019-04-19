Грядет озеленение: что будет с Радой после выборов

Раде роспуск не грозит

Возможность роспуска Верховной Рады из абстрактно-гипотетической плоскости на этой неделе начала обсуждаться всерьез.

Можно ли распустить Раду? Юридически безупречно нельзя. На это элементарно нет уже времени. О гибридных вариантах включающих судебные решения плюс принудительный диалог парламентариев с народом речь пока не идёт.

Однако, не имея поддержки в Раде Президент Владимир Зеленский рискует сразу же оказаться в "положении хуже губернаторского". Поэтому наиболее вероятным рабочим сценарием станет "озеленение" Верховной Рады.

Понятно, что молниеносного переформатирования Рады, как это произошло после избрания Януковича в 2010 году, в 2019 году ожидать не стоит. Но ситуативная коалиция вполне может сложиться.

Читайте такжеРоспуска Верховной Рады не будет по одной простой причинеНачинать президентство с конфликта с Радой Зеленский, похоже, не намерен. В пользу такого сценария, говорит его интервью РБК-Украина, где он назвал тех, кого он не видит своими партнёрами.

Во-первых, это Петр Порошенко с его антирейтингом и коррупционным шлейфом.

Во-вторых, это Медведчук-Бойко. Последние вполне осознанно заняли пророссийскую оппозиционную нишу. И если на финише кампании командировка в Москву добавила Юрию Бойко 2-3%, то в стратегическом плане такое позиционирование обрекает на оппозиционность и сводит к минимуму возможность вхождения в коалицию. Пророссийская ниша в украинской политике по прежнему остаётся токсичной.

В-третьих, вряд ли удастся договориться с Юлией Тимошенко. Это само по себе непросто, к тому же Юлия Владимировна уже начала подготовку к парламентсткой кампании. Делить же бремя ответственности за положение дел с новоизбранным президентом она не намерена.

Охотно пойдут навстречу Зеленскому депутатские группы "Видродження" и "Воля народа", заявление Виталия Хомутынника тому пример.

Эти группы включающие "мажоритарщиков", абсолютно прагматичны и не ограничены идеологическими условностями. Такой же прагматизм можно ожидать от ОппоБлока и Радикальной партии. Примерно половина фракции "Самопомощи" также готова подставить плечо новому президенту. И конечно же никто не отменял индивидуальной "сдачи в плен" и "тушкования" депутатов из БПП и Народного фронта.