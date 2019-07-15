Украинцам не стоит ждать любви со стороны Европы

Виталий Портников

Публицист, журналист

15 июля 2019, 06:47

Для того, чтоюы это произошло, Украина должна или сдаться, или просто исчезнуть.

Маркив, Италия
Виталий Маркив / фото: mvs.gov.ua

Украинское общество шокировано суровым приговором, который итальянский суд присяжных вынес украинскому и итальянскому гражданину Виталию Маркиву. Маркива, участника военных действий на Донбассе, обвиняют в причастности к смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в зоне боевых действий.

Роккелли погиб на территории, которая не контролировалась украинской стороной, от минометного обстрела. В подразделении, в котором служил Маркив, даже не было минометов. Но, тем не менее, присяжные признали его виновным и приговорили к 24 годам заключения - только на основании того, что он, якобы, передал украинской армии координаты объекта, на котором могли находиться журналисты.

Представители итальянского обвинения отказались от проведения следственного эксперимента – хотя территория, на которой происходили трагические события, давно уже находится под украинским контролем.

Сейчас в Киеве пытаются понять, что произошло, почему европейское правосудие, в которое так верят в Украине, дало сбой. Ищут политические мотивы, связи Рима и Москвы, которые стали еще более очевидны после появления информации о просьбах, обращенных к Кремлю, финансировать правящую итальянскую партию Лига. Напоминают, что суд был в Павии – родном городе погибшего журналиста, и надеются на успех апелляции. Многие начинают понимать, что итальянское правосудие – это все же очень специфическая институция, как, впрочем, и все остальные государственные институции Италии. И в итальянском суде может произойти все, что угодно – просто украинцам это никогда не было интересно знать.

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Но главное все же в другом. Главное то, что украинцы должны, наконец, переместиться в реальный мир и понять, что никакой идеальной Европы не существует. После возвращения российской делегации в ПАСЕ без каких-либо условий это понимание начинает приходить быстрее. Теперь вот – приговор Маркиву. И начало осознания того, что за победу в европейских институциях нужно ожесточенно бороться. И что в Европе очень часто виновными называют не тех, кто нападает, а тех, кто защищает свою страну.

Украинцы только после 2014 года стали сравнивать свою страну с Израилем. суда, согласилась тогда именно коллегия присяжных. Закон, который позволил обвинить Шарона, в Бельгии изменили уже в 2003 году. Но осадок, как говорится, остался.

Настоящая охота была развернута европейцами на экс-главу израильского МИДа Ципи Ливни – вначале в Бельгии, когда она еще возглавляла внешнеполитическое ведомство, затем в Великобритании, после выдачи ордера на ее арест лондонским судом в 2009 году. Тоже по обвинению в причастности к "военным преступлениям", хотя речь шла не о личных решениях Ливни, а о коллективных решениях правительства Израиля, принятых в ходе антитеррористической операции в секторе Газа. А в 2005 году в Великобритании выдали ордер на арест бывшего командующего израильскими войсками в секторе, Дорона Алмога.

Это - только те случаи, которые я сразу вспомнил. Читатель легко дополнит их и другими  аналогичными эпизодами. И заметим, что никто не станет сравнивать качество британского и итальянского правосудия. А ведь в данном случае речь идет о попытках арестовать и осудить даже не рядовых солдат, а высших политических и военных руководителей страны...

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А почему? Правосудие? Или все же это раздражение по поводу того, что Израиль существует и обороняется, не дает возможности многим европейцам наладить те благополучные отношения с арабским миром, которые приносят баснословные прибыли? Заставляет все время заниматься кризисом на Ближнем Востоке – а вот не было бы такого государства, не было бы и такого кризиса....

Украина оказалась в очень похожей ситуации, пусть даже украинцы еще этого не поняли. Только вместо арабского мира – Россия, с которой очень хочется дружить и торговать. Сопротивление и само существование Украины этому мешает, заставляет заниматься очередным кризисом, которого просто не было бы, если бы Украина капитулировала. Поэтому, если уж нельзя наказать всех украинских патриотов, то почему бы не посадить одного?

И тут начинает работать простое и вечное правило: за свое достоинство и за своих защитников придется драться с открытыми глазами, даже с теми, на чью поддержку рассчитываешь. И не ждать любви даже от союзников.

Если украинцы хотят, чтобы их вдруг все полюбили – они просто должны сдаться, а еще лучше – просто исчезнуть. Впрочем, к израильтянам это тоже относится.

Виталий Портников, журналист, для Деталей

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