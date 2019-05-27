Как США провалили операцию по свержению Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо , которого многие страны признали законным временным правителем страны, принимает участие в митинге в Баркисимето / Reuters

Самопровозглашённый президент Венесуэлы, светоч демократии в конце тёмного боливарианского тоннеля, латиноамериканский Макрон, венесуэльский Обама и Трюдо в одном лице - Хуан Гуайдо - инициировал официальные переговоры с Николасом Мадуро.

Это поворотный момент в 4-летней истории с политическим кризисом в Венесуэле.

Не в состоянии изменить ситуацию, потеряв инициативу в борьбе с режимом и провалив несколько "операций по свержению" Николаса Мадуро, Гуайдо всё-таки был вынужден пойти на уступку, которую ранее решительно отвергал.

Переговоры стартовали на нейтральной территории в Норвегии.

Всего месяц назад воинствующий и полный решимости Гуайдо стоял во главе кучки вооружённых солдат перешедших на его сторону у входа в военный комплекс "Ла Карлота" в пригороде Каракаса, и объявлял о начале "миллионного марша", который должен был положить конец правлению Мадуро.

Сегодня же, он колесит по районам столицы, оправдываясь за всё ещё не завершённую "революцию", и пытаясь убедить сторонников, что переговоры на самом деле - не уступка и не поражение, а лишь тактический временный ход, часть этой самой анти-мадуровской кампании.

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Для Гуайдо время работает против него. С каждой неделей, его влияние и авторитет падают, а неоднозначные в глазах его сторонников переговоры с Мадуро за закрытыми дверьми, лишь ускорили эти процессы.

Самый страшный кошмар для такого выдвиженца, как Хуан Гуайдо - это превратится из "президента" и надежды страны в "ещё одного венесуэльского оппозиционера". По сути, с ним ничего не надо делать физически, достаточно "убить" его медийный образ.

И это прекрасно понимают в команде Мадуро, благодаря чему они успешно избегали любых провокаций, которые бы сделали из Гуайдо мученика, и показывали, что готовы пойти на дно вместе со всей страной под давлением санкций, если понадобится.

Соединённые Штаты так и не решились действовать более радикально, несмотря на давление лобби и отдельных влиятельных неоконов-республиканцев, включая Джона Болтона, Теда Круза, Марко Рубио, Линдси Грэма и Майкла Помпео.

Президент Дональд Трамп, в свойственной ему манере, умышленно или нет, просто-напросто "забыл" о Венесуэле, переключившись на Иран и противостоянием с Китаем. У Вашингтона, по сути, никакой единой понятной позиции по переговорам нет.

Это поставило "венесуэльскую группу" в Белом Доме в тупик. Даже спецпредставитель Госдепа, курирующий этот вопрос - Элиот Абрамс - был вынужден заявить, что, как оказалось, они никогда не отметали идею мирных переговоров с Мадуро. Дескать, всё под контролем, всё идёт как надо - это часть давно прописанного гениального плана президента.

По факту же, ситуация уже окончательна выскальзывают у них из рук. Гуайдо не сумел мобилизовать достаточно людей, оппозицию начинает трясти от внутренних противоречий, а Николас Мадуро получил время для укрепления своей вертикали и усиления позиций среди армии и ядра своих сторонников.

К тому же, пока Штаты не могли определиться, что им делать и как им быть с взятыми на себя обещаниями, которые нельзя выполнить, Россия и Китай успели смекнуть тему, и послали на помощь Каракасу своих специалистов.

Теперь, самое интересное начнётся, когда и если мирные переговоры с Мадуро в Осло провалятся. Тогда США и их союзники снова окажутся перед выбором: что делать?

И чем дольше они будут тянуть волынку, тем хуже будет ситуация для самого Хуана Гуайдо, которого сожрут собственные соратники, а Мадуро будет достаточно наблюдать за расколом оппозиции.

Эта ситуация сегодня - яркая иллюстрация того, как сделать абсолютно необдуманную ставку, основываясь на собственных мечтах и фантазиях, неправильном понимании ситуации и неприличном уровне самоуверенности.

А Венесуэла - это всё же не казино. Здесь ставки повыше, особенно для Соединённых Штатов и их внешней политики в регионе.