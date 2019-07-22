Как Порошенко и Медведчук будут "мочить" Зеленского и Ко в новом парламенте

Александр Кочетков

аналитик, политолог

22 июля 2019, 09:21

Новый президент хорошо поездил по Украине, и делал то, что очень нравится избирателям – разгонял чиновников, издевался над ними и демонстрировал свое презрение

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Результаты парламенских выборов 2019 не удивили. А поскольку Владимир Зеленский получил на президентских выборах невероятный результат, которого в Украине не было и близко, то на мажоритарщиков от Слуги народа работал его бренд.  

Тем более, что в последнее время новый президент хорошо поездил по Украине, и делал то, что очень нравится избирателям – разгонял чиновников, издевался над ними и демонстрировал к ним свое презрение. Это сработало и на бренд Слуги народа, и на его мажоритарщиков.

Что касается коалиции, то сейчас так выходит, что не хватает мандатов для большинства. Нужно не забывать, что в партии Зеленского не хотят платить деньги депутатам в конвертах, что не мобилизует народных избранников. А во-вторых, они хотят, чтобы было персональное голосование, в том числе – уголовная ответственность за кнопкодавство. И это тоже не мотивирует депутатов ходить на заседания, особенно от бизнеса.

Читайте такжеПочему Слугу народа и Голос ждет скандальный бракА для формирования большинства нужно не 226 голосов, а 250. Потому что кто-то выбывает, за него уже нельзя будет голосовать. В связи с этим, коалиция абсолютно неизбежна. И в первую очередь Зеленский будет говорить с Юлией Тимошенко, которая потребует премьера, но может согласиться и на спикера. И попытается договорится с Голосом, с которым речи про премьерство не поведет. Может быть что-то от образования или культуры, комитеты в Раде предложит.  Поэтому может быть коалиция Слуги народа с одной, или сразу с двумя партиями.

И пока окончательного решения нет, ведь Зеленский хочет назначить премьер-министра от себя лично – потому то он отвечает перед страной, и хочет оставить за собой право видеть на этой должности того, кто ему нравится.

Но у Слуги народа нет не то что кандидатуры премьера, у него нет достаточного количества людей, которые просто понимают, как функционируют государственные аппарат и система. В его команде таких два-три десятка наберется, не больше. 

У Зеленского есть мысли пригласить кого-то из варягов, из заграницы, или поискать по стране каких-то экономистов. А в самой партии сейчас есть политические неофиты, которые могут быть определенной силой, способной двигать к обновлению власти как такой. Но исполнителем сложных вопросов, особенно таких как экономика, связанными с возвращением долгов, да еще и при сумасшедшем давлении на нас со стороны России и европейцев, необходим политический тяжеловес. Иначе не выйдет.

Читайте такжеКак Порошенко будет портить нервы Зеленскому, и почему Вакарчук на самом деле проигралУ Петра Порошенко с его количеством голосов в Раде уже не будет возможности влиять на что-то. Кроме как - иметь трибуну, чтобы критиковать новую власть. А еще порохоботские фермы начнут подхватывать все эти обвинения и массово тиражировать. То есть, Порошенко безусловно поведет информационную войну против Зеленского.

Также, неофициально Петр Алексеевич планирует координировать свою деятельность с Виктором Медведчуком - они с двух сторон будут противодействовать новому президенту. У бывшего президента есть согласованный еще раньше, перед президентскими выборами, план, согласно которому Петр Алексеевич собирался быть президентом, лидер Украинского выбора – спикером, а Юрий Бойко – премьером. Этот сценарий они и будут реализовывать, любым способом устраняя Зеленского.

Александр Кочетков, аналитик, политолог, для Главреда 

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