После отказа рассматривать президентские законопроекты Зеленский спрогнозировал депутатам невеселое будущее

Зеленский спрогнозировал депутатам невеселое будущее / Кадр из сериала Слуга народа

Президент Владимир Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроекты в ходе сегодняшнего внеочередного заседания: за включение этих документов в повестку дня проголосовали лишь 92 депутата.

"Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь", — заявил Зеленский у себя в Facebook.

По его словам, депутаты собрались "за деньги и гречку снова пролезть в парламент".

"Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", — написал президент.

Напомним, после того, как Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с призывом созвать депутатов на внеочередное заседание 22 мая, глава парламента подписал соответствующее распоряжение. Планировалось, что депутаты рассмотрят и попробуют внести изменения в закон о выборах народных депутатов.

Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следующий созыв парламента.

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.