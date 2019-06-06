Зеленский в Брюсселе: почему мирный план не сработает

Президент еще не понял, что волшебной палочки не существует.
Первый зарубежный визит президента Владимира Зеленского в Брюссель и Минск для того, чтобы найти новую формулу мира на Донбассе вызывает абсолютное "дежа вю". Зеленский пытается найти новые подходы, но темы, подходы, инициативы и даже Леонид Кучма в роли переговорщика остались прежними, позиция РФ и Путина остается прежней. На переговорах стало ясно, что:
- Россия по-прежнему отказывается от прямых договоренностей с Украиной, представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов в который раз повторял, что переговоры Украина должна вести с декоративными "ЛДНР". То есть Путин прямо заявляет: хотите мира – для начала признайте законный статус оккупационных администраций. Президент Зеленский многократно заявлял, что границы Украины пересмотру не подлежат. Это подразумевает, что сам факт переговоров "ЛДНР" будет признанием оккупации.
- Прекращение огня. 19 июня вступит в силу новое прекращение огня. За время последнего действующего на сейчас прекращения огня, вступившего в силу 8 марта, боевые потери украинских сил на Донбассе составили 31 человек. Это очередное перемирие, разумеется, также закончится безрезультатно. Леонид Кучма сделал глупое заявление – предложил запретить украинским войскам на своей земле открывать ответный огонь по оккупантам. Но какой командир посмеет дать на войне такой абсурдный приказ? Ничего нового, Петр Порошенко объявлял перемирия 19 раз. И ничего не сработало.
- Разведение войск – 10 июня в районе Станицы Луганской должны развести войска. Это уже неоднократно делали. Более того, было три участка разведения войск – также в районе Петровского и в районе Золотое. ОБСЕ прилагало большие усилия, чтобы это осуществить, но все эти инициативы закончились безрезультатно.
- Освобождение пленных. В который раз было объявлено, что пленные будут освобождены, но никакой конкретики по срокам и по количеству РФ не озвучила. О каком перемирии может идти речь, если в заложниках сотни наших людей? Если враг продолжает брать все новых и новых заложников? Если РФ стремится к миру – значит, пленные должны быть освобождены "всех на всех". И переговоры должны начинаться именно с освобождения людей.
- Снятие экономической блокады с "ЛДНР" - озвучил Кучма еще одну свою скандальную и нелепую инициативу. До 2017-го года прямо через фронт шла торговля, но это не сделало мир ближе. Просто Украина помогала российским властям вести экономическую деятельность на оккупированной территории.
Читайте такжеПрыжок в будущее: сможет ли Украина с Зеленским совершить рывокСудя по всему, Владимир Зеленский решил, что в лице Кучмы может найти такого ответственного за мир аксакала, который найдет какие-то вещие слова и совершит чудо, которое раньше ему кто-то или что-то мешали осуществить. Но волшебной палочки не существует.
На самом деле Зеленскому придется осознать :
- Петр Порошенко делал все возможное для того, чтобы помириться с Путиным. Порошенко стоит упрекать не за неспособность заключить мир - а за неспособность давать Путину достойный отпор. Кум Путина Медведчук получил от Порошенко режим наибольшего благоприятствования, огромную долю рынка топлива для финансирования своей политической деятельности, опцию создать политическую партию и покупать телеканалы в Украине - какие еще переговорщики могут быть удобнее для Кремля?
- Порошенко осенью 2014-го произвел фактическое разведение сторон на многих участках фронта, закончилось это умиротворение окружением нашего 32-го блок-поста и захватом противником тактически важных позиций. Периодически на ряде участков фронта запрещали поражать цели в прямой видимости, жестко была ограничены подача боеприпасов на передовую. В ходе переговоров по Минску-1 и Минску-2 наши войска были отведены с больших территорий с населенными пунктами и тысячами жителей. Украина очень многим уже пожертвовала в ходе перемирий.
- Путин вторгся на Донбасс, потому что руководство Украины отказалось признавать оккупацию Крыма. Донбасс стал разменной монетой, чтобы сделать Украину сговорчивой, чтобы военной силой заставить реализовать абхазский и приднестровский сценарий сдачи части своей земли.
- Путин не ведет переговоры с Украиной - Путин ведет переговоры с Западом. И переговоры стали возможны только после включения механизма антироссийских санкций, то есть Запад влияет на РФ, потому что Запад наносит ущерб РФ.
- Украина не наносит большого ущерба РФ, мы слабы как государство, слабы организационно, и не можем реализовать наш огромный человеческий, экономический и военный потенциал. Мы боимся признать войну и не имеем сил ввести военное положение, и потому Россия не пытается помириться. Путин считает, что может подрывать нас изнутри и заставить сдать Крым и Донбасс не изменяя статус-кво.
- Мы не имели и не имеем своей стратегии действий в войне с Россией, нами управляют другие игроки, мы реагируем на чужие инициативы, и выход на переговоры без создания своей сильной переговорной позиции закончится провалом.
На переговоры в Брюссель и в Минск Владимир Зеленский приехал без своей стратегии, в надежде, что эта стратегия будет выработана заново в ходе консультаций.
Выводы:
- Это от нас на Западе ждут инициативу и стратегию, нам никто их не даст, ни один западный политик не возьмет на себя ответственность за ситуацию в Украине и за наши решения.
- Войну договорняками не выигрывают. Пророссийские посредники не помогают заключить мир, а пытаются на нем заработать.
- Запад поддерживает Украину санкциями против РФ только потому, что поддерживает нашу борьбу. Но никто не будет поддерживать капитуляцию.
- Стратегия Украины в войне может быть успешной только в одном случае - если это будет стратегия победы. Работа на победу – это уже субъектность, это уже сильная переговорная позиция. В современном мире уважают успех и силу. Это уважение Украине предстоит завоевать.