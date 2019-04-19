Дебаты показали - нас ждут перемены

Порошенко и Зеленский на дебатах / Reuters

Комментирование сторонников обоих кандидатов всех эпизодов дебатов диаметрально противоположные.

Там где Петр Порошенко, по мнению сторонников Зеленского, провалился - порохолюбы видели его полную победу.

Там где ЗЕ-фаны видели полное превосходство Владимира Александровича, сторонники Порошенко - неоспоримое превосходство Пётра Алексеевича.

Это ещё раз доказывает, что в этих выборах дебаты ничего не решали. Результат формировался пять лет. И последние несколько месяцев титанической борьбы поезд судьбы обоих неотвратимо нёсся по инерции определенной до этого.

Читайте такжеПорошенко vs Зеленского: физиогномист назвал победителя дебатовА если уж и определять, кто на самом деле выиграл эти дебаты - так это надо опрашивать колеблющихся. Тех, кто действительно окончательно определялся после этого часового поединка соперников. Но их не так много, что бы решить исход голосования 21-го. И мнение тех, кто колебался между Пе и Зе про эти дебаты, не понравится сторонникам действующего.

Скорее всего, нас ожидают перемены.