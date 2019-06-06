Зеленский в Брюсселе: почему мирный план не сработает

Зеленский не сможет закончить войну/ Reuters

Первый зарубежный визит президента Владимира Зеленского в Брюссель и Минск для того, чтобы найти новую формулу мира на Донбассе вызывает абсолютное "дежа вю". Зеленский пытается найти новые подходы, но темы, подходы, инициативы и даже Леонид Кучма в роли переговорщика остались прежними, позиция РФ и Путина остается прежней. На переговорах стало ясно, что:

Россия по-прежнему отказывается от прямых договоренностей с Украиной, представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов в который раз повторял, что переговоры Украина должна вести с декоративными "ЛДНР". То есть Путин прямо заявляет: хотите мира – для начала признайте законный статус оккупационных администраций. Президент Зеленский многократно заявлял, что границы Украины пересмотру не подлежат. Это подразумевает, что сам факт переговоров "ЛДНР" будет признанием оккупации. Прекращение огня. 19 июня вступит в силу новое прекращение огня. За время последнего действующего на сейчас прекращения огня, вступившего в силу 8 марта, боевые потери украинских сил на Донбассе составили 31 человек. Это очередное перемирие, разумеется, также закончится безрезультатно. Леонид Кучма сделал глупое заявление – предложил запретить украинским войскам на своей земле открывать ответный огонь по оккупантам. Но какой командир посмеет дать на войне такой абсурдный приказ? Ничего нового, Петр Порошенко объявлял перемирия 19 раз. И ничего не сработало. Разведение войск – 10 июня в районе Станицы Луганской должны развести войска. Это уже неоднократно делали. Более того, было три участка разведения войск – также в районе Петровского и в районе Золотое. ОБСЕ прилагало большие усилия, чтобы это осуществить, но все эти инициативы закончились безрезультатно. Освобождение пленных. В который раз было объявлено, что пленные будут освобождены, но никакой конкретики по срокам и по количеству РФ не озвучила. О каком перемирии может идти речь, если в заложниках сотни наших людей? Если враг продолжает брать все новых и новых заложников? Если РФ стремится к миру – значит, пленные должны быть освобождены "всех на всех". И переговоры должны начинаться именно с освобождения людей. Снятие экономической блокады с "ЛДНР" - озвучил Кучма еще одну свою скандальную и нелепую инициативу. До 2017-го года прямо через фронт шла торговля, но это не сделало мир ближе. Просто Украина помогала российским властям вести экономическую деятельность на оккупированной территории.

Читайте такжеПрыжок в будущее: сможет ли Украина с Зеленским совершить рывокСудя по всему, Владимир Зеленский решил, что в лице Кучмы может найти такого ответственного за мир аксакала, который найдет какие-то вещие слова и совершит чудо, которое раньше ему кто-то или что-то мешали осуществить. Но волшебной палочки не существует.

На самом деле Зеленскому придется осознать :

Петр Порошенко делал все возможное для того, чтобы помириться с Путиным. Порошенко стоит упрекать не за неспособность заключить мир - а за неспособность давать Путину достойный отпор. Кум Путина Медведчук получил от Порошенко режим наибольшего благоприятствования, огромную долю рынка топлива для финансирования своей политической деятельности, опцию создать политическую партию и покупать телеканалы в Украине - какие еще переговорщики могут быть удобнее для Кремля? Порошенко осенью 2014-го произвел фактическое разведение сторон на многих участках фронта, закончилось это умиротворение окружением нашего 32-го блок-поста и захватом противником тактически важных позиций. Периодически на ряде участков фронта запрещали поражать цели в прямой видимости, жестко была ограничены подача боеприпасов на передовую. В ходе переговоров по Минску-1 и Минску-2 наши войска были отведены с больших территорий с населенными пунктами и тысячами жителей. Украина очень многим уже пожертвовала в ходе перемирий. Путин вторгся на Донбасс, потому что руководство Украины отказалось признавать оккупацию Крыма. Донбасс стал разменной монетой, чтобы сделать Украину сговорчивой, чтобы военной силой заставить реализовать абхазский и приднестровский сценарий сдачи части своей земли. Путин не ведет переговоры с Украиной - Путин ведет переговоры с Западом. И переговоры стали возможны только после включения механизма антироссийских санкций, то есть Запад влияет на РФ, потому что Запад наносит ущерб РФ. Украина не наносит большого ущерба РФ, мы слабы как государство, слабы организационно, и не можем реализовать наш огромный человеческий, экономический и военный потенциал. Мы боимся признать войну и не имеем сил ввести военное положение, и потому Россия не пытается помириться. Путин считает, что может подрывать нас изнутри и заставить сдать Крым и Донбасс не изменяя статус-кво. Мы не имели и не имеем своей стратегии действий в войне с Россией, нами управляют другие игроки, мы реагируем на чужие инициативы, и выход на переговоры без создания своей сильной переговорной позиции закончится провалом.

На переговоры в Брюссель и в Минск Владимир Зеленский приехал без своей стратегии, в надежде, что эта стратегия будет выработана заново в ходе консультаций.

Выводы: