Три причины, почему премьером у Зеленского должна быть Тимошенко

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

19 мая 2019, 07:15

Президент Зеленский и премьер-министр Тимошенко должны показать украинскому обществу новый стиль сотрудничества ветвей власти, где все работают ради общей цели.

Юлия Тимошенко может стать премьер-министром при президентстве Владимира Зеленского
Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко

Теперь, после того, когда Верховная Рада назначила дату инаугурации нового президента на 20 мая, процесс передачи власти от бывшего президента Порошенко к новому, Зеленскому, стал необратимым. На президентских выборах народ Украины выполнил свою работу, теперь очередь за политиками. Следующая политическая задача, которая стоит перед украинским обществом - это ускоренное обновление других ветвей власти - Кабмина и Верховной Рады.

Можно, конечно подождать полгода пока пройдут новые выборы, но у страны нет времени. Мы и так, из-за саботажа бывшего президента Порошенко и части народных и депутатов – элитных порохоботов - задержались на старте. А после того как Народный фронт официальной вышел из мнимой коалиции, в надежде породить парламентскому кризис, необходимо срочно создать новую коалицию из старых депутатских групп и фракций, который будут лояльны к новому президенту Зеленскому и готовы к принятию срочных законов. Только быстрое создание нового коалиции позволит старому парламенту избежать преждевременного роспуска, как наказания за годы вялой, непрофессиональной работы и чудовищной зависимости от бывшего президента Порошенко, который что хотел, то и делал с этой Верховной Радой.

Если Народный фронт хлопнул дверью и вышел из виртуальной коалиции, то он должен забрать вместе собой самое ценное, что у него есть в нынешнем парламенте - спикера Верховной Рады - Парубия. И хватит издеваться над высшим законодательным органом Украины и телезрителями страны. Поэтому новой коалиции предстоит срочно найти, на оставшиеся полгода свое работы, нового спикера Верховной Рады, который, с одной стороны, ничем не будет похож на Парубия, а с другой стороны, не будет зависеть от бывшего президента Порошенко.

Читайте такжеУ Зеленского есть только один шанс стать успешным президентом

Но главное, что предстоит сделать новой коалиции ВР - это решить крайне сложный, но актуальный политический вопрос о кандидатуре нового премьер-министра Украины. Желающих занять эту должность как никогда много. Это сам Гройсман, Садовой, Аваков, Тимошенко, Яценюк, Бойко, Тарута, Луценко, Палица, даже Порошенко и другие. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Но сейчас, в ситуации цейтнота времени и сложности задач, стоящих перед Украиной лучше всего на эту должность подходит Юлия Тимошенко. Это будет успешный альянс молодого президента Зеленского и опытного управленца Тимошенко, который не нужно объяснять, что делать и давать время на обучение. С одной стороны, она хорошо умеет работать с депутатскими группами и фракциями, чего пока нет у новой администрации Президента Зеленского. С другой стороны, в отличие от других кандидатов на эту должность, Тимошенко придется решать три острейшие проблемы, стоящие перед Украиной. Первое – это решить проблемы долгов МВФ. Второе - это снизить тарифное бремя на население Украины. Тимошенко несколько лет подряд и в ходе президентской избирательной кампании остро критиковала тарифную политику Кабмина Гройсмана. И вот теперь у нее появляется возможность доказать населению Украины что она сможет решить эту проблемы в пользу населения, а не жадных олигархов.

Наконец, сочетание воли и мужества президента Зеленского с опытом и энергией премьер-министра Тимошенко и продуктивной законодательной деятельности новой коалиции Верховной Рады позволит начать процесс очищения высших эшелонов власти от чудовищной коррупции, которую развел за годы своего правления бывший президент Порошенко.

Читайте такжеХолостой выстрел: почему уловка депутатов не спасет Раду от роспуска

Президент Зеленский и премьер-министр Тимошенко должны будут показать всему украинскому обществу новый демократический стиль сотрудничества ветвей власти, где никто не "перетягивает на себя одеяло" и работают ради общей цели. С своей стороны, Верховная Рада, за оставшееся до новых выборов время, сможет принять ряд важных законов о судьбе мажоритарщиков, о ГБР, о следственных комиссиях, ряд антикоррупционных законов и, наконец, пакет законов об импичменте президента и уровне депутатской неприкосновенности. Это позволит нынешним народным депутатам смело идти на осенние выборы в надежде на переизбрание.

Надо помнить, что если мы, уже в ближайшее время, не найдем успешной формулы сотрудничества Верховной Рады, Кабмина и Президента Украины, то страна будет все глубже погружаться необратимый государственный кризис. И никакие выборы, смена лиц на политической арене или международные кредиты ей не помогут.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада спикер Петр Порошенко Владимир Зеленский премьер-министр Юлия Тимошенко Владимир Гройсман Виктор Небоженко Андрей Парубий
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:15
Три причины, почему премьером у Зеленского должна быть Тимошенко
06:55
Успеть исправить в мае: астролог дал важный совет трем знакам Зодиака
06:33
Нибиру уничтожит население Земли за час
06:08
Доктор Комаровский объяснил, как просто распознать опасную еду
05:30
Российский политолог назвал вероятных преемников Путина
04:49
Кулинарный эксперт раскрыл секрет вкусного плова
04:10
"Игла смерти": политтехнолог посоветовал, как Зеленскому взять власть
03:29
Как защититься от тополиного пуха: назван эффективный способ
02:59
Евровидение 2019: яркие фото с финала песенного конкурса Фото Видео
02:58
"Жалкий и дешевый нищеброд": Киркоров шокировал Собчак своим гардеробом Видео
02:34
Евровидения 2019 победитель: перевод песни Arcade Дункана Лоуренса Видео
02:18
Дункан Лоуренс: победитель Евровидения 2019 Видео досье
02:08
Стало известно имя победителя Евровидения 2019: итоги конкурса Видео
02:01
Диетолог рассказала, как правильно похудеть к лету
01:09
Психолог назвала главную причину кризиса в семейных отношениях
01:08
Евровидение 2019 финал: швейцарец взорвал сцену зажигательными танцами Видео
00:54
Верка Сердючка устроила на сцене финала Евровидения 2019 разнос: Европа в восторге Видео
00:35
Доктор Комаровский рассказал, как правильно наказывать детей за плохие поступки
00:22
Евровидение 2019 финал: участница из Австралии покорила сеть выступлением в "невесомости" Видео
00:20
Евровидение 2019 финал: представитель Италии представил песню с лучшим текстом Видео
00:02
Евровидение 2019 финал: блогер-андрогин из Франции выступил с 200-килограммовой балериной Видео
18 мая, суббота
23:53
Порошенко дал Волкеру орден, а Арьеву присвоил ранг посла
23:46
Евровидение 2019 финал: демонические Hatari устроили БДСМ-разнос на конкурсе Видео
23:25
Стало известно, как в ЕС заблокируют паспорта РФ для жителей ОРДЛО
23:20
Евровидение 2019 финал: как выступил фаворит букмекеров Дункан Лоуренс Видео
23:19
Евровидение 2019 финал: бюджетная версия Maruv зажгла на сцене в БДСМ-наряде Видео
23:12
Евровидение 2019 финал: бывший легкоатлет из Швеции поразил сеть искренним выступлением Видео
22:57
Штукатурку снимали вместе с иконостасами: на Львовщине уничтожили уникальную роспись храма Фото
22:51
Евровидение 2019: как выступила Россия в гранд-финале Видео
22:36
Евровидение 2019 финал красочным номером открыла конкурсантка из Мальты Видео
22:25
Порошенко уволил скандального замглавы СБУ и трех своих советников
21:55
Евровидение-2019 финал онлайн: прямая видеотрансляция из Израиля, участники Видео
21:52
В МИД назвали приглашенных на инаугурацию Зеленского иностранных политиков
21:28
Порошенко дал гражданство Украины кинооператору, преподавателю НаУКМА и главе АМПУ
21:13
Евровидение 2019: главные фавориты конкурса, песни Видео
20:50
"Рад, что этот идиот не прервал трансляцию": Шварценеггер рассказал о нападении на него в Африке Видео
20:15
Евровидение-2019: Беларусь внезапно сняли с голосования
19:52
Проект "указа" о роспуске Рады: у Зеленского заявили о фейке
19:34
Google знает: поисковик уже назвал победителя Евровидения-2019
19:22
"Кремль "мухлюет": Климкин оценил требование РФ о заседании Совбеза ООН по языковому закону
18:54
Сердючка "блеснула" пятой точкой на сцене Евровидения-2019 Видео
18:20
Зеленский пообещал Раде "неудобства" за назначение инаугурации на 20 мая Видео
18:18
Главные новости 18 мая: советы Порошенко и реакция России на заявление Зеленского о возвращении Крыма Фото Видео
18:00
Беларусь начала выставлять России миллионные счета за поставку "грязной" нефти
17:48
Псих напал на Арнольда Шваценеггера в Африке Видео
17:29
Доренко кремировали: прах развеют в Крыму над горой Митридат
17:25
Спикер Госдумы опустился до хамства, комментируя слова Зеленского о депортации крымских татар
16:49
Парламентская гонка: партия Кличко пойдет на выборы в Верховную Раду
16:25
У Кирилла не исключают, что Порошенко может угодить в тюрьму
16:10
Порошенко напоследок дал Зеленскому 6 советов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять