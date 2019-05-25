Политические извращения Зеленскому лечить придется тяжело и долго

Михаил Подоляк

политтехнолог

25 мая 2019, 08:55

Игра в настоящую представительскую демократию устраивает неформальных "авторов" только тогда, когда она приносит предсказуемый покупной результат. И потому никто никуда уходить не хочет. И не будет.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

На сегодня у нас четко оформилось два боевых лагеря. С одной стороны: эксы, пафосные пятилетние пи...болы, диванные победители "путинского дракона", ретрограды и прочие строители большой "потемкинской деревни". Неформальной штаб-квартирой которых оказался вечно отвратительный "парламент Парубия". Не Кабмин даже, который всегда был только в обслуге. Не БПП, которой на самом деле нет. А именно ВР, где окопалось слишком много неудовлетворенных особей.

С другой стороны: разношерстная группа Зеленского и временных попутчиков. Возможно, у этой группы гораздо меньше интриганского опыта, но куда больше адекватности и креативности, а также банальной общественной популярности. Пока, правда.

Так или иначе, стороны заняли строго конфронтационные позиции. Никакого сотрудничества. Только чистая уличная драка. Медийное мордобитие. Конфликт поколений. Зубодробительная ненависть. Парламент однозначно пытается фрондить. Преднамеренно идет на конфликт с Зеленским. Не признавать право нового президента на "папство" он не может. Но создавать проблемы - сколько угодно. Не голосовать президентские инициативы, не согласовывать кадровые, выставлять дурачком, инициировать глупые обсуждения.

Читайте такжеПорошенко и Парубий бросили вызов ЗеленскомуЕсть ли у парламента для этого ресурсы и возможности? В некотором смысле - да.

Во-первых, часть парламента уверена, что она тотально контролирует условно-патриотическую общественность и в случае надобности сможет организовать очередной "парад горящих шин".

Во-вторых, далеко не все из традиционных "решал" смогут вернуться в игру после перевыборов и потому сильно активны сейчас .

В-третьих, неутомимый Петр Алексеевич, который продолжает свое пафосное нытье, активно трется возле ВР и заставляет многих колебаться...

В-четвертых, деньги Ахметова. Который точно не жаждет оказаться внутри скрытой "монополии Коломойского".

В-пятых, скоро появятся обиженные новой властью, которая откажет им в повторных назначениях и "хотелках". Будут гадить.

В-шестых, уже сформирован ситуативный Большой "Кабинет неудачников" в составе Парубий, Турчинов, Яценюк, Гройсман и все тот же Порошенко. Короче, деньги, профессиональные интриганы, желание имеются. Проблема парламента - крайне низкая популярность и отсутствие эффективных игроков.

Тактика Зеленского также очевидна и проста. Не играть с парламентом дуэтом. Вообще. Не с кем там играть в партнерство. А вот "наваливать" на этих ребят негатив - самое то. Тем более, что сами нынешние парламентарии в силу личной глупости поводов дадут много. Заявлять о саботаже. Делать упор на их неадекватности и жадности. "Убивать" pr-клипами. Накручивать ситуацию. Нагнетать к выборам. Проще кампании не бывает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада Ринат Ахметов Петр Порошенко Игорь Коломойский Владимир Зеленский Андрей Парубий Михаил Подоляк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:37
В 2061 году мира не будет: путешественник во времени рассказал об ужасной катастрофе
09:25
"Класснючая": Наталья Могилевская показала школьную фотографию
09:11
Порохоботы стремительно переобуваются на лету мнение
09:10
Аппендицит: как его определить и как вылечить Видео
09:00
Главные новости 25 мая: "удар" по портам Крыма и угроза гривне
08:55
Политические извращения Зеленскому лечить придется тяжело и долго мнение
08:39
День Киева 2019: куда пойти, расписание мероприятий Видео
08:22
"Полуофициально отчитывался": Луценко рассказал о встрече с Зеленским
07:55
Зеленского пригласили посетить Канаду: посол назвал дату и возможную цель визита
07:46
"Сладость, кислота, насыщенность": кулинарный эксперт дал рецепт идеального борща
07:25
В Кабмине раскрыли, как санкции ударили по портам Крыма и России
07:16
Политолог объяснил, чем опасен референдум о мире с Россией
06:55
Новое падение гривны: эксперты рассказали, когда ждать 30 гривен за доллар
06:33
"Наконец-то лифчик сняла": Анна Седокова взволновала сеть смелым фото топлес
06:01
День филолога 2019 – от традиций до поздравлений Фото
05:24
Стало известно, почему люди любят смотреть на чужие страдания
04:49
"Камнепад и сильный пожар": волонтер рассказал о серьезных потерях боевиков "ЛНР"
04:06
Прут без тормозов: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых смелось кипит в крови
03:10
В сибирской деревне нашли "брата" советского пришельца Алёшеньки
02:01
Kiss в Киеве: все, что нужно знать о концерте Видео
01:13
"Голая женщина": Екатерина Варнава показала фото без одежды
00:27
Названы пять признаков сексуального эгоизма
24 мая, пятница
23:55
Зеленский обсудил с главой Нацбанка вопросы сотрудничества Украины с МВФ
23:25
В Италии нацгвардейцу Маркиву светит 17 лет тюрьмы
22:52
Катастрофический паводок на западе Украине: Зеленский подписал указ о неотложных мерах
22:20
Климкин рассказал, как Лавров пытался спаивать его водкой на переговорах в Минске
21:51
В ЦИК приняли решение о календарном плане организации и проведения досрочных выборов Рады
21:20
Конфликт в ПЦУ: Филарет разглядел "промосковские силы" вокруг Епифания
20:45
"Баба с воза": Ляшко заявил о выходе Мосийчука из Радикальной партии
20:20
"Грандиозная мистификация": Трамп оценил украинский след в деле о вмешательстве РФ в выборы
19:55
"Взлетит гривна, уволят людей": в НБУ напугали украинцев страшилкой о финансовом кризисе
19:28
Наполи предложил за хавбека сборной Украины 15 млн евро - СМИ
19:03
Россия перекрыла транзит автогаза из Казахстана в Украину
18:30
У Зеленского прояснили вопрос о переезде офиса президента с Банковой
18:24
Епифаний не смог убедить Филарета, что киевский патриархат умер
18:10
"По залету?": Настю Каменских заподозрили в беременности Видео
17:50
В Нафтогазе рассказали о новых ценах на газ для промпотребителей с 1 июня
17:44
"Только не это": Оля Полякова намылилась в политику
17:22
Малышке Тильде уже год: Светлана Лобода впервые показала фото с младшей дочкой
17:05
У Зеленского рассказали, как Парубий и главы фракций противились открытым спискам
17:00
В Нацбанке подсчитали, во сколько Украине обойдется роспуск парламента
16:59
Руслане-46: интересные факты из жизни и достижения украинской певицы Видео
16:41
Главные новости 24 мая: ротация в Нацсовете, третий иск на указ Зеленского о роспуске Рады и саботаж Филарета
16:35
На Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом Фото
16:22
У Яценюка обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады
16:20
"Без трусов?": Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации
16:15
Рынок геоданных в Украине имеет потенциал к пятикратному росту в течение 5 лет - эксперт новости компании
16:03
Роспуск Рады: в Верховный суд поступил третий иск на указ Зеленского
16:00
У Путина назвали условия встречи с Зеленским по Донбассу
15:59
Украину снова зальют дожди: синоптики предупредили о грозах, шквалах и граде Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять