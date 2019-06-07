Открытый саботаж: какую игру Порошенко и Ко затеяли против Зеленского

По словам Дония, большинство народных депутатов контролируются лично Петром Порошенко, потому Рада будет саботировать все инициативы Зеленского

Верховная Рада отказалась отправить министра обороны Степана Полторака, министра иностранных дел Павла Климкина и главу СБУ Василия Грицака в отставку, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Такой результат голосования за президентские инициативы был вполне предсказуем. Потому что прямой контроль над большинством народных депутатов в Раде нынешнего созыва осуществляет лично Петр Порошенко.

Порошенко же настроен на политический реванш. А в качестве необходимых предпосылок для этого реванша он рассматривает дискредитации нынешнего президента Владимира Зеленского, а также ослабление его возможностей влиять на политические решения в государстве, в частности, на кадровые вопросы.

Читайте такжеНевидимая рука Запада: почему Рада "прокатила" ЗеленскогоПо этой причине Верховная Рада саботирует и будет продолжать саботировать любые инициативы Зеленского, несмотря ни на что. Задачей парламента сейчас является показать несостоятельность Зеленского.

Таким образом, Порошенко действует чужими руками, и удар на себя принимает не он, а Рада – мол, неважно, депутаты и так непопулярны. В результате, казалось бы, ничего не угрожает рейтингам самого Порошенко. По сути, он жертвует депутатами ВРУ ради своей политической контригры.

Однако не уверен, что подобные действия принесут Петру Порошенко желаемый результат.

Как показывают результаты недавних социологических исследований, рейтинг Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" растет. И не в последнюю очередь это происходит из-за того, что по-прежнему нарастает негатив в обществе по отношению к прежней власти.

Соответственно, у Зеленского появляется полноценный непопулярный оппонент, на которого в случае чего можно сваливать все проблемы.

Сохранение влияния Порошенко в стране до парламентских выборов будет значить, что на какое-то время у Зеленского будет меньше возможностей для реализации своих полномочий. Однако игра Порошенко против Зеленского не добавит баллов экс-президенту. Скорее – наоборот. К слову, точно так же "чернуха", которая лилась Петром Порошенко на Зеленского между первым и вторым туром президентских выборов, привела лишь к росту рейтингов Зеленского.

Порошенко окружен все теми же советниками, пребывает в плену все тех же иллюзий и вместо каких-то новых положительных месседжей он продолжает борьбу со всем, что только ассоциируется с Зеленским. На мой взгляд, на нынешнем этапе все это не сработает. Разве что в ближайшие пару месяцев у Зеленского будет меньше возможностей влиять на несколько сфер жизни страны.

Читайте такжеГлавная трагедия ЗеленскогоКроме того, в ближайшие месяцы могут вновь быть такие проколы, как с речью Зеленского в Брюсселе, которая, как оказалось, содержала пару предложений из недавней речи Порошенко. Этот инцидент был связан или с непрофессионализмом, или с коварством тех людей из МИДа, которые готовили эту речь президенту. Ведь до сих пор МИД не подконтролен Зеленскому.

Так что подобные проколы и такой саботаж вполне возможны в ближайшее время. Кроме того, будет продолжаться отсутствие реального сотрудничества с такими структурами как Генпрокуратура.

Возможно, еще в силах Порошенко притормозить избирательный процесс. Ведь, помимо саботажа решений Зеленского депутатами ВРУ, Порошенко также способен влиять на Конституционный суд и Кабинет министров. Теоретически можно допустить, что будут негативные решения по всем инициативам президента Зеленского относительно проведения досрочных парламентских выборов.

Однако, что бы ни делал экс-президент, рано или поздно эти выборы состоятся: если не в июле, то в сентябре, если не в сентябре, то в октябре. И хотя Порошенко выиграет время, это не пойдет ему на пользу. Скорее – наоборот. Думаю, что чем больше по времени будут оттянуты парламентские выборы, тем большим будет разгром Порошенко на них.

Если сейчас партия Порошенко – обновленная "Солидарность" – ориентируется на 7-8%, то, если выборы состоятся в октябре, вполне вероятно, что политическая сила Петра Порошенко не сумеет даже преодолеть 5%-ный барьер. Потому вся нынешняя деятельность Порошенко играет против него же самого. Его ждет полный разгром, хоть он этого и не понимает. Ведь он обижен за то, что он потерял власть, и жаждет реванша.

Кстати, слово "реванш" применимо как раз к Порошенко, потому что именно он стремится вернуть себе прежнюю власть и влияние. А в отношении Зеленского слово "реванш" вообще неприменимо, поскольку ранее он никогда не был у власти. А Порошенко жаждет реванша и пытается добиться этого тем путем, который сам понимает: желчь, агрессия, подлость и злость. Но все это сейчас не пользуется спросом у украинского общества.

Читайте такжеГремучая смесь: почему новая Рада будет хуже предыдущейЧто касается тех лиц, возможность отставки которых рассматривал парламент и решил сохранить за ними должности, то у Зеленского нет других механизмов, чтобы осуществить желаемые кадровые перестановки. Напомню, что и правительство работает в статусе исполняющих обязанности, ведь любой чиновник, даже если он подает в отставку, остается на должности, пока не будет назначен последователь. А некоторые, например, генеральный прокурор всем своим видом демонстрирует, что вообще не собираются покидать свою должность, политику, исполнительную власть, а потому ищут возможность политических договоренностей.

Что касается Климкина, то звучали заявления со стороны команды Зеленского о том, что они готовы рассматривать возможность сотрудничества с ним. Правда, это было до того, как ведомство Климкина фактически подставило Зеленского некачественной подготовкой выступления, что теперь дало основания команде Порошенко критиковать президента. За это, с формальной точки зрения, отвечает лично исполняющий обязанности министра иностранных дел Павел Климкин, поскольку это его сфера деятельности. Потому вполне вероятно, что к Климкину изменится отношение. Однако известно, что он стремится попасть в Верховную Раду следующего созыва.

Каких-то реальных механизмов по устранению с должностей этих людей у президента нет. И для Зеленского выгоднее, чисто с политтехнологической точки зрения, иметь объект для критики, нежели входить в какие-то договоренности с представителями команды Порошенко на несколько месяцев. Потерпеть несколько месяцев можно.

Александр Доний, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Остання барикада", специально для Главреда