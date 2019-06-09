Игры с Кремлем, или Три старых вывода для Зеленского

Зеленский вернул Кучму в переговорный процесс / president.gov.ua

Артиллерийский обстрел российскими соединениями украинских позиций свидетельствует о том, что в Кремле нехитрую игру Зеленского Кучмой приняли и тут же показали, что рейтингом партии Медведчука поступаться не собираются.

Для этой цели Россия владеет только только одним способом - обстреливать украинские позиции, убивать и ранить как можно больше украинских военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление, которое демонстрирует, что он всё еще верит, будто российской верхушке нужно давать шанс сохранить лицо.

Это все уже многократно повторялось президентом Порошенко и потому стоит вернуться к выводам, которые сделаны уже несколько лет тому назад. Только теперь они уже должны касаться сегодняшних реалий.

Читайте такжеКремль не собирается менять тактику по УкраинеПервое. Двойная игра в направлении России не принесет результата, а только усугубит положение. Следует как можно быстрее отказаться от использования военной тематики в политических целях, как можно более жестко объявить о заморозке конфликта, полной блокаде временно оккупированных регионов, отказаться от мыслей о реинтеграции и всю ответственность переложить исключительно на Россию. От контактов с марионетками Лугандона отказаться, Минский формат закрыть и от участия в нем отказаться, кроме обсуждения вопроса обмена военнопленных. Война с россиянами - это не предмет политики, а современное явление, которое отныне существует "навсегда".

Второе. Президент Зеленский должен использовать доверие к себе и низкий антирейтинг для того, чтобы изменить убеждения всех, кто собирается голосовать за партию Медведчука, кто верит в то, что возможно вернуть оккупированный Донбас, дать ему автономию в составе Украины. Он должен заявить, что искренне хотел, попробовал, не получилось по вине наличия партии Медведчука в стране, которую позволил Порошенко и далее он рисковать гибелью военнослужащих не намерен - деоккупация Донбаса невозможна, пока Россия управляется путиным.

Читайте такжеКак Украине выбраться из минского болотаТретье. Нужно использовать время избирательной кампании для того, чтобы оперативно и публично взять власть над армией и поднять на флаг максимальную боеспособность армейских подразделений как по всей линии разграничения, так и на границах неоккупированных областей с северными соседями. К армии нужно относиться по принципу максимального внимания, жизнь каждого военнослужащего должна стать по настоящему бесценной.

В итоге президент Зеленский обязан осознать, что с Россией нельзя воевать понарошку, для политики, и пытаться сделать вид, что получается выигрывать на наших условиях. Кремлевские ублюдки обломают эту игру, потому что они считают, что играть в нее имеют право только они. И они легко поднимают ставки в этой игре. Пока такие персонажи, как Медведчук, свободно передвигаются по украинской территории, делают бизнес и политику, кремлевские вожди будут достигать своих черных целей независимо от фигуры президента Украины и степени его лояльности ко всему русскому.

Чем ранее Владимир Зеленский осознает, что к военной теме нельзя относиться по остаточному принципу и развивать ее левой ногой, как это делал Петро Алексеевич, тем скорее он перейдет к практической реальной политике и начнет производить изменения. Если конечно он хочет перестать быть котом в мешке и не собирается оказаться волком в овечьей шкуре.