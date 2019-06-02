Как Порошенко может добиться отсрочки парламентских выборов

Олександр Доній

Політичний аналітик, колишній народний депутат України, голова художнього об’єднання «Остання барикада»

2 июня 2019, 06:57

Влияние Петра Порошенко на государственные институции остается колоссальным, и у него есть все возможности остановить избирательный процесс.

Порошенко и Зеленский на дебатах
Порошенко и Зеленский на дебатах / Reuters

Едва только начала обсуждаться идея о необходимости проведения досрочных парламентских выборов в Украине в виду того, что уже три года не существует коалиции в Верховной Раде (а это оговорено в Конституции), существующий политический класс, который сосредоточил в себе Петр Порошенко, высказывал свое резкое недовольство этим.

Недовольство Порошенко было обусловлено не столько его низкими рейтингами (он способен провести в парламент свою фракцию через пропорциональное "сито"), сколько вопросом политической инициативы в целом. На данный момент политическая инициатива принадлежит Владимиру Зеленскому и его команде. И Порошенко жаждет реванша.

Порошенко заявляет публично: он стремится к власти и будет бороться за нее. Лишение Зеленского политической инициативы и дискредитация шагов нового президента рассматриваются Петром Порошенко как один из механизмов возвращения к власти.

Влияние Петра Порошенко на государственные институции остается колоссальным.

Большинство депутатов Верховной Рады ориентируются на него. У Порошенко наибольшая фракция в парламенте, а у Зеленского фракции нет вообще. Кроме того, у экс-президента много союзников в других фракциях – это люди, которые ориентируются на большие деньги, а если быть точнее – получение больших денег путем пребывания у власти. Этот механизм хорошо отработан при Порошенко, потому эти люди заинтересованы в том, чтобы он и дальше находился у власти.

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Кроме Верховной Рады Порошенко также оказывает колоссальное влияние на суды. Напомню, что, согласно украинскому законодательству, треть судей напрямую зависят от президента, он их назначает.

Колоссальное влияние у Порошенко на ЦИК. Вспомните эпопею с назначением ЦИК: Порошенко благодаря процедуре получил свое большинство в комиссии.

И, безусловно, союзником для Порошенко является Кабинет министров, где очень много его ставленников.

Для проведения досрочных выборов Верховной Рады недостаточно только лишь указа президента. Все структуры, которые названы выше, непосредственно принимают участие в избирательном процессе: например, утверждают график избирательного процесса (ЦИК), утверждают финансовое обеспечение выборов (Кабмин), могут признать неконституционным указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов (Конституционный суд).

Следовательно, у Порошенко и его команды есть все возможности остановить избирательный процесс, и вполне возможно, что досрочные парламентские выборы не состоятся 21 июля, а будут перенесены на август, на сентябрь или вовсе пройдут в срок – в октябре.

Именно об этом на днях предупредил Александр Онищенко, который, напомню, был в команде Порошенко, но вышел из нее. Именно Онищенко в команде экс-президента выполнял финансовые функции по "поощрению" депутатов Верховной Рады. Потому можно серьезно отнестись к информации о возможном переносе выборов, которая поступает от него.

ВЫИГРАЕТ ЛИ ПОРОШЕНКО ОТ ОТСРОЧКИ?

Не факт.

Последние действия Порошенко, с одной стороны, якобы демонстрируют его активность, а с другой – усиливают презрение украинцев к нему. Недавний пример – разграбление ситуационной комнаты. Эта история свидетельствует о том, что Порошенко хочет оставить за собой "выжженную землю", его не заботят интересы государства – его заботят исключительно персональные интересы. Бо́льшая часть населения все это видит.

Да, в теории выборы могут быть перенесены на более поздний срок, но их нельзя будет вовсе отменить. Рано или поздно они состоятся. Не важно, произойдет это в июле, августе, сентябре или октябре – Порошенко это не поможет.

Значительная часть украинцев видит то сопротивление, которое оказывает команда экс-президента не только Владимиру Зеленскому, но и механизму смены власти вообще. Порошенко жаждет реванша. Это очень заметно. И это вызывает отвращение у всех, кроме его непосредственных поклонников.

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Напомню, что Янукович в свое время тоже пользовался поддержкой нескольких десятков процентов украинских граждан. Однако после всех его деяний (не только расстрелов на Майдане и позорного бегства), он утратил поддержку даже своих приверженцев.

Петр Порошенко, в принципе, идет тем же самым путем. Только он медленнее теряет рейтинг. Однако и он демонстрирует, что не гнушается использовать самые позорные методы борьбы. Потому его разгром неизбежен и будет еще более масштабным. И это никак не зависит от того, когда в Украине пройдут парламентские выборы.  

Александр Доний, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда

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