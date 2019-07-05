Обнаглевшая Россия: почему Путин заблокировал "хлебное перемирие" на Донбассе

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

5 июля 2019, 06:56

Зеленский сделал шаг навстречу, пытаясь добиться прекращения огня, а Путин в ответ устроил "кровавую баню".

Путин Зеленский
По словам Жданова, отказ договариваться даже о "хлебном перемирии" – это демарш России, вдохновленной недавними победами / Крым.Реалии

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 2 июля встречалась в Минске. Однако, как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, из-за позиции России переговорщикам не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении пленных. Если раньше противник соглашался на объявление перемирий, пусть они ни разу толком и не выполнялись, то теперь и здесь Россия встала в позу.

Однако не стоит забывать, что в Минске разговор идет не с Россией, а с этими "мультиками"-самозванцами из "Л/ДНР". Именно с ними Украину постоянно усаживают за стол переговоров. Российский представитель там, напомню, это экс-посол РФ в Украине Зурабов.

Читайте такжеЕсли "Минск" умрет, Украине придется придавать его "трупу" товарный видОтказ договариваться даже о "хлебном перемирии" – это демарш Российской Федерации в ответ на заявления Владимира Зеленского. Ведь сейчас, по сути, идет диалог между российским и украинским президентами.

Зеленский, как известно, предложил реанимировать сценарий 2016 года, который предполагает отведение войск и достижение перемирия в первую очередь. И при этом он сделал шаг вперед, навстречу: в Станице Луганской Украина отвела войска.

В ответ на этот жест Путин устроил нам "кровавую баню": ежедневно происходят обстрелы украинских позиций, а на днях демонстративно была расстреляна машина медиков.

Это, кстати, является военным преступлением, которое не имеет срока давности. То есть те, кто отдавал приказ и нажимал на курок, пожизненно будут военными преступниками. Если Украина отреагирует на это так, как должна реагировать, согласно нормам международного права (то есть официально зафиксирует этот факт и подаст в международный уголовный суд все данные), эти люди будут объявлены военными преступники и поданы в международный розыск.

Так что никаких плодотворных переговоров ТКГ в Минске быть не может, и никакие договоренности невозможны.

Москва дала команду: никому ни с кем не разговаривать и ни о чем не договариваться. Россия показывает, что будет вести с нами диалог только на своих условиях: когда Украина выполнит то, чего требует Путин – политическую часть "Минска". Вот по какому принципу действует Москва.К этому мы пришли долгим путем длинною в пять лет.

Уже даже дети в садике понимают, что "Минск" – мертв, и эта площадка никогда не даст никакого результата.

Кроме того, Россию на столь наглое поведение могли вдохновить и другие события, в частности, победа в ПАСЕ, в результате которой право голоса в этой организации вернули российской делегации, а также переговоры Трампа и Путина на саммите "Большой двадцатки". Здесь есть прямая связь, потому что Владимир Путин – это человек, который признает только силу.

На сегодняшний день Путин – "на белом коне". Он сумел переломить через колено Совет Европы, и европейцы согласились вернуть к работе в ПАСЕ Россию без выполнения ею возложенных в связи с агрессией против Украины обязательств и без каких-либо претензий к ней. А переговоры с Трампом, судя по выражению лица "хозяина Кремля", прошли очень успешно, потому что на саммите G20 Путин был самым счастливым политиком.

Естественно, в таких условиях Путин почувствовал кураж и силы, потому и пытается додавить Украину. Отсюда – и такой результат переговоров ТКГ в Минске.

Что касается вопроса освобождения пленных, который также был вынесен на повестку дня встречи в Минске, и по нему также не было достигнуто никакого прогресса... Этот процесс не подвигается, в принципе, по тем же причинам, что названы выше. В мире есть только один человек, который управляет всеми процессами на территориях "ЛНР" и "ДНР" – президент РФ Владимир Путин. Все остальное – от лукавого. А самозванцы от этих "народных республик", участвующие в переговорах в Минске, даже не имеют понятия, на каком участке, из какого вооружения и когда будет произведен обстрел украинских позиций. Они не принимают никаких решений – ни административных, ни политических. Они лишь выполняют функцию нанятых менеджеров, которые руководят внутренними процессами на этих территориях.

Читайте такжеКак Украине выбраться из минского болотаТак что мы разговариваем в Минске совершенно не с теми людьми.

И, пока мы будем сидеть и вести беседы в Минске, ничего меняться не будет.

Обмен пленными между Украиной и Россией или боевиками происходил всегда с учетом двух факторов.

Первый – у российских военных был приказ: ни в коем случае не оставлять российских солдат в плену. Вы можете поговорить с украинскими военными, генералами, которые командовали войсками в 2014-2015 годы в зоне АТО. Они рассказывают, что за одного российского десантника тогда можно было забрать из плена до ста наших человек. То есть, в первые годы боевых действий противник менял одного своего на всех наших. Делалось так для того, чтобы не было доказательной базы, что Россия участвует в войне на востоке Украины. Кстати, тот капитан, который взял в плен восьмерых российских десантников и показал их журналистам, с треском был выгнан из армии, а 51-ю бригаду, которая осуществляла эту операцию, вообще расформировали… Возможно, если бы не они, то до сих пор не было бы никаких доказательств присутствия россиян на Донбассе.

Таким образом, первым важным фактором в процессе обмена пленными было стремление России "не оставлять следов". Россия меняла тогда "всех на всех", причем всегда легко шла на переговоры по этому вопросу и производила обмен быстро, сразу же после окончания боя.

Второй фактор, главный сегодня – лично президент России Владимир Путин. После 2015 года, начиная с 1 января 2016-го, все обмены пленными происходили исключительно по желанию Путина. Именно от звонка Путина "тем ребятам" зависит то, отдадут ли наших людей, сколько и когда.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

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