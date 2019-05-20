Президентство Порошенко - вишенка на куче г*вна

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

20 мая 2019, 09:44

Он не решил ни одной базовой проблемы Украины, зато инициировал новые конфликты в стране.

Порошенко
Порошенко не ответил ни на один вызов, возникший после Майдана / Reuters

Возвращение Андрея Портнова - "вишенка на торте" из кучи г*вна по имени "президентство Петра Порошенко". Ибо сам возврат есть следствие "реформ" Порошенко.

Удивительно, что масса умных и вполне адекватных людей дякують этому цинику, который пять лет производил видимость движения страны. Не решена была ни одна базовая проблема Украины, что привела к Майдану или стояли на выходе из него в конце февраля 2014 года:

  1. Государство по-прежнему подконтрольно олигархам.
  2. Конфликт между олигархами никуда не исчез.
  3. Конфликт между олигархами и средним классом - ось нестабильности.
  4. Страна продолжает сидеть на кредитной игле.
  5. Пути выхода конфликта с Россией не определены и туманны.

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Вместо этого появились новые конфликтные сюжеты: запущен церковный конфликт, модифицирован и углублён языковой, трудовая миграция превратилась в революционный фактор, аннигилирующий существующую модель государства, которое не выработало никакой системной повестки для решения этой проблем, нет никакой осязаемой стратегии по Донбассу.

Дякуємо, Петро Олексійович.

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Донбасс Россия Петр Порошенко эмиграция деолигархизация Андрей Портнов Юрий Романенко Украина
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