Украину ждут еще пять потерянных лет

Украина нуждается в реформе избирательного законодательства / Reuters

Итак, снова выборы по старой феодальной системе:

мажоритарка за гречку

закрытые списки

Еще пять потерянных лет! Кто знает, возможно, когда-нибудь история докажет, что именно эти пять потерянных лет были решающими для судьбы страны.

Основой реформирования страны является реформа избирательной системы. Без этой реформы все остальное не работает, все остальное бессмысленно. Без такой реформы не отстранить олигархов от власти. Казалось бы, что опыт Порошенко и нынешней ВР должен был окончательно доказать это очевидный факт. Но нет. Общество запросто соглашается на старую систему, готово снова потерять пять лет, ибо верит, что теперь -то уж непременно придут лучшие люди и независимые от олигархов. А некоторые клинические идиоты вообще наивно верят, что олигархи теперь совсем другие, что они поменялись и поменялись в лучшую сторону. Олигарх теперь на стороне народа!

Зеленский отказался от реформы избирательной системы во имя личной власти, которую ему дают досрочный выборы по старой системе. Но тем самым он сразу же загнал себя и страну в тупик. Отныне он будет постепенно превращаться в обычного дракона и закончит точно также, как и все его предшественники. Если не хуже.

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Общество пошло на поводу у Зеленского, потому что общество, по-прежнему, еще очень наивно и не зрело.

Оно по-прежнему верит в то, что можно найти честного реформатора, отдать ему всю власть и он все порешает. Это политический инфантилизм. Образно говоря, украинское общество все еще ходит в политические ясли, хотя возраст уже такой, что уже пора бы начать изучать политическую алгебру.

Задача заключается в том, чтобы построить такие демократические институты, которые бы работали в соответствии с законом независимо от выбираемых личностей. Одному человеку это не под силу! Такого гиганта в природе нет. В таком реформировании должно участвовать все общество.

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Но как общество может проявить себя в этом? Только с помощью реформы избирательного законодательства, через создание реальных общественных политических партий, которые придут на смену олигархическим проектам. Другого пути нет.

Майданы, конечно, хороши и они нужны, но только если за ними немедленная следует реформа избирательного законодательства. А если нет, то тогда майданы не только бесполезны, но они вредны и даже опасны.

Берегите свои лбы, панове. Грабли снова будут лупить больно, но... долго.