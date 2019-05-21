Инаугурация Зеленского: как президент лишил сна нардепов и членов Кабмина

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

21 мая 2019, 06:58

Для многих агрессивный стиль первых заявлений Зеленского стал сюрпризом – никто не ожидал такого от новичка.

Владимир Зеленский, булава
По словам Небоженко, Зеленский начинает свое президентство с чистки друзей Порошенко / Reuters

Инаугурационная речь Владимира Зеленского была очень оригинальной. Хорошо чувствовалось, что Зеленский – мастер разговорного жанра и имеет большой опыт публичных выступлений. Во время его общения с простыми людьми перед зданием Верховной Рады было видно, что ему нравится общаться с народом. К тому же, в его словах не было никакого высокомерия.

Однако лично меня поразила довольно агрессивная манера Зеленского, в которой он стал выяснять отношения с представителями двух ветвей власти. Это – беспрецедентное поведение для новоизбранного президента.

Думаю, что только вступающему в должность президенту сначала стоило бы дождаться ослабления противников, разобраться с парламентским большинством, а потом уже – с Кабмином. Так бы поступили спокойные политики. А Зеленский сразу резко раскритиковал Кабмин и Верховную Раду.

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На мой взгляд, президент не собирается распускать депутатов, потому что юридически это не получится. Он собирается политически давить на них с тем, чтобы никто из тех, кто находится в парламенте нынешнего созыва, не прошел в новый парламент. То есть, я думаю, что Зеленский дал понять парламентариям, мол, "если вы сделаете то, о чем я говорю, у вас есть шанс попасть в будущую ВР".

Конечно же, все это необычно для парламентариев, потому что они привыкли сами принимать решения, и что от них все зависит. Точно так же и Кабмин не привык, чтобы уже в инаугурационной речи президент ставил вопрос о замене членов правительства.

Таким стартом Зеленский объединил своих противников в Кабмине и Верховной Раде. Уже сейчас звучат упреки, что он не имел права так с ними разговаривать.

Так что стиль, в котором вел себя и говорил Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации – страшно агрессивный. Такой стиль стал сюрпризом для всех – никто не ожидал такого от новичка.

Более того, в инаугурационной речи Зеленский заявил, что намерен заменить начальника СБУ и генерального прокурора. Это, в частности, говорит о том, что команда Зеленского не уверена, что за эти сто дней не произойдут какие-то попытки государственных переворотов. Ведь один из тех, кто сидел среди президентов, имел огромное влияние именно на генпрокурора и начальника СБУ. Именно с чистки друзей Порошенко и начал Зеленский. И сделал это публично. Теперь они не могут не уйти.

Было хорошо видно, что Луценко был сильно удивлен таким отношением к себе. Как же, он ведь – новый друг американского Джуллиани, друга Трампа? Как Зеленский смог поднять руку на друга американцев? Это, конечно, сенсация. Очевидно, генпрокурор был уверен, что останется на своем посту. И даже его терпеливое отношение к приехавшему Портнову не спасло его от отставки.

Так что политически инаугурационная речь Зеленского была беспрецедентно жесткой и агрессивной. Это приведет к серьезной турбулентности в украинской элите. И депутаты, и члены Кабмина сегодня, бедные, спать не будут, причем все без исключения.

Читайте такжеПервый день президентства Зеленского: такой инаугурации Украина еще не виделаПока что в юридических рамках все в порядке, но политически это большой удар по нынешнему Кабмину и нынешней Верховной Раде.

Если говорить о первых месседжах, с которых начал инаугурационную речь Зеленский, то он отмечал важность объединения украинцев во всем мире. Предоставление украинских паспортов всем, кто пожелает стать гражданином Украины – эта та "фишка", на которую новая команда и раньше намекала. Это – ответ поведению Кремля. Для жителей украинской диаспоры украинского происхождения это будет очень приятно. А, кроме того, если они получат украинские паспорта, резко изменится электоральный ландшафт Украины. Диаспора станет важным политическим фактором. Этого точно от Зеленского никто не ожидал. Это – своеобразный ответ концепции "русского мира", то есть теперь появится "украинский мир". Потому что, когда дают паспорта 10 миллионам человек, разбросанным по всему миру, это уже "украинский мир". Украина предложила паспорта жителям других стран, людям украинского происхождения. А это то, что хотел сделать Путин, но опоздал на 20 лет. Это говорит о явочном формировании "украинского мира".

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для "Главреда"

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