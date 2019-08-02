Зеленский против Кличко: почему война будет идти до победного конца

Мэр Киева Виталий Кличко / Facebook Виталий Кличко

Бесценным активом в политике является опыт — не столько жизненный, а аппаратно-политический. Он подсказывает, в какие расклады стоит входить, а с какими связываться нельзя, кого брать в союзники или соратники, а кто обязательно предаст и.д.

Но есть и другое крайне желательное качество — "чуйка": это когда политик, опытом не обладающий, тем не менее спинным мозгом ощущает, как следует поступать.

Чутье ценнее опыта, потому что опыт со временем приходит ко всем, а политическое чутье — сродни уникальному таланту (не путать с морально-волевыми качествами!).

Для иллюстрации: редким сочетанием опыта и чутья обладает Леонид Кучма, что позволило ему не только единственному в Украине президенту переизбраться на второй срок, но и сегодня быть востребованным в большой игре.

Сейчас идет практическая проверка "чуйки" Владимира Зеленского, которая у него, по слухам, великолепная. Во всяком случае, в политику он вошел удивительно вовремя и в точности так, как требовалось для успеха.

Читайте такжеСвадебная королева на велосипеде, или Почему Кличко оказался в одиночествеТак вот, опыт безусловно подсказал бы ВАЗу, что с Виталием Кличко связываться смысла не имеет. Кличко политически относительно безвреден по сравнению с Петром Порошенко. Столица, конечно, лакомый приз, но Кличко постарается ее не отдать. Он побежит жаловаться по связям — своим и брата, обратится в Европу, прежде всего, в Германию, а также в Штаты. Что, собственно, уже и происходит.

И если публично заявить о необходимости смены мэра, но этого не добиться, то воспрянут духом очень многие. В частности, те, кто сегодня в таможне, правительстве и на местах пакуются из последних сил, чувствуя, что их время уходит. А проигрыш президента мэру Киева немедленно повлечет ослабление Зеленского и по ряду остальных властных позиций.

Но чутье, очевидно, подсказало ВАЗу, что у него и команды хватит сил свалить на помост припорошенного мэрского тяжеловеса, а затем вообще выкинуть его с политического ринга.

Посмотрим, чья возьмет. В этом бою ничьей не будет.