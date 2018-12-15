Как определить путинского кандидата в президенты Украины?

Президент РФ Владимир Путин

Что является главным критерием для оценки потенциальных кандидатов в президенты Украины? Мы слышим много обещаний, лозунгов, видим билборды, но настоящей оценкой должно быть не это. Мы знаем, как они умеют "выполнять" свои обещания, да и нравы политиков не являются для нас terra incognita. Вопросов, которые стоит задавать политикам и слушать на них ответы, немного и они должны быть сущностными.

Например: как отличить пророссийского кандидата в президенты?

Мне кажется, у всех политиков надо спросить: "Как вы - лично вы – относитесь к Владимиру Путину?". Не к "президенту России", не к "руководителю агрессивной державы", а "лично к Путину".

Почему ответ на этот вопрос является определяющим, не только для меня, но и для людей, которые представляют Украину независимой страной. Я к "ватникам" даже не обращаюсь, с ними все ясно, и за кого они будут голосовать, примерно тоже понятно. Я говорю про людей, которые пока не определились, за кого голосовать, или сомневаются.

У нас многие не понимают маленького нюанса: российская система власти живет в другой плоскости и другом измерении. Это система власти имперско-мафиозная, в которой очень важным является личное отношение к главному. Украинский политик, который уже имеет тайно дело с Путиным, либо же планирует вести личные переговоры с ним, будет находить любые слова, эвфемизмы, говорить "эзоповым языком", но никогда не произнесет фразу:

"Путин – мой личный враг"

Он будет говорить что угодно и обходить эту тему как угодно. Более того, он даже фамилию президента РФ не будет лишний раз произносить в слух. Потому что все знают, что Путину приносят все новости в бумажном виде, и в системе мафиозной системы координат новость "Кандидат в президенты Украины N: Путин – мой личный враг" означает, что на таком человеке будет поставлен крест. Такая фраза – сжигание мостов. Никогда с таким человеком Владимир Путин не будет вести дел или о чем-то договариваться. Он его вычеркивает из списка людей, с которыми можно иметь дело.

Именно поэтому, фраза выше – самый важный маркер.

Есть слова, которые политик, идущий на первый пост воюющей страны, должен четко проговаривать. И если он боится сказать, что Путин враг, на этом можно переставать задавать ему вопросы – ясно, что этот политик рассчитывает с Владимиром Путиным о чем-то договориться. Уже есть кандидаты, которые в своих выступлениях говорят о чем угодно, но не упоминают российского президента, словно его нет.

Самое важное – готов ли человек не сдавать страну, и отношение к Путину именно как к человеку, а не главе государства – это лучший тест. Все остальное факультативно.

Люди, которые хорошо знают суть российской власти утверждают, что Бориса Немцова убили за то, что он в Киеве назвал Путина "ё*нутым", выразив сомнение во вменяемости вождя. А в мафиозной системе оскорблять, унижать и объявлять врагом главного нельзя. Можно критиковать его политику и решения, но "понятийную" грань переходить нельзя. А Немцов перешел и был "награжден" пулей в спину. Это частный случай, но он иллюстрирует, как работает система "понятийных" оценок в российском властном социуме. Я уверен, что большинство заказных убийств – за слова, а не из-за денег.

В этой гибридной войне слова весят очень дорого. И тест на отношение к Путину критически важен для оценки истинности намерений того или иного кандидата. А цену остальным словам мы и так знаем.