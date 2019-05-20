Первый день президентства Зеленского: такой инаугурации Украина еще не видела

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

20 мая 2019, 14:37

Слова и поведение Владимира Зеленского были искренними. Он сумел убедить даже тех, кто в нем сомневался.

Владимир Зеленский
По словам Кулика, своей речью и поведением во время инаугурации Зеленский подтвердил, что является антисистемным политиком / Пресс-служба Владимира Зеленского

Инаугурационная речь Владимира Зеленского была блестящей, как и поведение новоизбранного президента. Такой инаугурации Украина еще не видела!

Владимир Зеленский продемонстрировал абсолютно новый стиль и новое качество позиционирования президента. К тому же, впервые новый президент сходу, с первых минут вступления в должность, начал конфликтовать с парламентом и правительством.

Именно такое настроение и такой стиль действий определят дальнейшую линию поведения господина Зеленского.

Меседжи, озвученные Владимиром Зеленским в инаугурационной речи, заслуживают наивысшей оценки. Они нашли максимальную поддержку в украинском обществе и создали инерцию большого запроса на перемены.

Читайте такжеМощно взял власть, или Сильный поступок Зеленского во время инаугурацииЗеленский подтвердил тот факт, что он будет отвечать своим обещаниям и программе, которые озвучил во время избирательной кампании. По сути, в своей инаугурационной речи он озвучил все то, чего от него ожидают избиратели. Это касалось и его слов о мире, и указа о роспуске парламента, и много другого. Зеленский подтвердил, что является антисистемным политиком, который хочет сломать существующую политическую систему.

Люди все это услышали. Действительно, слова и поведение Владимира Зеленского были достаточно искренними. И, думаю, Зеленский убедил даже тех, кто сомневался в нем и его способности действовать так.

Сам господин Зеленский сейчас выходит в новое для него качество. И самое главное для него в настоящий момент – не допустить гибридности, то есть не допустить в свою команду и состав администрации людей с сомнительной репутацией, а также связанных с олигархическими группами, в том числе людей Комолойского. Плюс – для него важно избавиться от токсических лиц типа Портнова и иже с ними. Кроме того, для него важно не торговать франшизами на местах. Как только среди его кандидатов по мажоритарке появятся люди из старых команд, это будет значить, что он не придерживается своих обещаний. И тогда та инерция, на которую он надеется, будет давать сбои и станет проседать.

Читайте такжеК чему приведет роспуск Рады ЗеленскимВероятнее всего, Верховная Рада не станет играть по тем правилам игры, которые попытался установить Зеленский в первый же день. В частности, парламент едва ли станет принимать закон об отмене депутатской неприкосновенности. Но, возможно, Рада примет закон о наказании за незаконное обогащение. В целом, Верховная Рада будет в оппозиции к новоизбранному президенту.

Кроме того, большие сомнения вызывает то, что будет воплощен указ президента о роспуске парламента. Существует казус законодательства, который связан с датой прекращения существования коалиции. Если исходить из того, что парламентская коалиция прекратила свое существование в 2016 году, то Зеленский имеет право на указ о роспуске Верховной Рады. Если же коалиции не стало в 2019 году, то на такой указ президент права не имеет, а это значит, что вопрос о досрочных парламентских выборах утонет в судах.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для "Главреда"

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