Политические извращения Зеленскому лечить придется тяжело и долго

Владимир Зеленский / president.gov.ua

На сегодня у нас четко оформилось два боевых лагеря. С одной стороны: эксы, пафосные пятилетние пи...болы, диванные победители "путинского дракона", ретрограды и прочие строители большой "потемкинской деревни". Неформальной штаб-квартирой которых оказался вечно отвратительный "парламент Парубия". Не Кабмин даже, который всегда был только в обслуге. Не БПП, которой на самом деле нет. А именно ВР, где окопалось слишком много неудовлетворенных особей.

С другой стороны: разношерстная группа Зеленского и временных попутчиков. Возможно, у этой группы гораздо меньше интриганского опыта, но куда больше адекватности и креативности, а также банальной общественной популярности. Пока, правда.

Так или иначе, стороны заняли строго конфронтационные позиции. Никакого сотрудничества. Только чистая уличная драка. Медийное мордобитие. Конфликт поколений. Зубодробительная ненависть. Парламент однозначно пытается фрондить. Преднамеренно идет на конфликт с Зеленским. Не признавать право нового президента на "папство" он не может. Но создавать проблемы - сколько угодно. Не голосовать президентские инициативы, не согласовывать кадровые, выставлять дурачком, инициировать глупые обсуждения.

Читайте такжеПорошенко и Парубий бросили вызов ЗеленскомуЕсть ли у парламента для этого ресурсы и возможности? В некотором смысле - да.

Во-первых, часть парламента уверена, что она тотально контролирует условно-патриотическую общественность и в случае надобности сможет организовать очередной "парад горящих шин".

Во-вторых, далеко не все из традиционных "решал" смогут вернуться в игру после перевыборов и потому сильно активны сейчас .

В-третьих, неутомимый Петр Алексеевич, который продолжает свое пафосное нытье, активно трется возле ВР и заставляет многих колебаться...

В-четвертых, деньги Ахметова. Который точно не жаждет оказаться внутри скрытой "монополии Коломойского".

В-пятых, скоро появятся обиженные новой властью, которая откажет им в повторных назначениях и "хотелках". Будут гадить.

В-шестых, уже сформирован ситуативный Большой "Кабинет неудачников" в составе Парубий, Турчинов, Яценюк, Гройсман и все тот же Порошенко. Короче, деньги, профессиональные интриганы, желание имеются. Проблема парламента - крайне низкая популярность и отсутствие эффективных игроков.

Тактика Зеленского также очевидна и проста. Не играть с парламентом дуэтом. Вообще. Не с кем там играть в партнерство. А вот "наваливать" на этих ребят негатив - самое то. Тем более, что сами нынешние парламентарии в силу личной глупости поводов дадут много. Заявлять о саботаже. Делать упор на их неадекватности и жадности. "Убивать" pr-клипами. Накручивать ситуацию. Нагнетать к выборам. Проще кампании не бывает.