Зеленский рискует стать врагом одновременно и Путина, и Трампа

Трамп и Путин / Радио Свобода

Адвокат президента Соединенных Штатов, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о своём отказе от поездки в Киев и встречи с новоизбранным президентом Украины, обвинив Владимира Зеленского в наличии в его окружении "врагов Трампа" и коррупционеров.

Примечательно, что опытный политик сделал это заявление публично, в телевизионном интервью, и еще до вступления Зеленского в должность. И это, конечно же, не эмоции Джулиани. Это серьезный вопрос, адресованный новому руководителю Украины — с кем он будет в новом раунде американской политической схватки, с республиканцами или демократами? С Трампом или Байденом?

Не секрет, что в окружении Трампа были взбешены участием украинских спецслужб в разоблачении Пола Манафорта — и потому, что история с так называемой "амбарной книгой" Партии Регионов привела к дискредитации бывшего главы избирательного штаба Трампа, и потому, что это позволило искать новые факты относительно возможных связей команды будущего американского президента с Москвой, и потому, что вся эта ситуация бросала тень лично на Трампа. Считать, что американский президент забыл эту историю после победы Зеленского, было бы наивным — Трамп не из тех, кто что-то забывает. И его хорошая память — одна из причин результата, полученного Петром Порошенко на выборах президента Украины.

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Но если от Порошенко Трамп вряд ли ожидал поддержки в предстоящей ему борьбе с демократами за переизбрание, то от его преемника требовалось, в первую очередь, понимание проблем, с которыми просто обязан столкнуться Джозеф Байден в своём стремлении побороться за демократическую номинацию. Судя по заявлению Джулиани, такого понимания проявлено не было. И если сначала, после избрания президентом, Зеленского воспринимали в Вашингтоне пусть с определенными опасениями, но и с надеждой – теперь слова Джулиани свидетельствуют о том, что остались одни опасения.

Осталось только узнать, понимает ли это сам Владимир Зеленский. У него пока не получилось установить доброжелательный контакт с администрацией Трампа. Зато он смог продемонстрировать, что в отношении к Путину он может быть куда более жёстким и насмешливым, чем его предшественник. Зеленский в своих обращениях позиционирует себя человеком, доказавшим возможность смены элит — и призывает к таким же процессам на всем постсоветском пространстве. Зная, как Владимир Путин воспринимает себя во власти, можно легко представить, как он относится к подобным заявлениям. А можно и не представлять, а просто послушать, с каким желчным сарказмом Путин теперь отзывается о Зеленском.

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Все это — действительно эксперимент, настоящий эксперимент! Еще недавно мы задавались вопросом, может ли человек без политического опыта, программы и даже вразумительных обещаний быть избран президентом страны с 40-миллионным населением. Теперь мы знаем ответ на этот вопрос — да, может, и с разгромным счетом. Но тогда возникает новый, не менее интересный вопрос — может ли человек, который будет руководить страной, часть территории которой оккупируют россияне, а военное и финансовое выживание зависит от американцев, быть одновременно врагом Дональда Трампа и Владимира Путина?

Думаю, у Владимира Зеленского и это получится. Он очень удачливый человек.

Виталий Портников, журналист, для Детали