Как Порошенко готовит Зеленскому саботаж

Порошенко решил ставить палки в колеса Зеленскому

Петр Порошенко активен. Он просто неутомим в своём маниакальном желании разрушить государство. На продажу спешно выставлены должности, госнаграды, указы о досрочном увольнении.

Как и следовало ожидать, плевать хотел Петр Алексеевич на собственные слова о "великой Украине". Главное - успеть ещё немножко докушать власти и влияния. И заложить конфликты. Порошенко искренне верит, что сможет устроить саботаж через парламент и прокуратуру.

Так ли это? Нет. Как только он потеряет "скипетр царя", которым с барского плеча раздаёт щедроты шальным попрошайкам, все быстро начнут покидать его окопы. Ну, разве что, за исключением Рината Леонидовича Ахметова. У которого, во-первых, давний конфликт с Коломойским. А, во-вторых, которому уже выдали чёрную метку как самому зловредному монополисту на энергорынке.

Читайте такжеУходя, не уходи: как Порошенко новыми назначениями путает карты ЗеленскомуГде выдали? На скромной встрече реального президента Зеленского с еврокомиссаром Йоханессон Ганом. Кстати, европейцы и американцы крайне тепло встретили избрание Зеленского и равнодушно смотрят на последние дни господина Порошенко. Потому что презирали последнего точно также как и мы - за непомерный пафос и откровенную жадность.

Что касается Ахметова, то тут реально проблемы. Ринат Леонидович вечно делает ставку не на тех, предпочитая оставаться в тени и финансировать совсем уж бесполезных фриков типов Ляшко. Сейчас же он наверняка станет дойной коровой для прожженных окруженцев Петра Алексеевича, которые пообещают ему эффективную защиту интересов и предложат равноправное партнёрство в защитных политпроектах. Что-то типа: "ты за все платишь и нам ещё подкидываешь на жизнь. Но ни во что не вмешиваешься".

Владимир Зеленский, увы, пассивен. Просто ждет. Тактика хоть спорная, но не бесперспективная. Можно реально ведь сидеть себе на берегу, а вся братия постепенно приходит на поклон. Чуть раньше или чуть позже. Потому что наша система так построена, что все-таки только легитимный президент позволяет иметь доступ к админресурсу. А без этого ресурса "политиков" у нас нет.

Читайте такжеЗеленский обречен превратиться в Порошенко образца 2014 годаКстати, Зеленскому вполне можно обойтись и без роспуска парламента. Зачем? В ближайшие пару месяцев страну зальёт поток дерьма, который годами прятала по щелям вороватая "коалиция Порошенко". Прорвёт сразу во многих местах. И вполне оправданно, если это дерьмо ложками будут черпать именно "крутые" коалиционеры.

Достаточно обойтись созданием временной коалицией под себя (де-факто управлять, де-юре отмораживаться), чтобы на неё списать все последствия будущей зачистки. А также отформатировать новый временный состав Кабмина и в экспериментальном режиме поюзать собственных кандидатов в министры. Чтобы сбить спесь у иных неофитов, которые уже налепили себе на лоб большие звёзды.