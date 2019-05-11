"Это опасно": украинский дипломат оценил отказ адвоката Трампа от визита в Киев

Рудольф Джулиани / Reuters

Заявление адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани об отмене поездки в Украину является опасным, считает постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Резкое заявление Джулиани, близкого соратника Трампа - это опасно. Сохранить и приумножить поддержку США - это фундаментальный национальный интерес Украины. Здесь тонкая игра, в которую придется играть команде нового президента и принимать сложные решения", - написал украинский дипломат в Twitter.

Напомним, по данным The New York Times, Джулиани собирался посетить Киев и встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Однако впоследствии адвокат Трампа отменил свой визит в Украину. Причиной отмены стали "испепеляющие атаки" на Джулиани после анонсированного визита в Украину. Его обвинили в поиске помощи за рубежом для проведения кампании по переизбранию Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Джулиани заявил, что его подставляют и обвинил демократов в попытке исказить цель поездки.

Как известно, в Сеть "слили" запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре приводятся доказательства передачи "черной бухгалтерии" кандидату Хиллари Клинтон.

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Напомним, ранее СМИ писали о том, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена получил миллионы от связанной с украинской властью компании.