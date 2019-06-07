Невидимая рука Запада: почему Рада "прокатила" Зеленского

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
7 июня 2019, 11:57

Парламент руководствовался двумя соображениями, когда не пожелал уволить трех людей, отставку которых инициировал президент Зеленский.

Рада
Политолог рассказал, почему парламент проголосовал против отставки Грицака, Полторака и Климкина / УНИАН

Верховная Рада провалила голосование за отставку министра обороны Степана Полторака, министра иностранных дел Павла Климкина и главу СБУ Василия Грицака, которых хотел уволить президент Украины Владимир Зеленский.

Чем объясняется такая позиция большинства народных депутатов? Прежде всего, парламент не видит, кто заменит тех людей, которых президент пожелал отправить в отставку.

Полторак, на мой взгляд, является идеальным министром обороны. Пока он находился на этой должности, мы видели конкретную работу, и никаких претензий к нему не было. Потому – вопрос: кто будет министром обороны вместо Полторака? Если бы Владимир Зеленский предложил конкретную кандидатуру на эту должность, то было хотя бы понятно, не меняем ли мы шило на мыло.

Читайте такжеГремучая смесь: почему новая Рада будет хуже предыдущейОценка работы Климкина – такая же самая. И точно так же не понятно, кто заменит его на должности министра иностранных дел, и будет ли этот кандидат поддерживать ныне существующий вектор внешней политики Украины.

Та же история – и с главой СБУ Грицаком.

Кроме того, я не исключаю влияния западных партнеров Украины на кадровые решения. Ведь они тоже заинтересованы в стабильности государственных институций в нашей стране, особенно тех, что занимаются обороной и безопасностью. Ведь Украина уже активно вовлечена в различные программы НАТО.

Не стоит забывать, что совсем недавно к Грицаку приезжала делегация ЦРУ, и ему, чтобы встретиться с ними, пришлось выходить из отпуска. Понятно, что с Бакановым пока никто разговаривать не будет, потому что этот человек совершенно не в теме, не понимает, что такое безопасность.

То же касается и Климкина. Ведь от позиции нашего Министерства иностранных дел во многом зависит поддержка евроатлантического курса нашей страны.

Западные страны всегда играют в долгую, в отличие от нас. Это в Украине возможен сегодня один курс, а через неделю – совершенно другой. Потому западные страны хотят быть уверены в стратегическом курсе Украины. Грубо говоря, наши партнеры хотят быть уверены в том, что не пропадут те "Джавелины", которые ранее нам предоставили американцы.

Поэтому я думаю, что на такое голосование Рады повлияли и внутренние, и внешние факторы. И не исключено, что тут присутствует невидимая рука США.

Читайте такжеМедовый месяц, или Почему партия Зеленского победит на выборахНа мой взгляд, Зеленский может повторно попробовать отстранить от должностей Грицака, Климкина и Полторака. Но не думаю, что позиция США особенно поменяется к тому моменту. Также не особенно изменится и позиция парламента. Скорее всего, Владимир Зеленский вновь выступит с подобной кадровой инициативой уже после выборов Верховной Рады, когда будет формироваться новое правительство. Однако я не исключаю, что и после парламентских выборов эти же лица сохранятся на своих постах. Это – ключевая троица, которая сотрудничает со Штатами. И Вашингтон хочет видеть во главе этих ведомств прогнозируемых людей, чтобы, к примеру, "налево" не уходили какие-либо разведданные. Они хотят контролируемую ситуацию в силовых структурах. Такова логика наших партнеров.  

Тарас Загородний, политолог, специально для Главреда

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