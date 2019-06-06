Доллар по 30: что означает прогноз Кабмина о курсе валют

Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022, согласно которой курс доллара до конца года будет на уровне 28 грн. На конец 2020 года ожидается на уровне 29,4 грн., 2021 года - 30,5 грн., а в 2022-ом ожидается на уровне 30,7 грн. за доллар.

Безусловно все эти вещи являются расчетными. Потому что на сегодня курс в Украине является плавающим, и никто не знает каким он точно будет в определенную дату, тем более в 2022 году. Невозможно даже предположить, какова будет средняя отметка.

Есть определенные расчетные показатели, они необходимы для того, чтобы спрогнозировать бюджет, как делает любой человек и Министерство финансов. Валюта, в которой формируется бюджет – гривны, поэтому в них переводят валютные обязательства и поступления. И безусловно на это влияет обменный курс, он в данном случае является расчетно-прогнозной величиной.

Соглашусь, что можно в какой-то мере взывать к этому документу и говорить, что Минфин видит те или иные обменные курсы в рамках этой стратегии. Но говорить, что Нацбанк или Кабмин берут обязательства по этому обменному курсу, нельзя. Это среднесрочное видение правительства того, каким образом будут изменятся внутренний и внешний госдолг, которые связаны с иностранной валютой.

Я не отношусь к тем, кто считает, что в Украине курс доллара очень сильно реагирует на политические события. Мне кажется, что это некая выдумка журналистов, может быть политиков, для того, чтобы было проще и понятней все объяснять.

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Согласно моим многолетним наблюдениям, обменный курс на 90 процентов зависит от непосредственного баланса спроса и предложения, связанного с внешней торговлей. То есть, когда мы видим, что у нас по платежному балансу происходит приток валюты, мы наблюдаем укрепление. И соответственно, когда дефицит – мы наблюдаем ослабление и девальвацию валюты.

Валютные интервенции Нацбанка, то есть операции, которые проводит НБУ для влияния не курс валют, не сильно меняют ситуацию. А исключительно - сглаживают. Потому что если вы посмотрите объемы интервенций на межбанке и сравните с объемами внешней торговли, то увидите, что это соотношение даже больше, чем один к десяти. Соответственно этот фактор не является настолько значимым, как о нем говорят.

Да, политические пертурбации в стране могут влиять на курс доллара. Например, экспортеры примут решение придержать выручку, отложить или ускорить закупку импорта. Но они будут неощутимыми. А вот заметное влияние на курс доллара может произойти только в случае совсем уж радикальных событий в украинской политической жизни. Например, как Майдан или крайние неожиданные отставки или даже смерти политических деятелей. Но сегодня такое едва лишь возможно.

Я думаю, что разговоры о дефолте даже в течении нескольких дней, мало повлияют на текущий обменный курс. Потому что рынок значительно менее ориентируется на баланс спроса и предложения. Также, у нас не развит рынок, связанный с так называемыми деривативами – когда вы оформляете фьючерсы на обменный курс, и соответственно закладываете туда свои ожидания.

Что касается курса валют, заложенного в программе Кабмина, она любопытна тем, что не соответствует бюджетным прогнозам. Здесь - на конец 2019-го обменный курс предполагается 28 грн. за доллар, а в среднем за год 27,4 грн. А в госбюджете на конец года курс – 29,4 грн. за доллар. То есть фактически можно говорить, что за последние полгода Министерство финансов улучшило свой прогноз по обменному курсу на ближайшее время.

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В стратегии Кабинета министров говорится, что курса 30 грн. за доллар мы достигнем только в 2022 году. То есть фактически можно говорить о том, что девальвация гривны будет наблюдаться на уровне 3-4 процентов в год. Я предполагаю, что это некая расчетная величина и нельзя опираться на то, что это официальный прогноз, подписанный правительством. Это больше необходимо для того, чтобы свести гривны и доллары в одной таблице, причем в достаточно мягком сценарии.

Что касается ситуации сегодня, то буквально до вчерашнего дня писали, что курс гривны ослабляется, и это связано с дефолтом и целым рядом причин. Но уже вечером курс укрепился, преодолел отметку 27 грн. за доллар, только уже в обратную сторону. И на конец дня, по официальным данным Нацбанка, он был 26,93 грн.

Режим плавающего обменного курса тем и хорош, что все участники рынка, особенно внешнеэкономических операций, реагируют на его динамику. В середине мая, когда доллар был по 26 грн., активизировались газовые импортеры. Они поняли, что наступило самое благоприятное время для закупок впрок, что в определенной мере скорректировало стоимость доллара.

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А вот традиционная сезонность, когда весной курс укрепляется, а осенью и зимой падает, нарушается в силу плавающего курса. И мы неоднократно в течении этого года будем видеть колебания вверх-вниз.

Но на сегодня ситуация с совокупным балансом близка к нулю – сколько денег мы тратим на закупку импорта, столько же зарабатываем на экспорте, включая поступления от наших заробитчан. Это говорит о том, что курс будет колебаться вокруг какой-то определенной отметки. Дальнейшие факторы сложно предположить. Но то, что происходит в конце второго квартала, четко показывает – курс не может уходить радикально в какую-то из сторон. Тем более, что большого перекоса по платежному балансу на сегодня нет.