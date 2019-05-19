Три причины, почему премьером у Зеленского должна быть Тимошенко

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко

Теперь, после того, когда Верховная Рада назначила дату инаугурации нового президента на 20 мая, процесс передачи власти от бывшего президента Порошенко к новому, Зеленскому, стал необратимым. На президентских выборах народ Украины выполнил свою работу, теперь очередь за политиками. Следующая политическая задача, которая стоит перед украинским обществом - это ускоренное обновление других ветвей власти - Кабмина и Верховной Рады.

Можно, конечно подождать полгода пока пройдут новые выборы, но у страны нет времени. Мы и так, из-за саботажа бывшего президента Порошенко и части народных и депутатов – элитных порохоботов - задержались на старте. А после того как Народный фронт официальной вышел из мнимой коалиции, в надежде породить парламентскому кризис, необходимо срочно создать новую коалицию из старых депутатских групп и фракций, который будут лояльны к новому президенту Зеленскому и готовы к принятию срочных законов. Только быстрое создание нового коалиции позволит старому парламенту избежать преждевременного роспуска, как наказания за годы вялой, непрофессиональной работы и чудовищной зависимости от бывшего президента Порошенко, который что хотел, то и делал с этой Верховной Радой.

Если Народный фронт хлопнул дверью и вышел из виртуальной коалиции, то он должен забрать вместе собой самое ценное, что у него есть в нынешнем парламенте - спикера Верховной Рады - Парубия. И хватит издеваться над высшим законодательным органом Украины и телезрителями страны. Поэтому новой коалиции предстоит срочно найти, на оставшиеся полгода свое работы, нового спикера Верховной Рады, который, с одной стороны, ничем не будет похож на Парубия, а с другой стороны, не будет зависеть от бывшего президента Порошенко.

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Но главное, что предстоит сделать новой коалиции ВР - это решить крайне сложный, но актуальный политический вопрос о кандидатуре нового премьер-министра Украины. Желающих занять эту должность как никогда много. Это сам Гройсман, Садовой, Аваков, Тимошенко, Яценюк, Бойко, Тарута, Луценко, Палица, даже Порошенко и другие. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Но сейчас, в ситуации цейтнота времени и сложности задач, стоящих перед Украиной лучше всего на эту должность подходит Юлия Тимошенко. Это будет успешный альянс молодого президента Зеленского и опытного управленца Тимошенко, который не нужно объяснять, что делать и давать время на обучение. С одной стороны, она хорошо умеет работать с депутатскими группами и фракциями, чего пока нет у новой администрации Президента Зеленского. С другой стороны, в отличие от других кандидатов на эту должность, Тимошенко придется решать три острейшие проблемы, стоящие перед Украиной. Первое – это решить проблемы долгов МВФ. Второе - это снизить тарифное бремя на население Украины. Тимошенко несколько лет подряд и в ходе президентской избирательной кампании остро критиковала тарифную политику Кабмина Гройсмана. И вот теперь у нее появляется возможность доказать населению Украины что она сможет решить эту проблемы в пользу населения, а не жадных олигархов.

Наконец, сочетание воли и мужества президента Зеленского с опытом и энергией премьер-министра Тимошенко и продуктивной законодательной деятельности новой коалиции Верховной Рады позволит начать процесс очищения высших эшелонов власти от чудовищной коррупции, которую развел за годы своего правления бывший президент Порошенко.

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Президент Зеленский и премьер-министр Тимошенко должны будут показать всему украинскому обществу новый демократический стиль сотрудничества ветвей власти, где никто не "перетягивает на себя одеяло" и работают ради общей цели. С своей стороны, Верховная Рада, за оставшееся до новых выборов время, сможет принять ряд важных законов о судьбе мажоритарщиков, о ГБР, о следственных комиссиях, ряд антикоррупционных законов и, наконец, пакет законов об импичменте президента и уровне депутатской неприкосновенности. Это позволит нынешним народным депутатам смело идти на осенние выборы в надежде на переизбрание.

Надо помнить, что если мы, уже в ближайшее время, не найдем успешной формулы сотрудничества Верховной Рады, Кабмина и Президента Украины, то страна будет все глубже погружаться необратимый государственный кризис. И никакие выборы, смена лиц на политической арене или международные кредиты ей не помогут.