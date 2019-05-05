Почему отповедь Зеленского Путину была максимально осторожной

Владимир Зеленский / Reuters

Победитель второго тура президентских выборов в Украине, будущий глава государства Владимир Зеленский рассказал, что общего осталось у Украины с Россией.

Следует понимать, что факторы-раздражители, на которые нужно реагировать избранному, но еще не инаугурированному президенту, в первую очередь исходят не от него, а от России. От стороны, которая не была противником смены режима Порошенко, и ожидала нового человека, с которым можно будет о чем-то договориться. В том числе, и вопросе нормальной финансово-хозяйственной деятельности стран, сотрудничества и экономики, плюс решения конечно же вопроса на юго-востоке страны.

И эти действия являются как минимум демонстрацией недружественного отношения к новоизбранному президенту.

Если бы Владимир Зеленский сам начал агрессивные высказывания, то мы могли бы сказать, что он идет на искусственное обострение отношений, которое не будет сулить нам ничего такого, что связано с прекращением конфликта на востоке или нормализацией отношений.

Читайте такжеПри Зеленском в отношениях с Россией сложится грузинская модельНо он вынужден рефлексировать.

Например, можно говорить о вопросе гражданства так, как высказывался Петр Порошенко: "священная", "продолжение агрессии", "гибридная война". И я замечу, что это высказывание еще президента страны Порошенко. Это максимально острые параллели, которые касаются Абхазии, возможной аннексии, возможности применения вооруженных сил в защиту своих граждан. Эти жесткие, неприятные вещи, которые можно озвучить в этой ситуации.

И подобных вещей от Владимира Зеленского не звучало. Он не идет на максимальное обострение.

Я не считаю, что часть избирателей с Юго-Востока рассчитывали, что в первый день после избрания Владимир Зеленский поедет в Белокаменную разговаривать с Путиным. Мне кажется, что наше общество должно быть немножко более грамотным, осознавать и риски подобного поведения для новоизбранного президента. И понимать, что в целом конфликты, которые длятся уже пять лет, не решаются за один день.

В то же время, другая сторона общества, которая поддержала Зеленского, а это 22 области, какую-то приветственную реакцию или молчание Зеленского тоже бы оценили, как факт сдачи их интересов.

Поэтому в условиях, которые новому президенту создал официальный Кремль, Зеленский должен был рефлексировать. Причем, и не остро и не пассивно. Вот эта плюс-минус приемлемая критика и прозвучала.

Читайте такжеЗеленский одержал первую мощную победу над КремлемБолее того, в отличии от Порошенко, личных оскорблений в адрес Путина Зеленский себе не позволил. И поступил очень мудро. Потому что после того, как звучат личные оскорбления в адрес другого главы государства, можно забыть об улучшениях ситуации в предстоящие пять лет правления, которые Зеленский еще не начал.

Если со старта вы начинаете свою каденцию со слов, что этот человек олицетворяет зло, все беды, которые есть в нашей стране, виновен во всем, он негодяй, то вы не можете рассчитывать, что у вас вообще состоится когда-нибудь диалог. А Порошенко в последний год перед выборами себе это часто позволял. Реакцией на оскорбления стала обида.

Порошенко делал заявления категоричные перед выборами, но его срок подходил к концу, и думать о завтрашнем дне особо не приходилось: или пан, или пропал. А Зеленскому приходится. Промолчать нельзя, высказаться мягко нельзя. Но и высказаться жестко тоже нельзя с учетом того, что в ближайшие пять лет нужно каким-то образом попытаться прекратить эту войну, а нацию сплотить. Поэтому и реакция ровно такая, какая могла бы быть - по возможности нейтральная.