Президентство Порошенко - вишенка на куче г*вна

Порошенко не ответил ни на один вызов, возникший после Майдана / Reuters

Возвращение Андрея Портнова - "вишенка на торте" из кучи г*вна по имени "президентство Петра Порошенко". Ибо сам возврат есть следствие "реформ" Порошенко.

Удивительно, что масса умных и вполне адекватных людей дякують этому цинику, который пять лет производил видимость движения страны. Не решена была ни одна базовая проблема Украины, что привела к Майдану или стояли на выходе из него в конце февраля 2014 года:

Государство по-прежнему подконтрольно олигархам. Конфликт между олигархами никуда не исчез. Конфликт между олигархами и средним классом - ось нестабильности. Страна продолжает сидеть на кредитной игле. Пути выхода конфликта с Россией не определены и туманны.

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Вместо этого появились новые конфликтные сюжеты: запущен церковный конфликт, модифицирован и углублён языковой, трудовая миграция превратилась в революционный фактор, аннигилирующий существующую модель государства, которое не выработало никакой системной повестки для решения этой проблем, нет никакой осязаемой стратегии по Донбассу.

Дякуємо, Петро Олексійович.