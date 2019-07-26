Гетто и изоляция: как Зеленский непринужденно опустил Медведчука и сорвал реванш

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

26 июля 2019, 06:54

Зеленский забрал голоса у Медведчука, так что его партии придется ютиться в оппозиции, которая ни на что влиять не будет

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Реванш пророссийских сил в Украине не состоялся. Напомню: за Партию регионов и коммунистов у нас до Майдана голосовало больше 40% избирателей. Сколько сейчас проголосовало за Оппоплатформу – За жизнь? 13 процентов. Если мы даже суммируем результаты Оппоплатформы, Оппоблока и Партии Шария, то все равно получится меньше 20%.

Также следует учитывать, что часть бывших избирателей Партии регионов и коммунистов остались в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Но самое важное – значительная часть людей, которые раньше голосовали за Партию регионов, теперь голосуют за Зеленского. С точки зрения интересов страны и нейтрализации рисков реванша, это – самое главное. Как бы мы ни относились к Зеленскому и его партии, они сейчас выполняют очень важную и конструктивную роль – абсорбируют и перетягивают на себя значительную часть бывшего электората Партии регионов и коммунистов, и делают их более умеренными.

Читайте такжеПочему Вакарчук провалил выборы в РадуЕсли бы у нас в парламенте доминировали партии Медведчука и Порошенко, это работало бы на разрыв общества, была бы предпосылка для раскола страны. Это была бы катастрофа, мы вернулись бы в 2014 год, только с еще более печальными последствиями. Поэтому то, то в парламенте есть центристские силы – доминирует Слуга народа и есть конструктивная позиция Голоса и Батькивщины – это фундамент сохранения единства страны. Поэтому никакого реванша не будет.

По численности фракция Оппозиционной платформы – За жизнь будет примерно такой же, как фракция Оппозиционного блока в прежнем парламенте: у Оппоблока тоже было около 40 депутатов, включая мажоритарщиков. У ОПЗЖ будет чуть-чуть больше, на несколько мандатов.

При этом они окажутся в оппозиционном гетто, то есть будут в изоляции и ни на что не будут влиять. Не получит ОПЗЖ большой пост для своего лидера, потому что будет большое сопротивление общества. Соответственно, их влияние будет крайне ограничено. Максимум, что у них будет – парламентская трибуна – для озвучивания каких-то своих идей, что периодически будет приводить к разным конфликтам, в том числе и к мордобитию, где жертвами будут становиться представители партии Медведчука.

Читайте также"Лебединая песня" Тимошенко и бессмысленность партии Вакарчука: главные итоги выборов в РадуВ Москве, несомненно, ожидали большего, но получили столько, сколько могли получить. Я надеюсь, что это лишит Москву иллюзий о том, что она может поменять власть в Украине через выборы. Ведь реально ситуация иная: на выборах в Украине ситуацию меняют только украинские избиратели. А пророссийский электорат в Украине ограничен.

После этих выборов иллюзий у Кремля должно остаться меньше.

А реакция России может быть разной: и раздражение, и проявление агрессии (особенно на Донбассе). Может быть и более прагматичная реакция – появится понимание того, что нужно все-таки договариваться с Зеленским. Надеюсь, что, в конце концов, они придут ко второму выводу.

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Россия Кремль Петр Порошенко Оппозиционный блок Владимир Зеленский Виктор Медведчук Слуга народа Владимир Фесенко Анатолий Шарий Оппозиционная платформа - За жизнь
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