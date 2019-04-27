Опарышу нужна война: Путин готовит удар по Украине

Путин готовит новый удар по Украине / Reuters

Россия увлеченно раздает паспорта, как в тревожную годину 2008-го, когда Владмиру Путину потребовалось "отжать" у Грузии территорию Южной Осетии. Тогда паспорта раздавали десятками тысяч. Теперь обкатанный сценарий повторяют на новом витке в самопровозглашенных бандитских ДНР и ЛНР. Гибридная война – высшее достижение путинского Рейха. И сегодня на украинском направлении для фашиста Путина все складывается весьма удачно. В политическом плане в Киеве намечается пересменка: прежний верховный главнокомандующий уходит, а новоизбранный еще не приведен к присяге. Самое время ударить.

Кремль готовился серьезно: стягивал военную технику и живую силу. О возможном начале военного наступления не предупреждал только ленивый. И глупо теперь задаваться вопросом: "Как же так? По версии Кремля война в Украине – гражданская, а паспорта раздают российские? Где логика?" А она есть, и она – на поверхности. Если отбросить пропагандистские бредни, давно пора признать, что Россия воюет с Украиной уже 5 лет, и как бы ни морщились трусливые европейские политики, прикрываясь лживыми минскими спец-договоренностями – правда жестока.

Читайте такжеРаздача паспортов в "ЛДНР": чего хочет Путин и почему молчит ЗеленскийПутинская Россия – агрессор, и она способна разжечь большую войну в восточной Европе. Прямо сейчас. И встреча Путина с северокорейским жировиком Ким Чен Ыном как нельзя кстати: ведь это логично – Путин начинает военную кампанию на Донбассе, а Пхеньян отвлекает внимание США на Востоке, возобновляя ядерные испытания. Раздача паспортов может стать последним актом перед началом широкомасштабной агрессии Кремля в Украине. Учитывая факт, что из ВСУ в знак протеста против итогов выборов начался чуть ли не массовый отток, а боевой дух среди украинских бойцов явно не на высоте – лучшего момента для путинского удара и не придумать.

Война нужна опарышу как воздух. Смерть – это его жизнь. Высшая точка фашизма всегда приводит к перевороту в значениях. Белое становится черным, а рабство именуют свободой. Как пресловутая Мизулина, заявившая буквально следующее: "По большому счету, запрет как норма права, из которого конструируется закон, и есть самая большая свобода человека". Так что смерть – это высшая форма жизни при фашизме. А еда – это отбросы с помойки. А Забайкалье тушить необязательно, потому что пожары – не наши, а монгольские. Импортные пожары.

Но если завтра начнется самая настоящая война – с хрестоматийными завываниями "враг у ворот", "освободим Киев от хунты" - все разговоры о свободе и пожарах прекратятся законодательно. И населению будет уже не до обсуждений: сказочный Пыня "долбоёб" или обыденно-банальный. Военное положение подразумевает сворачивание гражданских свобод, а особо говорливых ожидает мобилизация.

Читайте такжеЯдерная вонь кремлевского окурка: как Путин будет мстить за свое унижениеЕсли для Путина Жизнь – это ваша Смерть, он пожертвует вами без колебаний. Это у него на вашу жизнь денег нет, и на пенсии – тоже, а на смерть и войну – закрома ломятся. И на пенсии для миллиона "новых россиян", готовых прильнуть к разграбленному Пенсионному Фонду России – тоже деньги найдутся. Только не для вас. Вы будете оплачивать новые налоги, придуманные фашистским правительством: на собак и кошек, на воду и земельные участки – на все, что еще можно обложить.

Сказочные времена заканчиваются. Россиян ждет суровое испытание историческим финалом путинизма. Ведь было же сказано: нельзя фашизм победить изнутри. Можно только снаружи и сообща. Просто всем было удобно утверждать, что Путин – это не Гитлер, а его режим – не фашистский, а какой-то иной. Вот за эту трусость и придется заплатить. И жаль, что не только россиянам, легкомысленно позволившим обычной кабинетной гниде встать на ядерные ходули.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист