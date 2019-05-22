Зеленский является началом конца Путина

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

22 мая 2019, 10:50

Российские власти пытались дискредитировать украинские выборы и их победителя, но с Зеленским у них вышел облом.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Украинцы избрали президентом живого, современного человека. На зависть соседям, у которых у власти совковые восковые мумии бывших офицеров КГБ и председателей колхозов.

Зеленский получил президентские полномочия только сегодня. Ничего просто физически еще не мог такого-этакого совершить на своем новом посту. Для того, чтобы делать какие-то выводы о его президентстве, нужно дать ему хоть немного поработать, пускай даже только сто дней. Никого, в том числе Порошенко, не начинали обвинять в несоответствии должности сразу после избрания. Это более чем странно и наводит на нехорошие подозрения.

Против Зеленского используют обычно два сорта обвинений: "марионетка Коломойского" и "капитулянт перед Путиным".

Пока он никаким боком не проявил себя, как капитулянт Он жестко говорит с Кремлем. Постоянно повторяет, что Крым и Донбасс - это Украина и не собирается их сдавать.

Российские власти пытаются дискредитировать украинские выборы и их победителя. Понятно, для них - это нож острый. Ведь путинские пропагандисты долгие годы внушали людям, что демократическая смена власти в принципе невозможна на постсоветском пространстве, тем более в "бандеровско-фашистской" Украине. И вот теперь такой облом.

Если у Зеленского получится, это станет не только огромным благом для его Родины, но и началом конца Путина. В Екатеринбурге уже пытаются копировать кричалки киевского Майдана. А, представляете, что будет, если Украина станет примером быстро развивающейся страны, сменившей демократическим путем власть, и пришедшей к успеху.

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Люди, считающие, что Зеленский будет марионеткой Коломойского, в политике просто ничего не понимают. Это вчера Зеленский был всего лишь преуспевающим шоуменом, а Коломойский - всесильным олигархом. Сегодня все по-другому. Зеленский - президент государства, а Коломойский - беглый буржуй. Как бы Коломойский не хорохорился, ему ничего не светит. Просто таковы законы политики. Победивший берет все и не считает себя кому-то обязанным. Так всегда было в истории.

Я не поклонник Зеленского. Но искренне желаю ему успеха на посту президента, потому что его успех будет успехом Украины, а провал - провалом страны, любовь к которой я впитал буквально с молоком матери, родившейся в Киеве, проведшей школьные годы в Одессе и всю жизнь в холодном и грубом советском Горьком (куда попала не по своей воле) вспоминавшей красочный и певучий украинский рай своего детства.

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Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Игорь Эйдман Украина
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