Три причины, почему премьером у Зеленского должна быть Тимошенко

Президент Зеленский и премьер-министр Тимошенко должны показать украинскому обществу новый стиль сотрудничества ветвей власти, где все работают ради общей цели.
Теперь, после того, когда Верховная Рада назначила дату инаугурации нового президента на 20 мая, процесс передачи власти от бывшего президента Порошенко к новому, Зеленскому, стал необратимым. На президентских выборах народ Украины выполнил свою работу, теперь очередь за политиками. Следующая политическая задача, которая стоит перед украинским обществом - это ускоренное обновление других ветвей власти - Кабмина и Верховной Рады.
Можно, конечно подождать полгода пока пройдут новые выборы, но у страны нет времени. Мы и так, из-за саботажа бывшего президента Порошенко и части народных и депутатов – элитных порохоботов - задержались на старте. А после того как Народный фронт официальной вышел из мнимой коалиции, в надежде породить парламентскому кризис, необходимо срочно создать новую коалицию из старых депутатских групп и фракций, который будут лояльны к новому президенту Зеленскому и готовы к принятию срочных законов. Только быстрое создание нового коалиции позволит старому парламенту избежать преждевременного роспуска, как наказания за годы вялой, непрофессиональной работы и чудовищной зависимости от бывшего президента Порошенко, который что хотел, то и делал с этой Верховной Радой.
Если Народный фронт хлопнул дверью и вышел из виртуальной коалиции, то он должен забрать вместе собой самое ценное, что у него есть в нынешнем парламенте - спикера Верховной Рады - Парубия. И хватит издеваться над высшим законодательным органом Украины и телезрителями страны. Поэтому новой коалиции предстоит срочно найти, на оставшиеся полгода свое работы, нового спикера Верховной Рады, который, с одной стороны, ничем не будет похож на Парубия, а с другой стороны, не будет зависеть от бывшего президента Порошенко.
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Но главное, что предстоит сделать новой коалиции ВР - это решить крайне сложный, но актуальный политический вопрос о кандидатуре нового премьер-министра Украины. Желающих занять эту должность как никогда много. Это сам Гройсман, Садовой, Аваков, Тимошенко, Яценюк, Бойко, Тарута, Луценко, Палица, даже Порошенко и другие. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Но сейчас, в ситуации цейтнота времени и сложности задач, стоящих перед Украиной лучше всего на эту должность подходит Юлия Тимошенко. Это будет успешный альянс молодого президента Зеленского и опытного управленца Тимошенко, который не нужно объяснять, что делать и давать время на обучение. С одной стороны, она хорошо умеет работать с депутатскими группами и фракциями, чего пока нет у новой администрации Президента Зеленского. С другой стороны, в отличие от других кандидатов на эту должность, Тимошенко придется решать три острейшие проблемы, стоящие перед Украиной. Первое – это решить проблемы долгов МВФ. Второе - это снизить тарифное бремя на население Украины. Тимошенко несколько лет подряд и в ходе президентской избирательной кампании остро критиковала тарифную политику Кабмина Гройсмана. И вот теперь у нее появляется возможность доказать населению Украины что она сможет решить эту проблемы в пользу населения, а не жадных олигархов.
Наконец, сочетание воли и мужества президента Зеленского с опытом и энергией премьер-министра Тимошенко и продуктивной законодательной деятельности новой коалиции Верховной Рады позволит начать процесс очищения высших эшелонов власти от чудовищной коррупции, которую развел за годы своего правления бывший президент Порошенко.
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Президент Зеленский и премьер-министр Тимошенко должны будут показать всему украинскому обществу новый демократический стиль сотрудничества ветвей власти, где никто не "перетягивает на себя одеяло" и работают ради общей цели. С своей стороны, Верховная Рада, за оставшееся до новых выборов время, сможет принять ряд важных законов о судьбе мажоритарщиков, о ГБР, о следственных комиссиях, ряд антикоррупционных законов и, наконец, пакет законов об импичменте президента и уровне депутатской неприкосновенности. Это позволит нынешним народным депутатам смело идти на осенние выборы в надежде на переизбрание.
Надо помнить, что если мы, уже в ближайшее время, не найдем успешной формулы сотрудничества Верховной Рады, Кабмина и Президента Украины, то страна будет все глубже погружаться необратимый государственный кризис. И никакие выборы, смена лиц на политической арене или международные кредиты ей не помогут.