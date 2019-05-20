Президентство Порошенко - вишенка на куче г*вна

Он не решил ни одной базовой проблемы Украины, зато инициировал новые конфликты в стране.
Возвращение Андрея Портнова - "вишенка на торте" из кучи г*вна по имени "президентство Петра Порошенко". Ибо сам возврат есть следствие "реформ" Порошенко.
Удивительно, что масса умных и вполне адекватных людей дякують этому цинику, который пять лет производил видимость движения страны. Не решена была ни одна базовая проблема Украины, что привела к Майдану или стояли на выходе из него в конце февраля 2014 года:
- Государство по-прежнему подконтрольно олигархам.
- Конфликт между олигархами никуда не исчез.
- Конфликт между олигархами и средним классом - ось нестабильности.
- Страна продолжает сидеть на кредитной игле.
- Пути выхода конфликта с Россией не определены и туманны.
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Вместо этого появились новые конфликтные сюжеты: запущен церковный конфликт, модифицирован и углублён языковой, трудовая миграция превратилась в революционный фактор, аннигилирующий существующую модель государства, которое не выработало никакой системной повестки для решения этой проблем, нет никакой осязаемой стратегии по Донбассу.
Дякуємо, Петро Олексійович.